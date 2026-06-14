مردم سوئیس در یک همه‌پرسی پیشنهاد محدود کردن جمعیت کشور به ۱۰ میلیون نفر را رد کردند. این پیشنهاد که از سوی حزب راستگرای مردم سوئیس مطرح شده بود، با ۵۵ درصد آرای مخالف روبرو شد.

مردم سوئیس در یک همه‌پرسی مهم روز یکشنبه به پیشنهاد محدود کردن جمعیت کشور به ۱۰ میلیون نفر رای مخالف دادند. این پیشنهاد که از سوی حزب راستگرای مردم سوئیس مطرح شده بود، تلاش می‌کرد تا با اعمال سقف جمعیتی، از فشار بر منابع و زیرساخت‌ها بکاهد.

با این حال، رای‌دهندگان با ۵۵ درصد آرا مخالفت خود را اعلام کردند و ۴۵ درصد نیز موافق بودند. موضوعی که این حزب با عنوان ابتکار پایایی مطرح کرده بود، از سوی بسیاری به عنوان جدیدترین اقدام ضدمهاجرتی تلقی شد. دولت و سایر احزاب و نهادهای اقتصادی و کارگری، این طرح را ابتکار آشوب نامیدند و هشدار دادند که اجرای آن می‌تواند آسیب جدی به اقتصاد و روابط بین‌المللی سوئیس وارد کند.

جمعیت سوئیس از سال ۲۰۰۲ با افزایش سریع مواجه بوده و از ۷.۳ میلیون به ۹.۱ میلیون نفر رسیده است. حدود ۲۷ درصد از ساکنان این کشور متولد خارج از کشور هستند. افزایش جمعیت نگرانی‌هایی در زمینه مسکن، حمل و نقل و خدمات عمومی ایجاد کرده است. با این حال، مخالفان این طرح استدلال می‌کنند که محدودیت‌های پیشنهادی نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به کمبود نیروی کار، به ویژه در بخش‌های بهداشت و گردشگری، منجر شود.

بیش از نیمی از کارکنان هتل‌ها و بسیاری از بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان مهاجر هستند. همچنین، اعمال محدودیت به معنای نقض توافقنامه‌های بین‌المللی از جمله جابجایی آزاد افراد با اتحادیه اروپا خواهد بود که می‌تواند روابط تجاری پیچیده سوئیس را تحت تأثیر قرار دهد. در میان رای‌دهندگان، دو نماینده جوان از خانواده‌های مهاجر دیدگاه‌های متضادی داشتند. نیلز فیشتر از حزب مردم سوئیس معتقد است مهاجرت افسارگسیخته باعث کاهش کیفیت زندگی و از بین رفتن هویت سوئیسی شده است.

او مشکلاتی مانند کمبود مسکن، ترافیک و فشار بر مدارس را به مهاجران نسبت می‌دهد. در مقابل، هلین گنیش از حزب سوسیال دموکرات این استدلال‌ها را رد کرده و می‌گوید سیاست‌های نادرست دولتی عامل این مشکلات است. او تأکید دارد که مهاجران مسئول افزایش اجاره بها و هزینه‌های سلامت نیستند. این همه‌پرسی نشان‌دهنده شکاف عمیق در جامعه سوئیس درباره سیاست‌های مهاجرتی است و پیامدهای آن فراتر از مرزهای این کشور خواهد بود





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