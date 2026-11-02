نشست تخصصی همراه اول با وزیر راه و شهرسازی برای هوشمندسازی حمل و نقل و استفاده از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا برگزار شد.

همراه اول و وزارت راه و شهرسازی در نشستی تخصصی بر همکاری مشترک برای هوشمندسازی بخش حمل و نقل و تسریع تحول دیجیتال در کشور توافق کردند. این دیدار با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اصلاح فرآیندهای سنتی لجستیک و مدیریت ناوگان برگزار شد.

معرفی راهکارهای هوش مصنوعی و تحلیل کلان داده

در جریان این نشست تخصصی، توانمندی‌های همراه اول در زمینه توسعه راهکارهای دیجیتال و استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و تحلیل کلان داده‌ها برای هوشمندسازی بخش‌های مختلف حمل و نقل معرفی شد. این راهکارها حوزه‌هایی مانند پایش هوشمند ناوگان، مدیریت ترافیک و جریان سفر، ارتقای ایمنی جاده‌ها، مدیریت حمل و نقل بار، هوشمندسازی زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی و توسعه خدمات حمل و نقل هوایی را در بر می‌گیرد.

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همچنین ظرفیت شبکه ارتباطی همراه اول و امکان استفاده از داده‌های ارتباطی و مکانی در تحلیل الگوهای تردد، مدیریت سفرهای جاده‌ای و برنامه‌ریزی حمل و نقل تشریح شد. توسعه جاده‌های هوشمند و ارسال هشدارهای پیش از حادثه، یکپارچه‌سازی سامانه‌های حمل و نقل هوشمند، تسهیل فرآیندهای لجستیکی، صحت‌سنجی اطلاعات جابه‌جایی بار و بهبود نظارت بر ناوگان از دیگر محورهای مطرح شده در این نشست بود.

رویکرد استراتژیک حمید بهروزی در توسعه زیرساخت

حمید بهروزی، قائم مقام مدیرعامل همراه اول، با تشریح رویکرد این اپراتور در توسعه راهکارهای سازمانی و اجرای پروژه‌های ملی، بر نقش همراه اول در فراتر رفتن از ارائه خدمات ارتباطی و فراهم کردن زمینه اجرای طرح‌های تحول دیجیتال تاکید کرد. او با اشاره به اینکه همراه اول طی سال‌های فعالیت خود زیرساخت‌های ارتباطی گسترده‌ای ایجاد کرده است، توضیح داد که راهبرد این مجموعه، توسعه همه ظرفیت‌های اجرایی در قالب یک ساختار بزرگ و متمرکز نیست.

بهروزی بیان کرد که این اپراتور با اتکا به زیرساخت‌های موجود و همکاری با شرکت‌های متخصص و مجموعه‌های فعال در زیست بوم خود، راهکارهای مورد نیاز سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را توسعه می‌دهد. قائم مقام مدیرعامل همراه اول همچنین بر اهمیت شناخت یکپارچه فرآیندها در طراحی راهکارهای سازمانی تاکید کرد و گفت که با گسترش فناوری‌های نوین و ورود هوش مصنوعی به عرصه فعالیت شرکت‌های بزرگ فناوری، رویکرد طراحی راهکارهای مجزا و پراکنده جای خود را به توسعه راهکارهای یکپارچه‌ای داده است.

تغییر نگرش مهران قربانی به چالش‌های حمل و نقل

مهران قربانی، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به ضرورت حرکت از روش‌های سنتی به سمت حمل و نقل هوشمند، بهره‌گیری از ظرفیت وزارت ارتباطات و اپراتورهای پیشرو مانند همراه اول را برای عبور از چالش‌های این صنعت ضروری دانست. او با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در زمینه دیجیتالی سازی فرآیندهای حمل و نقل اظهار کرد که استفاده از سامانه‌های هوشمند و جایگزینی فرآیندهای دیجیتال به جای روش‌های کاغذی و سنتی، می‌تواند به افزایش سرعت جابه جایی، کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری منجر شود.

قربانی حل ریشه ای مسائل این حوزه را نیازمند هدف گذاری مشخص و استفاده از فناوری‌های نوین دانست و افزود که صرف برگزاری جلسات و تغییر دستورالعمل‌های اداری نمی‌تواند پاسخ گوی چالش‌های موجود باشد. معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به سهم بالای حمل و نقل جاده‌ای در جابه جایی بار کشور، هوشمندسازی این بخش را از اولویت‌های مهم وزارتخانه عنوان کرد.

چشم‌انداز همکاری‌های مشترک در پروژه‌های ملی

مهران قربانی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های همراه اول در زیست بوم ارتباطی کشور، دستاوردهای معرفی شده در این بازدید را زمینه‌ای برای توسعه همکاری‌های مشترک دانست و بر ضرورت تعامل مستمر میان دو مجموعه تاکید کرد. او با تاکید بر اهمیت بهره‌گیری از توان شرکت‌های بزرگ فناوری در اجرای پروژه‌های ملی، چشم‌انداز همکاری با همراه اول را مثبت ارزیابی کرد.

قربانی خواستار شناسایی و انتخاب پروژه‌های اولویت دار در قالب کارگروه‌های تخصصی مشترک شد تا فرآیندهای سازمانی به درستی شناخته و متناسب با نیاز هر مجموعه، راهکاری جامع برای آنها طراحی و اجرا شود. در این بازدید، همراه اول مجموعه‌ای از ظرفیت‌های ارتباطی و فناورانه خود را برای کمک به تحول دیجیتال صنعت حمل و نقل معرفی کرد؛ ظرفیت‌هایی که می‌تواند زمینه ساز همکاری گسترده‌تر این اپراتور و وزارت راه و شهرسازی در اجرای پروژه‌های ملی باشد.