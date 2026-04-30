در شرایط تنشهای منطقهای و افزایش حضور نظامی ایالات متحده، طالبان و ایران نوعی همبستگی مقطعی نشان دادهاند. در همین حال، آمریکا در تلاش برای تشکیل ائتلافی برای تضمین عبور کشتیها از تنگه هرمز است. استرالیا و نیوزیلند نیز نگرانی خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز کردهاند.
طالبان در مواجهه با درگیریهای منطقهای، بهویژه پس از حملات اسرائیل به ایران در ژوئن ۲۰۲۵ و تهدیدهای بعدی ایالات متحده در اوایل ۲۰۲۶، موضعی عملگرایانه اما صریح اتخاذ کرده است.
با وجود پیشینهای از تنش میان طالبانِ سنیِ دیوبندی و جمهوری اسلامی شیعه، در تحولات اخیر نشانههایی از همدلی و همسویی میان دو طرف دیده میشود؛ هرچند اختلافات دیرینه، از جمله درگیریهای مرزی، مناقشه آبی بر سر رود هلمند و مساله اخراج پناهجویان افغانستانی، همچنان پابرجاست. با این حال، اظهارات مقامهای طالبان و فعالان رسانهای نزدیک به این گروه نشان میدهد نوعی همبستگی مقطعی شکل گرفته که عمدتاً در قالب مخالفت با آنچه «تجاوز اسرائیل» و «تجاوز آمریکا» خوانده میشود، بیان شده است.
این رویکرد در مواضع رسمی، فعالیتهای رسانهای و بازتابهای رسانههای دولتی تحت کنترل طالبان قابل مشاهده است. حساب سنتکام در شبکه ایکس با انتشار تصاویری نوشت، ناو هواپیمابر جرالد آر. فورد در حالی که در دریای سرخ در حال حرکت است، به انجام عملیاتهای معمول پروازی ادامه میدهد. بر اساس اعلام رسمی، این ناو در حال انجام ماموریتهای روتین پروازی در مسیر دریای سرخ است.
با این حال، روز چهارشنبه گزارشهایی منتشر شد که نشان میدهد جرالد آر. فورد قرار است برای گذراندن دوره تعمیر و نگهداری به سواحل ایالات متحده بازگردد. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که حضور نظامی آمریکا در منطقه بهدلیل تنشهای جاری افزایش یافته و جابهجایی ناوهای هواپیمابر میتواند بر آرایش نیروهای دریایی واشینگتن در خاورمیانه تاثیر بگذارد.
به گزارش والاستریت ژورنال، ایالات متحده در تلاش است با تشکیل یک ائتلاف بینالمللی جدید، عبور کشتیها از تنگه هرمز را پس از اختلال در تردد دریایی تضمین کند. این ابتکار در حالی مطرح شده که تنشها در منطقه و نگرانیها درباره امنیت انرژی جهانی افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، طرح پیشنهادی که «ساختار آزادی دریانوردی» نام دارد، بر اشتراکگذاری اطلاعات، هماهنگی دیپلماتیک و کمک به اجرای تحریمها متمرکز خواهد بود.
این ابتکار از طریق یک پیام داخلی وزارت خارجه آمریکا به سفارتخانههای این کشور در سراسر جهان ابلاغ شده است. در این پیام تاکید شده است که مشارکت کشورها «توانایی جمعی برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی و حفاظت از اقتصاد جهانی را تقویت خواهد کرد» و اقدام هماهنگ بینالمللی برای «تحمیل هزینههای معنادار بر ممانعت ایران از عبور و مرور در تنگه هرمز» ضروری است.
