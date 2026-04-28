پیشبینی هواشناسی کردستان حاکی از تداوم بارشهای رگباری، رعد و برق، وزش باد شدید و کاهش دما در طی امروز و فردا است. هشدار سطح نارنجی صادر شده و از صعود به ارتفاعات و فعالیتهای طبیعتگردی پرهیز شود.
معاون توسعه پیشبینی هواشناسی استان کردستان با اشاره به تداوم شرایط ناپایدار جوی در استان، از بارش های بهاری، رعد و برق ، وزش باد شدید و احتمال وقوع تگرگ در طی امروز و فردا خبر داد.
خسرو سیفپناهی در گفتوگو با خبرنگاران، ضمن بررسی و تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی، اعلام کرد که استان کردستان همچنان تحت تاثیر یک سامانه بارشی فعال قرار دارد و این شرایط ناپایدار تا پایان روز چهارشنبه تداوم خواهد داشت. این سامانه بارشی به صورت رگباری و بهاری بوده و در برخی ساعات شبانهروز، به ویژه در نیمه غربی و جنوبی استان، میتواند منجر به روانابهای قابل توجه شود.
سیفپناهی با تاکید بر اینکه این بارشها اغلب به صورت رگباری و پراکنده خواهند بود، به هشدارهای سطح نارنجی صادر شده اشاره کرد و از شهروندان و مسافران خواست تا در زمان فعالیت این سامانه بارشی، احتیاطهای لازم را به عمل آورند. وی همچنین به خطرات احتمالی ناشی از رخداد صاعقه، رانش زمین و به ویژه احتمال وقوع بهمن در گردنههای تته و ژالانه اشاره کرد و از صعود به ارتفاعات و انجام فعالیتهای طبیعتگردی در این مناطق به طور جدی پرهیز خواست.
این هشدارها با توجه به شرایط جوی نامساعد و لغزندگی جادهها صادر شدهاند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود. لازم به ذکر است که این سامانه بارشی، علاوه بر بارشهای رگباری، میتواند باعث وزش بادهای شدید و ناگهانی نیز شود که این امر میتواند به خسارات احتمالی به زیرساختها و اموال عمومی منجر شود.
بنابراین، توصیه میشود که شهروندان از قرار دادن وسایل نقلیه در معرض باد شدید خودداری کنند و در صورت امکان، از تردد غیرضروری در جادههای کوهستانی و مناطق مستعد رانش زمین خودداری نمایند. همچنین، با توجه به احتمال وقوع صاعقه، از حضور در فضای باز و پناه گرفتن زیر درختان و سازههای فلزی خودداری شود. این اقدامات احتیاطی میتواند به حفظ جان و مال شهروندان کمک کند و از بروز خسارات احتمالی جلوگیری نماید.
به طور کلی، شرایط جوی در استان کردستان در طی دو روز آینده ناپایدار و همراه با مخاطرات مختلف خواهد بود و لازم است که شهروندان و مسافران با آگاهی از این شرایط، اقدامات لازم را برای حفظ ایمنی خود انجام دهند. سیفپناهی در ادامه به خروج سامانه بارشی از استان در اواخر روز چهارشنبه اشاره کرد و پیشبینی کرد که با خروج این سامانه، حداقل دمای شبانه در استان روند کاهشی خواهد داشت.
وی افزود که انتظار میرود در صبح روزهای پنجشنبه و جمعه، میانگین دمای شبانه در استان بین ۲ تا ۴ درجه سانتیگراد کاهش یابد. این کاهش دما میتواند منجر به تشکیل شبنم و یخبندان در برخی مناطق شود، بنابراین توصیه میشود که کشاورزان و باغداران نسبت به محافظت از محصولات خود در برابر سرما اقدام نمایند.
همچنین، با توجه به کاهش دما، لازم است که شهروندان از پوشش مناسب استفاده کنند و از قرار گرفتن در معرض هوای سرد به مدت طولانی خودداری نمایند. این کاهش دما پس از یک دوره نسبتاً گرم و مرطوب در استان رخ میدهد و میتواند باعث تغییرات ناگهانی در شرایط جوی شود. بنابراین، لازم است که شهروندان با آگاهی از این شرایط، آمادگی لازم را برای مقابله با سرما داشته باشند.
علاوه بر این، کاهش دما میتواند بر روی فعالیتهای کشاورزی و دامداری نیز تاثیرگذار باشد و لازم است که کشاورزان و دامداران با اتخاذ تدابیر لازم، از خسارات احتمالی جلوگیری نمایند. به طور کلی، خروج سامانه بارشی و کاهش دما، شرایط جوی جدیدی را در استان کردستان ایجاد خواهد کرد و لازم است که شهروندان با آگاهی از این شرایط، اقدامات لازم را برای حفظ سلامتی و ایمنی خود انجام دهند.
معاون توسعه پیشبینی هواشناسی کردستان در پایان، به اهمیت اطلاعرسانی دقیق و به موقع در مورد شرایط جوی اشاره کرد و از رسانهها و دستگاههای اجرایی خواست تا در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند. وی همچنین از شهروندان خواست تا با مراجعه به وبسایت سازمان هواشناسی و یا تماس با مراکز پیشبینی هواشناسی، از آخرین اطلاعات مربوط به شرایط جوی آگاه شوند.
سیفپناهی تاکید کرد که اطلاعرسانی دقیق و به موقع میتواند به کاهش خسارات ناشی از حوادث جوی کمک کند و از بروز حوادث ناگوار جلوگیری نماید. وی همچنین از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه خطر احتمالی، مراتب را به مراکز مربوطه اطلاع دهند. این همکاری و تعامل بین سازمان هواشناسی، رسانهها، دستگاههای اجرایی و شهروندان میتواند به ایجاد یک جامعه ایمن و مقاوم در برابر حوادث جوی کمک کند.
به طور کلی، مدیریت بحران و کاهش خطرات ناشی از حوادث جوی، نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که در آن، تمامی ذینفعان نقش مهمی ایفا میکنند. اطلاعرسانی دقیق و به موقع، آموزش عمومی، آمادگی و پاسخگویی سریع، و همکاری و تعامل بین تمامی سازمانها و نهادها، از جمله عوامل کلیدی در این زمینه هستند.
با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی استان کردستان، که مستعد وقوع حوادث جوی مختلف است، لازم است که این اقدامات به طور مستمر و با جدیت دنبال شوند
