Head Topics

همچنین بخوانید...

خبوط News

همچنین بخوانید...
سازمان بیمه،قوه قضاییه،خصوصی‌سازی،
📆5/12/2026 5:17 AM
📰SharghDaily
57 sec. here / 14 min. at publisher
📊News: 68% · Publisher: 68%

تماماً بخوانید این‌ها

مدیران بیمه ایران آمدند. آقایان عباس‌زادگان، رئیس بیمه گزارش داد و گفت، قوه قضائیه و بخشی از نیروهای بیمه، با خصوصی‌سازی بیمه مخالفت می‌کنند و از رشد سریع بیمه خبر داد.

در ضرورت توسعه بیمه، بورس و بانکداری برای رونق و توسعه اقتصادی صحبت‌ کردم. آقای رحیمی، استاندار سابق‌ کردستان آمد. اصرار زیادی داشت، برای ضرورت پذیرش حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری‌ آینده‌ که نپذیرفتم و از فساد در قوه قضائیه گفت؛ منجمله پرونده زمین‌های شمال و اطراف زندان اوین. خانم لیلی بروجردی، آمد.

او هم -که وکیل‌ دادگستری است- گفت، در دادگاه‌ها رشوه رواج دارد. در مورد اجرت‌المثل برای زنانی‌ که شوهرشان می‌میرند، پرسید. عصر آقای آقازاده، آمد و گزارش مذاکرات شورای حکام آژانس انرژی اتمی را داد و صبحت‌هایی‌ که در جواب سؤالات آنها دربارۀ سیاست هسته‌ای ایران داشته و گفت، تقریباً تمامی‌ کشورهای اروپایی، روسیه، آمریکا و... ابراز نگرانی می‌کنند.

پیش‌بینی می‌کند، پس از اجلاس ماه آینده شورای حکام، اگر 2+93 را نپذیریم، احتمال ارجاع پرونده به شورای امنیت زیاد است. گزارشی از پیشرفت کار سایت‌های نطنز، اصفهان و اراک داد و گفت، با آمدن‌کارشناسان آژانس به نطنز، استفاده‌های فنی خوبی از آنها کرده‌ایم. آقای نیری، رئیس‌ کمیته امداد امام، تلفنی خبر داد که به محل سد کرخه رفته و تحت تأثیر عمیق این خدمت بزرگ قرار گرفته است و گفت، مردم منطقه عمیقاً سپاسگزارند. مشاجره بر سر تحقیق و تدبّیر از صداوسیما ادامه دارد

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

سازمان بیمه، قوه قضاییه، خصوصی‌سازی، دولت، رسانه‌ها، عباس‌زادگان، اخبار، Enaanews، ااهرانews، نظرسنجی، ایران، ایرنا،

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-12 09:03:17