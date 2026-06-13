در اواخر ماه مه ۲۰۲۶، سازمان فرودگاههای رژیم صهیونیستی اعلام کرد که فرودگاه بینالمللی بنگوریون، بهعنوان دروازه هوایی اصلی اراضی اشغالی در نزدیکی تلآویو، در حال حاضر تنها با حدود یکسوم ظرفیت خود فعالیت میکند؛ زیرا هواپیماهای سوخترسان آمریکایی در آن مستقر شدهاند. این سازمان همچنین هشدار داد که احتمال لغو شمار زیادی از پروازها در طول فصل تابستان وجود دارد.
بنا به گفته شاهدان عینی، تنها تعداد اندکی از هواپیماهای سوخترسان آمریکایی در محوطه فرودگاه باقی ماندهاند؛ هواپیماهایی که پیشتر نیمی از فضای محل پارک هواپیماها در فرودگاه را اشغال کرده بودند.
در اواخر ماه مه ۲۰۲۶، سازمان فرودگاههای رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که فرودگاه بینالمللی بنگوریون، بهعنوان دروازه هوایی اصلی اراضی اشغالی در نزدیکی تلآویو، در حال حاضر تنها با حدود یکسوم ظرفیت خود فعالیت میکند؛ زیرا هواپیماهای سوخترسان آمریکایی در آن مستقر شدهاند. این سازمان همچنین هشدار داده بود که احتمال لغو شمار زیادی از پروازها در طول فصل تابستان وجود دارد
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