به نوشته والاستریت ژورنال، از دیپلماتهای آمریکایی خواسته شده است با طرفهای خارجی خود درباره پیوستن به این طرح گفتوگو کنند و مشخص شود که آیا کشورها تمایل دارند بهعنوان «شریک دیپلماتیک و/یا نظامی» در این ائتلاف حضور داشته باشند. در ادامه این گزارش آمده است که این ائتلاف جدید قرار نیست جایگزین ساختارهای موجود شود، بلکه مکمل سایر نیروهای دریایی امنیتی خواهد بود؛ از جمله تلاشهایی که هماکنون توسط بریتانیا و فرانسه برای برنامهریزی امنیت دریایی در منطقه در حال انجام است.
به گزارش والاستریت ژورنال، این ابتکار نشاندهنده تلاش واشینگتن برای ایجاد یک پاسخ چندجانبه به بحران تنگه هرمز و تضمین جریان آزاد تجارت جهانی است؛ مسیری که میتواند نقش مهمی در کاهش تنشها یا در مقابل، تشدید رقابتهای ژئوپلیتیک در منطقه ایفا کند. در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال، مقامهای رسمی در استرالیا و نیوزیلند با ابراز نگرانی از ادامه اعدام معترضان و قطع طولانیمدت اینترنت در ایران، بر حق اعتراض مسالمتآمیز و دسترسی به اطلاعات تاکید کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا اعلام کرد دولت این کشور «همواره در محکومیت اقدامات خشونتآمیز و ارعابآمیز رژیم ایران ثابتقدم بوده است، از جمله قطع ارتباطات مخابراتی با هدف پنهان کردن ابعاد خشونت. » استرالیا پیشتر نیز در واکنش به آنچه «حملات هدایتشده از سوی ایران» خوانده شد، سفیر حکومت ایران و چند دیپلمات دیگر را اخراج کرده و بیش از ۲۲۰ فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی، از جمله بیش از ۱۰۰ مورد مرتبط با سپاه پاسداران، را تحریم کرده است.
با این حال، وزارت خارجه استرالیا به گزارشهایی درباره تشویق ایرانیان مقیم این کشور برای مشارکت در کارزاری موسوم به «جانفدا» پاسخی نداد. بر اساس این گزارشها، از افراد خواسته شده بود از طریق سامانه «میخک» برای مشارکت یا ارسال کمک مالی ثبتنام کنند؛ موضوعی که با توجه به قوانین سختگیرانه استرالیا درباره مشارکت در «فعالیت خصمانه» در خارج از کشور، نگرانیهایی ایجاد کرده و پلیس فدرال اعلام کرده در حال بررسی آن است.
در همین حال، سخنگوی وزارت امور خارجه نیوزیلند نیز تاکید کرد که ایرانیان حق دارند «بهصورت مسالمتآمیز اعتراض کنند، از آزادی بیان برخوردار باشند و به اطلاعات دسترسی داشته باشند». وحیدآنلاین در کانال خود از دریافت پیامهایی خبر داد که حکایت از شنیده شدن صدای دو انفجار در حوالی ساعت ۳:۳۰ صبح تهران دارند. برخی پیامها هم از شنیده شدن سه صدای انفجار روایت کردهاند.
یک شهروند نیز در پیامی به ایراناینترنشنال از شنیده شدن صدای جنگنده در آسمان فردیس کرج حدود ساعت یک بامداد پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت خبر داده است. به گزارش هیل، جنگ اقتصادی میان ایالات متحده و حکومت ایران به نقطهای حساس رسیده و هر دو طرف در حالی با فشارهای فزاینده مواجهاند که مذاکرات برای پایان جنگ همچنان بر سر برنامه هستهای تهران در بنبست باقی مانده است.
به نوشته هیل، تسلط ایران بر تنگه هرمز باعث افزایش قیمت سوخت در آمریکا شده و میانگین قیمت بنزین را به حدود ۴ دلار و ۲۳ سنت برای هر گالن، بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ، رسانده است. این وضعیت همزمان با کاهش محبوبیت دونالد ترامپ رخ داده و فشارهای سیاسی بر دولت او را افزایش داده است
