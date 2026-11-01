هک شدن اپلیکیشن هشدار اوکراین توسط روسیه

نیروی هوایی اوکراین هک شدن اپلیکیشن هشدار حمله هوایی را تایید کرد و روسیه را متهم به انتشار هشدارهای جعلی کرد.

نیروی هوایی اوکراین و مرکز مقابله با اطلاعات نادرست دولت این کشور، روز یکشنبه شب هک شدن سامانه هشدار حمله هوایی را تایید کردند. این اتفاق دقیقا چند دقیقه پس از پایان آتش‌بس رخ داد و منجر به پخش هشدارهای جعلی درباره تهدیدات مواد پرتوزا شد. مقامات نظامی و امنیتی بر این باورند که این حملات سایبری هدفمند و خصمانه بوده است. هیچ‌گونه تهدید واقعی هسته‌ای یا پرتوزایی در آن لحظات وجود نداشت.

تایید هک شدن سیستم هشدار

نیروی هوایی اوکراین در بیانیه رسمی خود اعلام کرد که اپلیکیشن هشدار حمله هوایی هدف حمله و خرابکاری قرار گرفته است. یوری ایگنات، سخنگوی این نیرو، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرد که سیستم مورد نظر هک شده است. او تاکید کرد که هیچ‌گونه تهدید پرتوزایی وجود ندارد و شهروندان باید نگران نباشند. این تاییدیه باعث اطمینان خاطر نسبی در میان جمعیت شد.

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مرکز ارتباطات راهبردی اوکراین در پیامی در شبکه ایکس، روسیه را مسئول مستقیم این حمله سایبری دانست. با این حال، کرملین تاکنون واکنش یا پاسخی به این اتهامات نداد. این بی‌پاسخ‌گویی باعث شد تحلیلگران حدس‌های زیادی را درباره انگیزه‌های پشت این حمله مطرح کنند. برخی معتقدند این عمل برای ایجاد ترس و بی‌ثباتی در زمان حساسی صورت گرفته است.

جزئیات پیام‌های جعلی منتشر شده

هشدارهای خطر پرتوزایی لزوماً به معنای حمله هسته‌ای نیستند و می‌توانند مربوط به نشت مواد رادیواکتیو یا انتشار مواد پرتوزا باشند. این پیام‌ها به زبان اوکراینی و از حدود ساعت ۲۲:۴۷ به وقت محلی (۲۰:۴۷ به وقت لندن) منتشر شدند. اولین پیام اعلام کرد که خطر تشعشعات رادیواکتیو در کی‌یف ثبت شده است. این پیام باعث ایجاد وحشت لحظه‌ای در میان ساکنان پایتخت شد.

پیام دوم با لحنی متفاوت به کاربران اطمینان داد که این یک موشک اورشنیک است و هیچ خطری آن‌ها را تهدید نمی‌کند. سومین هشدار در ساعت ۲۲:۴۹ درباره خطر حمله شیمیایی به کی‌یف هشدار داد و از مردم خواست از خانه خارج نشوند. پیام چهارم نیز از درگیری مسلحانه در خیابان‌های کی‌یف خبر می‌داد. هر یک از این پیام‌ها به یکی از هشدارهای قبلی مربوط بود و سپس اعلام می‌کرد خطر رفع شده است.

تاثیرات منطقه‌ای و اقدامات امنیتی

سازمان اطلاعات مرکزی اوکراین نیز در پیامی جداگانه اعلام کرد که در پی اختلال در اپلیکیشن، پیام هشدار خطر پرتوزایی از طریق بلندگوها در منطقه لووف پخش شده است. این سازمان تاکید کرد که هیچ‌گونه خطر پرتوزایی وجود ندارد و این صرفا یک خطای فنی ناشی از هک است. آن‌ها به مردم توصیه کردند که اعلان‌های تلفن همراه خود را فعال نگه دارند و به صدای آژیرها توجه داشته باشند. همچنین تاکید شد که اخبار را فقط از منابع رسمی دنبال کنند.

ناتالیا زابولوتنا، فرماندار منطقه وینیتسیا، نیز تایید کرد که اپلیکیشن هشدار حمله هوایی هدف حمله سایبری قرار گرفته است. او در پیامی در تلگرام به مردم هشدار داد که روی لینک‌های موجود در پیام‌های مشکوک کلیک نکنند. اپلیکیشن مذکور با پشتیبانی وزارت تحول دیجیتال اوکراین فعالیت می‌کند و کاربران را بلافاصله از آغاز و پایان هشدارهای دفاعی مطلع می‌سازد. مقام‌های شهر کی‌یف نیز اعلام کردند که اپلیکیشن اختصاصی پایتخت همچنان به‌صورت عادی کار می‌کند و تحت تاثیر این حمله قرار نگرفته است.