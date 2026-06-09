هند: کلاهبرداری گسترده با پوشش ازدواج گروهی در دواس

در یکی از عجیب‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری ازدواج در هند، ده‌ها مرد که با امید آغاز زندگی مشترک راهی شهر دواس در ایالت مادیا پرادش شده بودند، پس از ساعت‌ها انتظار دریافتند قربانی یک شبکه سازمان‌یافته فریب و سوءاستفاده شده‌اند. صبح روز ۲۴ مه، فضای معبد ماتا تکری در دواس حال‌وهوای یک مراسم ازدواج بزرگ را داشت. مردانی از شهرها و روستاهای مختلف، برخی همراه خانواده و بستگان خود و برخی با خودروهای کرایه‌ای، به محل تعیین‌شده آمده بودند. بسیاری از گل مخصوص مراسم ازدواج به گردن داشتند و خود را برای یکی از مهم‌ترین روزهای زندگی‌شان آماده می‌کردند. به آن‌ها گفته شد که ظرف ۲۴ ساعت آینده ازدواج خواهند کرد. اما صبح که گذشت، شب از راه رسید و نه خبری از عروس‌ها شد و نه مراسمی برگزار شد.

در یکی از عجیب‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری ازدواج در هند ، ده‌ها مرد که با امید آغاز زندگی مشترک راهی شهر دواس در ایالت مادیا پرادش شده بودند، پس از ساعت‌ها انتظار دریافتند قربانی یک شبکه سازمان‌یافته فریب و سوءاستفاده شده‌اند.

صبح روز ۲۴ مه، فضای معبد ماتا تکری در دواس حال‌وهوای یک مراسم ازدواج بزرگ را داشت. مردانی از شهرها و روستاهای مختلف، برخی همراه خانواده و بستگان خود و برخی با خودروهای کرایه‌ای، به محل تعیین‌شده آمده بودند. بسیاری از گل مخصوص مراسم ازدواج به گردن داشتند و خود را برای یکی از مهم‌ترین روزهای زندگی‌شان آماده می‌کردند. به آن‌ها گفته شد که ظرف ۲۴ ساعت آینده ازدواج خواهند کرد.

اما صبح که گذشت، شب از راه رسید و نه خبری از عروس‌ها شد و نه مراسمی برگزار شد. بر اساس اعلام پلیس، آنچه در دواس رخ داد یک کلاهبرداری گسترده با پوشش «ازدواج گروهی» بوده است؛ طرحی که در آن از مردان جویای همسر مبالغ قابل‌ توجهی دریافت شد و با وعده‌های دروغین، امید و اعتماد آن‌ها مورد سوءاستفاده قرار گرفت.

جیویرسن بهادریا، معاون فرمانده پلیس دواس، می‌گوید تحقیقات نشان می‌دهد افراد بسیاری به نام ازدواج هدف این کلاهبرداری قرار گرفته‌اند. تاکنون دو نفر بازداشت شده‌اند و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل پرونده ادامه دارد





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