تحلیل مواضع طالبان در برابر درگیری‌های منطقه‌ای و همسویی مقطعی با ایران در برابر تهدیدات آمریکا و اسرائیل، همراه با بررسی واکنش‌های رسانه‌ای و دیپلماتیک. همچنین گزارش از افزایش حملات یهودستیزی در بریتانیا و نقش احتمالی گروه‌های نیابتی مرتبط با ایران.

طالبان در مواجهه با درگیری‌های منطقه‌ای، به‌ویژه پس از حملات اسرائیل به ایران در ژوئن ۲۰۲۵ و تهدیدهای بعدی ایالات متحده در اوایل ۲۰۲۶، موضعی عمل‌گرایانه اما صریح اتخاذ کرده است.

با وجود پیشینه‌ای از تنش میان طالبانِ سنیِ دیوبندی و جمهوری اسلامی شیعه، در تحولات اخیر نشانه‌هایی از همدلی و همسویی میان دو طرف دیده می‌شود؛ هرچند اختلافات دیرینه، از جمله درگیری‌های مرزی، مناقشه آبی بر سر رود هلمند و مساله اخراج پناهجویان افغانستانی، همچنان پابرجاست. با این حال، اظهارات مقام‌های طالبان و فعالان رسانه‌ای نزدیک به این گروه نشان می‌دهد نوعی همبستگی مقطعی شکل گرفته که عمدتاً در قالب مخالفت با آنچه «تجاوز اسرائیل» و «تجاوز آمریکا» خوانده می‌شود، بیان شده است.

این رویکرد در مواضع رسمی، فعالیت‌های رسانه‌ای و بازتاب‌های رسانه‌های دولتی تحت کنترل طالبان قابل مشاهده است. در سطح رسمی، ذبیح‌الله مجاهد در ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ در گفت‌وگو با بخش پشتوی رادیو دولتی ایران تاکید کرد که طالبان «طرفدار جنگ نیست»، اما از حق ایران برای دفاع از خود حمایت می‌کند. او گفت ایران در «جنگ ۱۲ روزه» با اسرائیل پیروز شده و در صورت تکرار درگیری نیز به دلیل «حقانیت» و «توانایی» خود پیروز خواهد شد.

مجاهد همچنین اعلام کرد افغان‌ها آماده‌اند «در حد توان» در زمان جنگ با ایران همدردی و همکاری کنند. او پیش‌تر نیز حملات اسرائیل به تاسیسات و فرماندهان جمهوری اسلامی را «نقض آشکار حقوق بین‌الملل» خوانده بود. در مارس ۲۰۲۶، وزارت خارجه طالبان نیز در واکنش به حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران، این اقدامات را محکوم و نسبت به تشدید تنش‌ها ابراز نگرانی کرد، هرچند در این بیانیه‌ها اشاره‌ای به تلفات غیرنظامیان نشده بود.

همچنین در تماس‌های تلفنی میان عباس عراقچی و امیرخان متقی، طرف طالبان این حملات را «تجاوز» خواند و بر ضرورت حل بحران از مسیر دیپلماسی تاکید کرد. در کنار مواضع رسمی، چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به طالبان نیز به‌طور گسترده در حمایت از حکومت ایران موضع گرفته‌اند. محمد جلال، از نزدیکان شبکه حقانی، حملات موشکی حکومت ایران به اسرائیل را «دفاع مشروع» توصیف کرد.

همچنین عبدالله ریحان با ستایش از «میهن‌دوستی» ایرانیان، آن را الگویی برای افغان‌ها دانست و بارها حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران را محکوم کرد. او تاکید کرده است که افغان‌ها «در هر شرایطی در کنار ایران خواهند ایستاد. » در مقابل، برخی چهره‌های کلیدی مانند انس حقانی در این زمینه سکوت اختیار کرده و تمرکز خود را بر مسائل داخلی طالبان حفظ کرده‌اند. رسانه‌های دولتی تحت کنترل طالبان نیز عمدتاً به بازتاب مواضع رسمی بسنده کرده‌اند.

رادیو تلویزیون ملی افغانستان مصاحبه‌ها و بیانیه‌های رسمی درباره ایران را پوشش داده، اما وارد تحلیل‌های مستقل یا حمایت ایدئولوژیک از جمهوری اسلامی نشده است. این رویکرد با خط دیپلماتیک طالبان - که بر پرهیز از تشدید تنش و تاکید بر حاکمیت ملی متمرکز است - همخوانی دارد. در مجموع، حمایت طالبان از ایران ماهیتی محدود و مقطعی دارد و بیش از آنکه بر یک اتحاد راهبردی استوار باشد، ریشه در مخالفت مشترک با آمریکا و اسرائیل دارد.

