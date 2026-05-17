سفر اخیر نخستوزیر هند به امارات، در یک مقطع زمانی حساس، صرف یک سفر اقتصادی یا دیپلماتیک تلقی نمیشود. این سفر، نشاندهنده ظهور یک شبکه جدید از ائتلافها و تغییر تدریجی در قطببندیهای سنتی در منطقه است. آزمون چند گزارهای برای کاهش نفوذ سنتی پاکستان در جهان عرب و ایجاد شبکهای از شرکای راهبردی جدید، از نخستین سفر مودی به امارات در سال ۲۰۱۵ آشکار شد.
سفر اخیر نخستوزیر هند به امارات در یک مقطع زمانی حساس این منطقه، صرف یک سفر اقتصادی یا دیپلماتیک تلقی نمیشود. سفر مودی، یک نشانگر ظهور یک شبکه جدید از ائتلافها و تدفئیت قطببندیهای سنتی در منطقه است.
اگرچه به نظر میرسد این سفر ادامه روند همکاریهای اقتصادی و سیاسی دو کشور باشد، اما در پس آن میتوان نشانههای شکلگیری نوعی همگرایی راهبردی و ائتلافی را مشاهده کرد که میتواند بر معادلات منطقهای تأثیر بگذارد. در دهههای گذشته، روابط هند و امارات از همکاریهای اقتصادی متعارف عبور کرده و به یک مشارکت چندلایه راهبردی تبدیل شده است
هند و امارات نماد ائتلافهای جدید تغیر قطببندیهای سنتی تجارب اخیر هند و امارات سفر اخیر نخستوزیر هند به امارات راهبردها و روابط عمیق تر شده Esteja