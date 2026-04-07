هواشناسی البرز: جوی پایدار تا پایان هفته در استان حاکم است

مدیرکل هواشناسی البرز از پایداری جو در استان تا پایان هفته خبر داد. بر اساس پیشبینیها، آسمان استان صاف خواهد بود و افزایش دما پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی البرز اعلام کرد: تا پایان این هفته، وضعیت جوی پایداری در اغلب نقاط استان حاکم خواهد بود. کامران حقیآبی در اظهاراتی بیان کرد: امروز سهشنبه ۱۸ فروردین، آسمان بیشتر مناطق استان کمی تا نیمهابری است و به تدریج به سمت صاف شدن پیش خواهد رفت. وی افزود: بر اساس این پیشبینی ها، تا روز جمعه ۲۱ فروردین، آسمان استان صاف خواهد بود و هیچ پدیده جوی خاصی مشاهده نخواهد شد.
حقیآبی ادامه داد: در طول این مدت، میانگین بیشینه دما در استان با افزایش سه درجه، به ۲۰ درجه سانتیگراد خواهد رسید و میانگین کمینه دما نیز از سه درجه به هفت درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت. این شرایط جوی پایدار، فرصتی مناسب برای فعالیتهای روزانه و تفریحی شهروندان فراهم میکند و نگرانی از بابت بارشها و تغییرات ناگهانی دما وجود نخواهد داشت. البته، با توجه به تغییرات آب و هوایی و پیشبینیهای بلندمدت، توصیه میشود شهروندان همواره از آخرین اطلاعیهها و هشدارهای هواشناسی مطلع باشند و تمهیدات لازم را در نظر بگیرند. بهویژه در فصل بهار که شرایط جوی میتواند دستخوش تغییرات ناگهانی شود، اطلاع از وضعیت هوا و آمادگی برای شرایط احتمالی، اهمیت بسزایی دارد.\در ادامه، مدیرکل هواشناسی البرز به بررسی وضعیت هوای مناطق مختلف استان و مقایسه آن با پیشبینیهای قبلی پرداخت. وی با اشاره به اهمیت پیشبینیهای دقیق و به موقع، بر لزوم استفاده از ابزارهای نوین و بهروز در این زمینه تأکید کرد. حقیآبی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت پیشبینیهای جوی برای برنامهریزیهای مختلف در بخشهای کشاورزی، گردشگری و حملونقل، تلاش میکنیم تا با بهکارگیری تجهیزات پیشرفته و نیروهای متخصص، دقت پیشبینیها را افزایش دهیم. وی همچنین به مقایسه پیشبینیهای انجام شده در تاریخهای مختلف اشاره کرد و گفت: با بررسی پیشبینیهای انجام شده در روزهای سهشنبه ۵ اسفند، ۲۱ اسفند و ۱۹ فروردین، میتوان روند تغییرات جوی و دقت پیشبینیها را مشاهده کرد. حقیآبی تأکید کرد: اطلاعرسانی به موقع و دقیق از وضعیت جوی، از وظایف مهم اداره کل هواشناسی است و ما همواره در تلاشیم تا اطلاعات بهروز و موثق را در اختیار شهروندان قرار دهیم.\در بخش دیگری از سخنان مدیرکل هواشناسی البرز، به تأثیرات پدیده النینو و تغییرات اقلیمی بر وضعیت جوی استان اشاره شد. وی گفت: با توجه به تأثیرات جهانی پدیدههای اقلیمی، ما نیز شاهد تغییراتی در الگوهای بارش و دمای استان هستیم. حقیآبی افزود: مطالعات نشان میدهد که تغییرات اقلیمی میتواند منجر به افزایش رخداد پدیدههای جوی نامناسب و ناپایدار شود. وی با اشاره به اهمیت آمادگی در برابر این تغییرات، بر لزوم برنامهریزی و اتخاذ سیاستهای مناسب برای مقابله با اثرات منفی تغییرات اقلیمی تأکید کرد. مدیرکل هواشناسی البرز در پایان سخنان خود، ضمن تشکر از همکاری مردم و رسانهها، بر ضرورت حفظ محیط زیست و رعایت نکات ایمنی در شرایط جوی مختلف تأکید کرد. وی همچنین از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه پدیده جوی غیرمعمول، مراتب را به اطلاع اداره کل هواشناسی برسانند تا اقدامات لازم در اسرع وقت انجام شود
