همکاری بریتانیا، استرالیا و آمریکا برای توسعه پهپادهای زیرسطحی پیشرفته

وزرای دفاع بریتانیا، استرالیا و ایالات متحده از یک همکاری مشترک برای توسعه فناوری‌های پهپادهای زیرسطحی تا سال ۲۰۲۷ خبر دادند که هدف آن تقویت امنیت دریایی و حفاظت از کابل‌ها و خطوط لوله حیاتی زیردریایی است.

وزرای دفاع بریتانیا، استرالیا و ایالات متحده روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی شانگری‌لا در سنگاپور از یک همکاری مشترک برای توسعه و استقرار فناوری‌های پیشرفته پهپادهای زیرسطحی (زیردریایی بدون سرنشین) خبر دادند.

این طرح که بخشی از ائتلاف نظامی سه‌جانبه آکوس (AUKUS) محسوب می‌شود، با هدف تقویت امنیت دریایی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی زیرآبی طراحی شده است. جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، در این کنفرانس اعلام کرد که این فناوری جدید تا سال ۲۰۲۷ آماده بهره‌برداری خواهد شد و نقش مهمی در دفاع از کابل‌ها و خطوط لوله زیردریایی ایفا خواهد کرد.

وی افزود: این همکاری نشان‌دهنده دفاع مدرن است و قابلیت‌های زیرسطحی پیشگامانه‌ای را به نمایش می‌گذارد که بریتانیا را ایمن نگه می‌دارد و از کسب‌وکارهای بریتانیایی حمایت می‌کند. ائتلاف آکوس که در سال ۲۰۲۱ تشکیل شد، هدف خود را یکپارچگی عمیق‌تر در فناوری‌های دفاعی و افزایش اشتراک‌گذاری اطلاعات بین سه کشور عضو قرار داده است. این طرح جدید برای توسعه پهپادهای زیرسطحی، پاسخ مستقیمی به تهدیدات فزاینده علیه زیرساخت‌های حیاتی زیرآبی مانند کابل‌های اینترنت و خطوط لوله انرژی است.

بریتانیا و اروپا از طریق مجموعه‌ای از کابل‌ها و خطوط لوله زیردریایی به یکدیگر متصل هستند که گاز، برق و دسترسی به اینترنت را تأمین می‌کنند. آسیب به این اتصالات می‌تواند ارتباطات جهانی و انتقال انرژی را مختل کند. در سال‌های اخیر، این کابل‌ها بیش از پیش در معرض تهدید قرار گرفته‌اند؛ به‌ویژه مواردی که کشتی‌ها با کشیدن لنگر بر بستر دریا باعث آسیب شده‌اند. برخی کشتی‌های روسی و چینی نیز به انجام عمدی چنین اقداماتی مظنون هستند.

بریتانیا در سال ۲۰۲۵ برنامه سنگر اقیانوس اطلس (Atlantic Bastion) را معرفی کرد؛ سامانه‌ای متشکل از شناورهای خودکار و هوش مصنوعی که در کنار کشتی‌های جنگی و هواپیماها برای محافظت از کابل‌ها و خطوط لوله زیردریایی عمل می‌کنند. وزارت دفاع بریتانیا این برنامه را پاسخی مستقیم به افزایش فعالیت زیردریایی‌ها و تحرکات زیرسطحی روسیه توصیف کرد. همچنین، وسایل نقلیه زیرسطحی بدون سرنشین به یکی از ابزارهای کلیدی در زرادخانه اوکراین تبدیل شده‌اند.

نیروهای اوکراینی با استفاده از پهپادهای دریایی موفق به انجام حملات مؤثر علیه ناوگان دریای سیاه روسیه شده‌اند و بخش عمده‌ای از این ناوگان را از کار انداخته‌اند. این فناوری در عمل توانسته است به کی‌یف در مقابله با تهاجم روسیه از فوریه ۲۰۲۲ کمک شایانی کند. همکاری جدید آکوس نشان‌دهنده عزم این سه کشور برای حفظ برتری فناوری در محیط‌های دریایی و مقابله با تهدیدات نوظهور است





