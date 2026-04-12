کارشناس هواشناسی گلستان از ورود سامانه‌های ناپایدار به استان و پیش‌بینی افزایش ابر، بارش باران، رگبار و رعد و برق و وزش باد خبر داد. همچنین به شرایط جوی در مناطق کوهستانی و تمهیدات لازم برای روزهای آتی اشاره شد. این خبر شامل اطلاعاتی درباره وضعیت ترافیکی محورهای شمالی، بارش‌ها در آذربایجان غربی و آخرین قیمت‌های ارز و طلا نیز می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان از ورود سامانه‌های ناپایدار به استان خبر داده و اعلام کرد: از امروز یکشنبه تا پایان هفته، آسمان گلستان شاهد افزایش ابر، بارش ‌های پراکنده و وزش باد خواهد بود. مهدیه اصحابی در این خصوص اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی ، به‌تدریج از امروز تا پایان هفته با نفوذ امواج ناپایدار به استان، وضعیت جوی استان بی‌ثبات خواهد شد.

وی افزود: در این بازه زمانی، افزایش پوشش ابر، بارش‌های متناوب باران، گاهی رگبار و رعد و برق و همچنین وزش باد نسبتاً شدید و موقتی در سطح استان پیش‌بینی می‌شود. اصحابی با اشاره به شرایط جوی در مناطق کوهستانی استان، توضیح داد: در مناطق مرتفع، بارش‌ها به صورت پراکنده و در برخی ساعات به شکل برف خواهد بود و پدیده مه نیز احتمال وقوع دارد. کارشناس هواشناسی گلستان تأکید کرد: طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، شدت بارش‌ها در روز سه‌شنبه به اوج خود خواهد رسید و از این رو، اتخاذ تمهیدات لازم برای مقابله با این شرایط ضروری است. شهروندان باید از قبل تدابیر لازم را اندیشیده و آمادگی لازم را داشته باشند. این سامانه بارشی می‌تواند بر فعالیت‌های روزمره، حمل و نقل و همچنین بر وضعیت راه‌ها تأثیرگذار باشد، بنابراین اطلاع‌رسانی به موقع و دقیق از سوی مسئولان و نهادهای ذی‌صلاح برای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی، حائز اهمیت است. همچنین، کشاورزان و باغداران نیز باید اقدامات احتیاطی لازم را برای محافظت از محصولات خود در برابر این شرایط جوی نامساعد انجام دهند. پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد که این سامانه ناپایدار، علاوه بر بارندگی، می‌تواند باعث کاهش دید افقی نیز شود، به خصوص در مناطق کوهستانی و مرتفع. این امر می‌تواند رانندگی را در جاده‌ها دشوار کند و خطر تصادفات را افزایش دهد. بنابراین، رانندگان باید در این مدت با احتیاط بیشتری رانندگی کرده و از سرعت مطمئنه پیروی کنند. همچنین، توصیه می‌شود که از سفرهای غیرضروری به مناطق کوهستانی خودداری شود. اداره کل هواشناسی گلستان نیز با صدور اطلاعیه‌ها و هشدارهای لازم، شهروندان را از آخرین وضعیت جوی استان آگاه خواهد کرد. این اطلاع‌رسانی‌ها شامل پیش‌بینی‌های دقیق‌تر، هشدارهای مربوط به سیلاب‌های احتمالی، و توصیه‌های ایمنی برای مقابله با شرایط جوی نامساعد خواهد بود. بنابراین، شهروندان باید به طور مرتب اخبار و اطلاعیه‌های هواشناسی را دنبال کرده و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.\در اخبار دیگری، به موضوعات مختلفی از جمله انفجارهای کنترل‌شده مهمات در چوار و ایلام اشاره شده است که خوشبختانه هیچ‌گونه نگرانی در پی نداشته است. همچنین، آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور مورد بررسی قرار گرفته و محدودیت‌هایی در جاده چالوس از ساعت ۱۷ اعمال خواهد شد. این محدودیت‌ها با هدف کاهش ترافیک و افزایش ایمنی مسافران در نظر گرفته شده است. بارش باران نیز همچنان در استان آذربایجان غربی ادامه دارد و انتظار می‌رود این وضعیت در روز دوشنبه نیز تداوم داشته باشد. در بخش دیگری از اخبار، به آخرین قیمت دلار، طلا و سکه در شبانگاه شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ پرداخته شده و واکنش بازار طلا و دلار به مذاکرات ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. نوسانات بازار ارز و طلا همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و عموم مردم قرار دارد و اخبار مربوط به این حوزه، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان، گزارش میدانی روزنامه شرق از تردد دوباره شهروندان در شهر، خرید، تفریح و کافه‌گردی چند روز پس از پایان موقت جنگ، تصویری از وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه را ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که زندگی مردم به تدریج به روال عادی خود بازمی‌گردد





هواشناسی گلستان بارش وزش باد رعد و برق سامانه ناپایدار

