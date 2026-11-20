هوشنگ ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌تواند از آن برای حمله به غیرنظامیان استفاده کند.

هوشنگ ونس ، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، روز جمعه ۲۹ آبان در کاخ سفید اعلام کرد که مقابله با تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای یک هدف راهبردی و غیرقابل مذاکره برای واشنگتن است. وی با تأکید بر اینکه این موضوع یک اولویت امنیتی حیاتی محسوب می‌شود، هشدار داد که حکومت ایران در صورت کسب چنین تسلیحاتی احتمالاً از آن به عنوان ابزار فشار یا حتی حمله مستقیم به غیرنظامیان استفاده خواهد کرد.

هشدار ونس درباره خطرات بمب اتمی ایران

معاون رئیس جمهوری آمریکا در جریان یک نشست خبری با بیان اینکه جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران قطعاً هدفی است که باید با قاطعیت دنبال شود، به پیامدهای فاجعه‌بار احتمالی این رخداد اشاره نمود. او با توصیف جمهوری اسلامی به عنوان بزرگ‌ترین حامی دولتی تروریسم در جهان، تصریح کرد که اگر این کشور به سلاح هسته‌ای دست یابد، آن را به عنوان اهرم فشار سیاسی به کار خواهد برد.

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ونس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با لحنی هشداردهنده افزود که در حالت بدبینانه، حمله احتمالی ایران با تسلیحات هسته‌ای می‌تواند منجر به کشته شدن هزاران یا حتی صدها هزار انسان بی‌گناه شود. این بیانیه نشان می‌دهد که مقامات بلندپایه آمریکایی، خطرناک‌ترین سناریوی ممکن را در صورت شکست در پیشگیری از توسعه برنامه هسته‌ای تهران در نظر گرفته‌اند.

ممنون از تصمیم‌گیری در مورد حملات نظامی

در پاسخ به سؤالات پیرامون احتمال تکرار اقدامات نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، هوشنگ ونس با صراحت اعلام کرد که اختیار نهایی تصمیم‌گیری برای هرگونه عملیات جنگی جدید در دست رئیس جمهوری آمریکا است. وی با یادآوری اینکه دونالد ترامپ پیش‌تر اعلام کرده است که بار دیگر این کار را انجام خواهد داد، نشان داد که خط قرمزهای امنیتی بر عهده شخص رئیس جمهوری تعیین می‌شود.

معاون رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که وظیفه ذاتی و هدف اصلی او در دولت فعلی، حمایت کامل و بی‌چون و چرا از تصمیمات دونالد ترامپ است. این مواضع‌گیری‌ها در حالی مطرح شد که پیش‌تر ونس در ارزیابی نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، به تأثیرات مستقیم جنگ با ایران بر عملکرد انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه اشاره کرده بود و نشان می‌داد که ابعاد سیاسی این درگیری‌ها در محاسبات واشنگتن نیز دخیل است.

تطابق دیدگاه‌های ونس و ترامپ درباره ایران

هوشنگ ونس با رد هرگونه اختلاف نظر داخلی در تیم اجرایی آمریکا درباره سیاست‌های کلان، اعلام کرد که در برابر جمهوری اسلامی دستاوردهای فوق‌العاده‌ای کسب شده است. وی با انتقاد تند از سخنان رهبران ایران، عنوان کرد که سران رژیم ایران دیوانه هستند و سخنان آن‌ها فاقد هرگونه مبنای منطقی یا واقعیت است.

دونالد ترامپ نیز پیش از این در بیانیه‌ای تکرار کرده است که هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این هماهنگی کامل در بیانیه‌های مقامات ارشد دولت آمریکا نشان می‌دهد که خط مشی سخت‌گیرانه علیه تهران ادامه خواهد داشت و هرگونه پیشرفت در برنامه هسته‌ای این کشور به عنوان خط قرمزی غیرقابل عبور تلقی می‌شود.

پیامدهای امنیتی و تأثیرات منطقه‌ای درگیری‌ها

با توجه به هشدارهای مکرر مقامات آمریکایی، نگرانی‌های امنیتی در منطقه خاورمیانه همچنان بالا است. تحلیلگران معتقدند که این بیانیه‌ها بخشی از یک استراتژی فشار حداکثری است که با هدف بازدارندگی و جلوگیری از دستیابی تهران به توانایی تولید سلاح هسته‌ای طراحی شده است. این رویکرد ممکن است تأثیرات گسترده‌ای بر معادلات قدرت منطقه‌ای و روابط دیپلماتیک آینده داشته باشد.