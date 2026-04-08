سازمان هواشناسی یزد از افزایش ناپایداریهای جوی در استان و احتمال بارشهای پراکنده به همراه رعد و برق در روز پنجشنبه خبر داد و هشدارهایی را برای کاهش آسیبهای احتمالی صادر کرد.
سازمان هواشناسی یزد از افزایش پیشبینینشدهی ناپایداریهای جوی در استان و احتمال بارشهای پراکنده به همراه رعد و برق برای روز پنجشنبه خبر داد. این سازمان اعلام کرد که از امروز تا پایان هفته، وضعیت جوی استان تحت تاثیر افزایش سرعت باد و تغییرات ناپایدار قرار خواهد گرفت. بر اساس این گزارش، از بعدازظهر روز چهارشنبه روند افزایش ناپایداریها آغاز میشود و در روز پنجشنبه به اوج خود میرسد.
در این مدت، افزایش پوشش ابر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در برخی مناطق بروز پدیدهی گرد و خاک پیشبینی شده است. همچنین برای روز پنجشنبه، وقوع رگبارهای پراکنده همراه با احتمال رعد و برق در نقاط مختلف استان دور از انتظار نخواهد بود. سازمان هواشناسی یزد با توجه به شرایط جوی پیشبینیشده، توصیههایی را برای اتخاذ تمهیدات لازم جهت کاهش آسیبهای احتمالی ناشی از وزش باد شدید و گرد و خاک ارائه کرده است. این توصیهها شامل احتیاط در فعالیتهای خارج از منزل، اجتناب از تردد در مناطق مستعد گرد و خاک و محکم کردن اشیاء سبک و آسیبپذیر در برابر باد شدید میشود. همچنین، شهروندان باید از پارک خودروها در زیر درختان و ساختمانهای ناایمن خودداری کنند و در صورت وقوع رعد و برق، از قرار گرفتن در فضاهای باز و مرتفع خودداری نمایند. \علاوه بر این، سازمان هواشناسی یزد هشدارهایی را نیز در خصوص احتمال وقوع پدیدههای جوی دیگر در روزهای آتی صادر کرده است. از جمله این هشدارها میتوان به احتمال سرمازدگی در برخی مناطق استان در هفته آینده اشاره کرد. همچنین، این سازمان به کشاورزان و باغداران توصیه کرده است تا تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات خود در برابر سرما و سایر آسیبهای احتمالی ناشی از شرایط جوی ناپایدار اتخاذ کنند.
