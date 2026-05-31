هواشناسی: بارش پراکنده در خزر، رگبار و رعد و برق در خراسان شمالی و باد شدید در تهران

پیش‌بینی هواشناسی برای یکشنبه شامل بارش پراکنده در سواحل خزر، رگبار همراه با رعد و برق در خراسان شمالی و وزش بادهای شدید در تهران با دمای حداکثری 31 درجه

سازمان هواشناسی امروز یکشنبه را با تغییرات قابل توجهی در وضعیت جوی مناطق مختلف کشور توصیف کرد. در استان‌های ساحلی دریای خزر بارش ‌های پراکنده‌ای پیش‌بینی شده که احتمالاً به صورت باران‌های خفیف در ساعات اولیه روز ظاهر می‌شود و پس از ظهر به شکل رگبار های کوتاه‌مدت تبدیل می‌شود.

در خراسان شمالی نیز رعد و برق همراه با رگبارهای سنگین رخ می‌دهد و این پدیده ممکن است در ساعات بعد از ظهر و به‌ویژه در شهرهای تبریز، جلفا و گرمی دشت مشهود باشد. شهر تهران با هوای صاف اما با وزش بادهای متغیر روبه‌رو است؛ در برخی بازه‌های زمانی بادهای قوی می‌وزند که ممکن است باعث بالا رفتن ذرات گرد و غبار و بروز شرایط آلودگی هوا شوند.

دمای حداکثری پایتخت به 31 درجه سانتیگراد می‌رسد و دمای حداقل نیز در حدود 22 درجه باقی می‌ماند، که این مقدار نسبت به روزهای پیشین کمی گرم‌تر است





