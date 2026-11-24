مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، هشدار داد که ترامپ در صورت ناکامی مذاکرات دیپلماتیک و برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، گزینه نظامی را بر میز خواهد گذاشت.

مایک هاکبی ، سفیر ایالات متحده در اسرائیل، صراحتاً اعلام کرد که دونالد ترامپ در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک، برای ازسرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی آماده است. سفیر آمریکا تأکید کرد که واشنگتن اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد و این امر از شروط اساسی برای دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک محسوب می‌شود.

هشدار دیپلماتیک درباره گزینه نظامی

بر اساس گزارش "تایمز اسرائیل" در روز سه‌شنبه ۳ آذر، هاکبی در جریان سخنرانی خود در موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل، موضع دولت ترامپ را تشریح کرد. وی بیان داشت که رئیس‌جمهور آمریکا ترجیح می‌دهد بحران ایران از راه دیپلماسی و بدون درگیری نظامی حل و فصل شود. با این حال، هاکبی هشدار داد که در صورت ناکامی مذاکرات، گزینه نظامی همچنان روی میز باقی خواهد ماند.

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سفیر آمریکا با ارجاع به عملکرد گذشته رئیس‌جمهور، یادآوری کرد که ترامپ طی یک سال و نیم اخیر دو بار نشان داده است که حاضر به استفاده از نیروی نظامی است. هاکبی اضافه کرد که آقای ترامپ کاملاً روشن ساخته است که در صورت لزوم، آمادگی دارد مجدداً این اقدام را انجام دهد و اجازه ندهد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. این بیانیه نشان‌دهنده خط قرمز مشخص ایالات متحده در قبال برنامه هسته‌ای ایران است.

انتقاد شدید از عملکرد حماس و توقف صلح غزه

در بخش دیگری از سخنرانی خود، هاکبی گروه حماس را مسئول اصلی توقف پیشرفت در اجرای طرح صلح دونالد ترامپ در غزه دانست. وی با انتقاد از رفتار این گروه، بیان کرد که حماس برخلاف تعهدات خود، هنوز روند خلع سلاح را آغاز نکرده است. سفیر آمریکا با ذکر جزئیات دقیق، تأکید کرد که این گروه تاکنون حتی یک گلوله، بمب، تفنگ یا موشک به طرفین تحویل نداده است.

مایک هاکبی خواستار افزایش فشارهای بین‌المللی بر حماس شد، نه بر اسرائیل. وی گفت: "مانع واقعی در روند صلح، حماس است." این اظهارات نشان می‌دهد که واشنگتن نقشی فعال در فشار بر گروه‌های فلسطینی برای پذیرش شرایط صلح ایفا می‌کند و هرگونه کندی در این روند را مستقیماً به عملکرد حماس نسبت می‌دهد. تأکید بر این نکته است که مسئولیت اصلی در گره‌گشایی از وضعیت غزه بر دوش حماس گذاشته می‌شود.

تلاش‌های دیپلماتیک برای آرامش در لبنان

هاکبی مذاکرات اخیر پیرامون لبنان را سازنده توصیف کرد و گفت که در چند هفته گذشته با حضور سفیران آمریکا، اسرائیل و لبنان در واشنگتن، رایزنی‌های گسترده‌ای انجام شده است. وی اشاره کرد که در یکی از این نشست‌ها، نمایندگان لبنان و اسرائیل خواستار نزدیک‌تر شدن میزهای گفت‌وگو خود شدند. هاکبی این اقدام را نشانه‌ای از پیشرفت در روند دیپلماتیک و کاهش تنش‌ها بین دو همسایه دانست.

سفیر آمریکا بیان داشت که اسرائیل خواهان خروج نیروهای خود از لبنان است، اما تا زمانی که حزب‌الله همچنان تهدیدی امنیتی محسوب شود، این خروج امکان‌پذیر نخواهد بود. هاکبی ابراز امیدواری کرد که ارتش لبنان بتواند مسئولیت کامل تأمین امنیت کشور را بر عهده بگیرد. وی خاطرنشان کرد که تحقق این هدف، زمینه را برای خروج نیروهای اسرائیلی و برقراری روابط مسالمت‌آمیز میان دو کشور فراهم خواهد کرد. این روند نیازمند تعامل جدی دولت لبنان برای کنترل گروه‌های نیابتی در خاک خود است.

رویدادهای اخیر و تحولات سایبری منطقه

همزمان با این اظهارات دیپلماتیک، گزارش‌هایی از تحولات امنیتی دیگر در منطقه منتشر شده است. اندیشکده مطالعات جنگ اعلام کرده است که جمهوری اسلامی در حال آماده‌سازی برای ازسرگیری جنگ است. این تحلیل‌ها بر توانایی‌های نظامی تهران و استراتژی‌های جدید آن تمرکز دارد.

علاوه بر این، وال‌استریت ژورنال گزارش داده است که به ده‌ها کشتی حمله سایبری شده است و آمریکا احتمال خرابکاری توسط جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. این رویدادها نشان می‌دهد که تنش‌ها فراتر از مرزهای زمینی گسترش یافته است. در نهایت، سنتکام با تکذیب ادعای جمهوری اسلامی درباره هدف قرار دادن اف-۱۶ آمریکایی، تأکید کرد که تمامی جنگنده‌های ایالات متحده سالم هستند و این ادعا فاقد وجاهت است. این مجموعه از رویدادها، بستر پیچیده‌ای را برای گفت‌وگوهای دیپلماتیک اخیر ایجاد کرده است.