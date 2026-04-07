در پی تهدیدات نظامی علیه زیرساختهای برق ایران، علی قمصری، نوازنده تار، با حضور در نیروگاه برق دماوند، خواستار صلح و همبستگی ملی شد. او با ابراز نگرانی نسبت به تبعات جنگ و تاکید بر اهمیت زیرساختها، از نقش هنر در ایجاد صلح سخن گفت. اعلام طرح ۱۰ بندی ایران برای خاتمه جنگ و شهادت سردار سیدمجید خادمی نیز از دیگر تحولات مهم است.
علی قمصری ، نوازنده نامدار تار و آهنگساز برجسته ایران ی، در پی تهدیدهای اخیر نظامی آمریکا و اسرائیل مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت های برق کشور، با ساز خود به نیروگاه برق دماوند رفت و با انتشار ویدئویی، نگرانی عمیق خود را از این تهدیدات ابراز کرد. قمصری در این ویدئو که در فضای مجازی منتشر شده است، ضمن اشاره به شرایط حساس کنونی، با زبانی شیوا و رسا، بر اهمیت حفظ زیرساخت های حیاتی کشور تاکید کرد و از مردم خواست تا در این زمینه متحد و یکپارچه عمل کنند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به عدم وقوع درگیری نظامی، ابراز داشت که صدای تار او میتواند نقشی هرچند کوچک در ایجاد صلح و جلوگیری از خاموشی چراغ خانهها داشته باشد. قمصری با تاکید بر بیطرفی خود در مسائل سیاسی، هدف از حضورش در نیروگاه برق دماوند را آگاهیبخشی و جلب توجه افکار عمومی به تبعات ویرانگر جنگ زیرساختها عنوان کرد. او معتقد است که تخریب زیرساختها، بهویژه تأسیسات برق، پیامدهای جبرانناپذیری برای تمام مردم ایران خواهد داشت و بازسازی آنها سالها زمان خواهد برد. قمصری با اشاره به وابستگی زندگی روزمره مردم به برق، آب و سایر خدمات ضروری، خواستار همبستگی ملی برای مقابله با این تهدیدات شد و از همه ایرانیان خواست تا با یکدیگر متحد شوند و برای حفظ امنیت و آرامش کشور تلاش کنند.\در ادامه سخنان خود، قمصری با اشاره به اهمیت صلح و امنیت، از جامعه جهانی نیز خواست تا با محکوم کردن تهدیدات نظامی، از بروز فاجعهای انسانی جلوگیری کنند. وی با تاکید بر نقش هنر در ایجاد صلح و آشتی، ابراز امیدواری کرد که صدای موسیقی او بتواند در این زمینه تاثیرگذار باشد و پیام صلح و دوستی را به گوش جهانیان برساند. قمصری همچنین به تبعات جنگ بر کودکان، بیماران و سایر اقشار آسیبپذیر جامعه اشاره کرد و خواستار توجه ویژه به این گروهها در شرایط بحرانی شد. وی با ابراز تاسف از شهادت سردار سیدمجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، بر اهمیت حفظ وحدت و همبستگی ملی در این شرایط تاکید کرد و از همه مردم خواست تا با حفظ آرامش و هوشیاری، در برابر هرگونه تهدیدی مقاومت کنند. قمصری با اشاره به نقش مهم رسانهها در اطلاعرسانی و آگاهیبخشی، از فعالان رسانهای خواست تا با انعکاس صحیح و دقیق اخبار، در جهت تنویر افکار عمومی و خنثیسازی تبلیغات منفی تلاش کنند. وی در پایان سخنان خود، با تاکید بر امید و ایمان به آینده، از مردم خواست تا با حفظ روحیه و امیدواری، در کنار یکدیگر برای ساختن ایرانی آباد و آزاد تلاش کنند.\حضور علی قمصری در نیروگاه برق دماوند، واکنشی خودجوش به تهدیدات نظامی و نشاندهنده نگرانی عمیق هنرمندان و مردم ایران نسبت به آینده کشور است. این اقدام نمادین، پیام همبستگی ملی و اتحاد مردم ایران را در برابر تهدیدات خارجی به نمایش گذاشت. قمصری با انتخاب نیروگاه برق دماوند به عنوان مکانی برای ابراز نگرانی خود، بر اهمیت حیاتی زیرساختهای انرژی در زندگی روزمره مردم تاکید کرد و خواستار توجه ویژه به این موضوع شد. این اقدام، علاوه بر ایجاد همبستگی ملی، میتواند نقش مهمی در آگاهیبخشی و جلب حمایت بینالمللی برای حفظ صلح و امنیت در منطقه ایفا کند. در این میان، اعلام طرح ۱۰ بندی ایران برای خاتمه جنگ نیز حائز اهمیت است و نشاندهنده تلاشهای دیپلماتیک برای حل بحران است. این طرح، میتواند گامی مهم در جهت کاهش تنشها و جلوگیری از بروز درگیری نظامی باشد. همچنین، شهادت سردار سیدمجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ضایعهای بزرگ برای کشور است و نشاندهنده جدیت تهدیدات امنیتی است. در این شرایط، حفظ وحدت و همبستگی ملی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد و همه باید برای حفظ امنیت و آرامش کشور تلاش کنند
علی قمصری نیروگاه دماوند تهدید نظامی صلح زیرساخت همبستگی ملی موسیقی ایران جنگ