همچنین بخوانید...

مدیران بیمه ایران آمدند. آقایان عباس‌زادگان، رئیس بیمه گزارش داد و گفت، قوه قضائیه و بخشی از نیروهای بیمه، با خصوصی‌سازی بیمه مخالفت می‌کنند و از رشد سریع بیمه خبر داد.

در ضرورت توسعه بیمه، بورس و بانکداری برای رونق و توسعه اقتصادی صحبت‌ کردم. آقای رحیمی، استاندار سابق‌ کردستان آمد. اصرار زیادی داشت، برای ضرورت پذیرش حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری‌ آینده‌ که نپذیرفتم و از فساد در قوه قضائیه گفت؛ منجمله پرونده زمین‌های شمال و اطراف زندان اوین. خانم لیلی بروجردی، آمد.

او هم -که وکیل‌ دادگستری است- گفت، در دادگاه‌ها رشوه رواج دارد. در مورد اجرت‌المثل برای زنانی‌ که شوهرشان می‌میرند، پرسید. عصر آقای آقازاده، آمد و گزارش مذاکرات شورای حکام آژانس انرژی اتمی را داد و صبحت‌هایی‌ که در جواب سؤالات آنها دربارۀ سیاست هسته‌ای ایران داشته و گفت، تقریباً تمامی‌ کشورهای اروپایی، روسیه، آمریکا و... ابراز نگرانی می‌کنند.

پیش‌بینی می‌کند، پس از اجلاس ماه آینده شورای حکام، اگر 2+93 را نپذیریم، احتمال ارجاع پرونده به شورای امنیت زیاد است. گزارشی از پیشرفت کار سایت‌های نطنز، اصفهان و اراک داد و گفت، با آمدن‌کارشناسان آژانس به نطنز، استفاده‌های فنی خوبی از آنها کرده‌ایم. آقای نیری، رئیس‌ کمیته امداد امام، تلفنی خبر داد که به محل سد کرخه رفته و تحت تأثیر عمیق این خدمت بزرگ قرار گرفته است و گفت، مردم منطقه عمیقاً سپاسگزارند. مشاجره بر سر تحقیق و تدبّیر از صداوسیما ادامه دارد





