هواشناسی البرز هشدار زرد برای برف، باران و باد شدید صادر کرد

اداره کل هواشناسی استان البرز هشدار سطح زرد برای بارش برف، باران و وزش باد شدید از روز چهارشنبه ۲۰ آبان تا جمعه ۲۲ آبان صادر کرد. آمارهای دقیق در این مقاله بررسی می‌شود.

در استان البرز، اداره کل هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد گفت که از چهارشنبه ۲۰ آبان تا جمعه ۲۲ آبان، مناطق مختلف از بارش برف و باران ، وزش باد شدید و احتمال کولاک برف رنج خواهند برد.

شروع موج ناپایدار زودگذر و شرایط جوی پیش‌بینی شده

طبق اطلاعیه، موج ناپایدار زودگذر از آستانه دنیاست و از عصر روز چهارشنبه تا صبح روز جمعه با عبور از مرکز البرز، بارش پراکنده باران و بالای سرای و کوهستانی برف همراه خواهد بود. در روز چهارشنبه، آسمان استان از صبح تا نیمه‌ابری بوده و در ساعات شب بالا می‌گیرد. بیشینه سرعت باد در این روز ۳۶ کیلومتر بر ساعت است.

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برای روز پنجشنبه، آسمان نیمه‌ابری و مه‌آلودگی صبحگاهی با احتمال بارش پراکنده پیش‌بینی شده. سرعت باد تا ۳۲ کیلومتر بر ساعت نوسان می‌دهد. در روز جمعه، آسمان صاف تا قسمتی ابری و شرایط آرام برقرار خواهد بود؛ سرعت باد حداکثر ۲۴ کیلومتر بر ساعت است.

خطرات و توصیه‌های ایمنی برای شهروندان

حمل و نقل "لارشیده" و سرانجام "معابر‌روی رشید" می‌تواند به دلیل لغزندگی جاده‌ها، آب‌گرفتگی معابر، و هل شدن سطح آب رودخانه‌ها، خطرناک باشد. توصیه شدیداً از تردد غیرضروری در مناطق کوهستانی و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و دامنه‌کوته جلوگیری می‌شود.

هنگام برپایی فعالیت‌های عمرانی، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست، پارک خودرو در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال، و رعایت نکات ایمنی در کوهنوردی تأکید می‌کند. تقاضا از افراد استفاده از لباس گرم و معاینه شیپورهای هواپیما در هر زمان قبل از حرکت.

مواجهه با خطر سقوط اجسام در ارتفاعات و مناطق کوهستانی

به‌عنوان یکی از مخاطرات اصلی، احتمال سقوط اجسام در ارتفاعات و مناطق کوهستانی است. این مسئله در چشم‌انداز روزهای آینده به‌خصوص در ساعات با بیشینه بادها شایع می‌شود. به همین منظور، دسترسی به مسیلات کیفی و بدون مانع اهمیت دارد.

در نهایت، اگرچه شرایط جوی آرام‌تر خواهد شد، اما هشدارها همچنان حاکم خواهند بود و شهروندان به‌طور مداوم وضعیت را دنبال کنند. این هشدارها در قالب "خطر کشیش" از درگیر شدن در شرایط نا آشنا خودداری کنند و در ایپسون‌های ایمنی محلی تصمیم بگیرند.