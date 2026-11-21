بررسی ویدیوی تبلیغاتی برگر کینگ فرانسه با حضور دیدیه دشان و نگرانی مدیران بایرن مونیخ از بازگشت Jamal Musiala به سطح عملکرد گذشته پس از تشخیص بیماری.

برگر کینگ فرانسه به تازگی با انتشار یک ویدیوی تبلیغاتی طنزآمیز، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. در این کمپین، دیدیه دشان، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال فرانسه، در نقش مربی کارکنان آشپزخانه ظاهر شده است.

این ویدیو نخستین بار شنبه شب و بین دو نیمه مسابقه راگبی میان فرانسه و آرژانتین پخش شد. برگر کینگ فرانسه همزمان با اجرای این کارزار، عرضه ناگت مرغ همراه با خاویار را برای چند هفته آینده برنامه‌ریزی کرده است.

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قیمت این محصول خاص هجده یورو و نود سنت خواهد بود. ایده اصلی این تبلیغ از اصطلاح محبوب "پاس خاویاری" در زبان فرانسه الهام گرفته شده است.

در یکی از سکانس‌های ویدیو، یکی از کارکنان آشپزخانه منظور دشان را متوجه نشده و می‌پرسد توپ را به چه کسی پاس دهد. دشان با طنز پاسخ می‌دهد که باید خاویار واقعی را در کنار ناگت‌ها قرار داد.

تفاهم‌نامه دشان و برگر کینگ

الکساندر سیمون، مدیرعامل برگر کینگ فرانسه، جزئیات این همکاری را به روزنامه لوپاریزین توضیح داد. او اعلام کرد که از دشان خواسته‌اند پیش از امضای قرارداد با تیمی دیگر، کمی صبر کند.

سیمون معتقد است این توافق به عنوان "انتقال سال" در صنعت تبلیغات ثبت خواهد شد. او تأکید کرد که دشان بدون دریافت هرگونه مبالغ مالی و صرفاً به دلیل علاقه شخصی در این پروژه شرکت کرده است.

مدیرعامل برگر کینگ افزود که احتمال دارد دیدیه دشان به‌زودی با یک باشگاه بزرگ یا تیم ملی مطرح قرارداد ببندد. به همین دلیل، حضور او در این تبلیغ کریسمسی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

نقش نمادین دشان در کمپین

در این آگهی، با دیدیه دشان شوخی‌های زیادی شده است. او پس از پایان دوران مربیگری در تیم ملی فرانسه مدتی بیکار دیده می‌شود تا اینکه دوباره برای مربیگری دعوت می‌گردد.

بخش دوم آگهی، دشان را با انرژی فراوان و رفتارهای همیشگی‌اش در مقام مربی نشان می‌دهد. اما حال و هوا همچنان کاملاً طنزآمیز باقی مانده است. الکساندر سیمون دشان را جایگزین بابانوئل در نظر گرفته است.

در ابتدا آژانس تبلیغاتی از مدیرعامل خواسته بود کارزاری با محوریت بابانوئل طراحی کند. اما پیدا کردن ایده مناسب دشوار بود تا اینکه پیشنهاد تبدیل دشان به بابانوئل فرانسوی‌ها مطرح شد.

نگرانی‌های بایرن مونیخ از سلامت موسیالا

همزمان با اخبار تبلیغاتی، نگرانی‌های جدی در بایرن مونیخ درباره Jamal Musiala مطرح شده است. کارل-هاینץ رومنیگه، عضو هیات نظارت این باشگاه، از احتمال بازگشت دشوار موسیالا به سطح گذشته خبر داد.

رومنیگه پس از تساوی یک بر یک مقابل کلن گفت که اختلال عملکرد عصبی می‌تواند مانع پایدار بودن عملکرد بازیکن شود. حملات کوتاه تشنج غیابی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر تمرکز او داشته باشد.

موسیالا در فوریه دو هزار و بیست و پنج قراردادی امضا کرد که بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ باشگاه بود. دستمزد سالانه او بیش از بیست و پنج میلیون یورو برآورد می‌شود.

مطالبه کسر حقوق از طرف باشگاه

اولی هوینس، مدیر سابق بایرن مونیخ، در برنامه رادیویی باواریا مطرح کرد که مدیران باشگاه امیدوارند موسیالا از بخشی از دستمزد خود صرف‌نظر کند. هوینس گفت پرداخت چنین مبالغی دیگر امکان‌پذیر نیست.

او افزود که اگر بیماری با دارو کنترل شود، عوارض جانبی می‌تواند مانع بازی در بالاترین سطح شود. تغییر داروها نیز خطر بازگشت حملات تشنج را افزایش می‌دهد.

موسیالا از سال دو هزار و نه‌دهم در آکادمی بایرن مونیخ حضور دارد. او در بیست و سی و شش مسابقه برای باشگاه هفتاد و یک گل زده است. همچنین او در چهل و شش بازی ملی ده گل به ثمر رسانده است.