در عین حال، طالبان تلاش کرده از اتخاذ مواضع بسیار تند علیه آمریکا پرهیز کند تا مسیر احتمالی عادی‌سازی روابط با واشینگتن - از جمله بازگشایی سفارت آمریکا در کابل - مسدود نشود. هم‌زمان، با تشدید درگیری‌ها میان آمریکا و ایران، واشینگتن نیز فشارها بر طالبان را افزایش داده و در ارتباط با موضوع گروگان‌های آمریکایی تهدیدهایی کم‌سابقه مطرح کرده است.

وزارت خارجه آمریکا، مشاوران دونالد ترامپ و اعضای کنگره هشدار داده‌اند که در صورت عدم آزادی گروگان‌ها، طالبان با پیامدهای جدی روبه‌رو خواهد شد. طالبان در واکنش، یک گروگان آمریکایی را آزاد کرد؛ اقدامی که به گفته ناظران، با فضای کلی تنش‌های مرتبط با جنگ ایران بی‌ارتباط نبوده است. در همین زمینه، کی‌یر استارمر چهارشنبه در مجلس عوام هشدار داد که کشورش با افزایش حملات علیه یهودیان مواجه است.

این اظهارات پس از در شمال لندن مطرح شد؛ جایی که یک مرد ۴۵ ساله به اتهام زخمی کردن دو نفر بازداشت شد. پلیس متروپولیتن اعلام کرد مظنون پس از استفاده از شوکر دستگیر شده و مجروحان در محل درمان شده‌اند. ویدئویی که به‌طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نشان می‌دهد مهاجمی با کوله‌پشتی به یک رهگذر در نزدیکی ایستگاه اتوبوس حمله می‌کند.

این حادثه بخشی از موجی از خشونت‌های مظنون به یهودستیزی است که در هفته‌های اخیر نگرانی مقامات اروپایی را برانگیخته است. در پی این حملات، سفیر حکومت ایران به وزارت خارجه بریتانیا احضار شد؛ اقدامی که در واکنش به انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی با مضامین تحریک‌آمیز صورت گرفت. جمهوری اسلامی ایران این اتهامات را رد کرده و هرگونه تلاش برای تحریک خشونت را انکار کرده است.

در همین حال، وزارت خارجه اسرائیل با انتقاد از دولت بریتانیا اعلام کرد که اظهارات مقام‌های لندن برای مهار یهودستیزی کافی نیست و خواستار برخورد جدی‌تر با ریشه‌های این پدیده شد. به نوشته واشینگتن‌پست، این موج حملات نگرانی‌ها درباره افزایش فعالیت «هسته‌های خفته» و نیروهای نیابتی مرتبط با حکومت ایران را تشدید کرده است؛ شبکه‌هایی که گفته می‌شود از طریق اینترنت - حتی با جذب نوجوانان - برای انجام عملیات خرابکارانه سازماندهی می‌شوند.

بخش قابل توجهی از این حملات به گروهی ناشناس نسبت داده شده که خود را «جنبش اسلامی اصحاب الیمین» معرفی می‌کند. مقامات بریتانیایی و اروپایی در حال بررسی این گروه هستند که نشانه‌هایی از ارتباط احتمالی آن با نهادهای امنیتی حکومت ایران یا گروه‌های نیابتی دیده می‌شود.

بریتانیا از زمان آغاز جنگ حکومت ایران با آمریکا و اسرائیل در اسفند، شاهد موجی از خشونت بوده که به گفته مقامات، در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی و حتی ایالات متحده بی‌سابقه است. این در حالی است که دولت بریتانیا تلاش می‌کند با تقویت همکاری‌های امنیتی و دیپلماتیک، از تشدید بحران جلوگیری کند.

با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که عدم هماهنگی در سیاست‌های خارجی اروپا و آمریکا در مواجهه با ایران و طالبان، به تشدید نگرانی‌ها در منطقه منجر شده است. در این شرایط، جامعه جهانی با چالش‌های جدی در زمینه حفظ امنیت و ثبات منطقه‌ای روبه‌رو است





