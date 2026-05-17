همکاری امنیتی آمریکا و ونزوئلا در بازداشت الکس صعب و سرنوشت نیکلاس مادورو

بررسی ابعاد بازداشت مجدد الکس صعب در کاراکاس، استرداد او به آمریکا و تحلیل وضعیت نیکلاس مادورو در زندان بروکلین و ریاست موقت دلسی رودریگز بر ونزوئلا.

در یک تحول امنیتی و سیاسی چشمگیر، الکس صعب در ماه فوریه گذشته در شهر کاراکاس، پایتخت ونزوئلا ، طی یک عملیات پیچیده و مشترک میان نهادهای مجری قانون ایالات متحده آمریکا و مقامات ونزوئلا یی بازداشت شد.

این اقدام نه تنها یک عملیات پلیسی ساده نبود، بلکه به عنوان نمادی از سطح جدید و غیرمنتظره‌ای از همکاری میان واشنگتن و دولت ونزوئلا تحت ریاست جمهوری دلسی رودریگز تلقی می‌شود. تحلیل‌گران بر این باورند که بازداشت و استرداد سریع صعب، نشان‌دهنده تغییر در استراتژی‌های دیپلماتیک و امنیتی دو کشور است تا از طریق فشار بر چهره‌های کلیدی، اهداف سیاسی بزرگ‌تری را دنبال کنند.

طبق گزارش‌های منابع آگاه، صعب به دلیل نزدیکی شدید به حلقه‌های قدرت در دولت پیشین، می‌تواند اطلاعات طبقه‌بندی شده و حیاتی را در اختیار مقام‌های آمریکایی قرار دهد که مستقیماً منجر به تقویت اتهامات کیفری و سیاسی علیه نیکلاس مادورو شود. الکس صعب ۵۴ ساله، پیشینه‌ای پرفراز و نشیب در مواجهه با قوانین بین‌المللی دارد و پیش از این در سال ۲۰۲۰ میلادی در کیپ‌ورد بازداشت شده بود که در نهایت منجر به زندانی شدن او در آمریکا به اتهام رشوه‌خواری و پولشویی در مقیاس گسترده شد.

او در سال ۲۰۲۳ میلادی در چارچوب یک توافق جنجالی برای تبادل زندانیان و در ازای آزادی برخی از شهروندان آمریکایی که در ونزوئلا به حبس ابد یا زندانی‌های طولانی‌مدت محکوم شده بودند، مورد عفو قرار گرفت، اما اکنون بازگشت او به سلول‌های زندان نشان می‌دهد که عفو پیشین او در برابر مدارک جدید یا توافقات سیاسی جدید بی‌اثر شده است. در سوی دیگر این پرونده، وضعیت نیکلاس مادورو و همسرش، سیلیا فلورس، توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.

این زوج در ماه ژانویه گذشته در جریان یک عملیات نظامی و امنیتی گسترده در کاراکاس توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شده و بلافاصله به نیویورک منتقل شدند. اتهامات وارده به مادورو و همسرش بسیار سنگین است و شامل مواردی همچون حمایت از تروریسم بین‌المللی و مدیریت شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین می‌شود؛ اتهاماتی که هر دو متهم به شدت آن‌ها را رد کرده و آن‌ها را توطئه‌ای سیاسی برای تغییر اجباری حکومت در ونزوئلا دانسته‌اند.

در حال حاضر، نیکلاس مادورو در یکی از سخت‌گیرانه‌ترین زندان‌های فوق امنیتی در منطقه بروکلین نگهداری می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که مقررات داخلی این زندان بسیار شدید است و دسترسی او به دنیای بیرون به شدت محدود شده است. با این حال، خبرهایی به گوش می‌رسد که مادورو توانسته است از طریق مجاری غیررسمی پیامی را برای هوادارانش ارسال کند تا آن‌ها را به صبر و تداوم حمایت از ایدئولوژی خود فراخواند.

این وضعیت نشان می‌دهد که حتی در سخت‌ترین شرایط حبس، او همچنان تلاش می‌کند تا نفوذ سیاسی خود را بر بخش‌هایی از جامعه ونزوئلا حفظ کند و از جایگاهش به عنوان یک نماد سیاسی استفاده نماید. در حالی که جامعه جهانی و بسیاری از فعالان حقوق بشر امیدوار بودند بازداشت مادورو و خروج او از قدرت، آغازگر یک دگرگونی واقعی و دموکراتیک در ونزوئلا باشد، واقعیت‌های موجود در کاراکاس تصویر متفاوتی را ترسیم می‌کند.

تغییرات چشمگیر ساختاری در نظام سیاسی این کشور دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد تنها چهره‌های قدرت جابه‌جا شده‌اند. معاون سابق او، دلسی رودریگز، اکنون ریاست جمهوری را بر عهده گرفته و دیوان عالی ونزوئلا رسماً اعلام کرده است که او به طور موقت تمامی وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور را اجرا خواهد کرد. نکته قابل تامل این است که دونالد ترامپ نیز در اظهاراتی تایید کرده که رودریگز اکنون رسماً اجازه ادامه کار و مدیریت کشور را یافته است.

این موضوع باعث ایجاد شک و تردید در میان مخالفان مادورو شده است، زیرا آن‌ها معتقدند رودریگز تنها ادامه دهنده مسیر پیشین است و تغییرات ظاهری نباید به معنای تحول دموکراتیک تلقی شود. در واقع، ونزوئلا در یک دوره گذار مبهم قرار دارد که در آن همکاری‌های امنیتی با آمریکا از یک سو و حفظ ساختارهای قدرت داخلی از سوی دیگر، در تضاد با یکدیگر قرار گرفته‌اند و آینده سیاسی این کشور همچنان در هاله‌ای از ابهام است





الکس صعب نیکلاس مادورو ونزوئلا دلسی رودریگز ایالات متحده

