همراه اول پوشش ۵G تهران را پیشتاز نشان داد؛ گزارش جدید nPerf

بر اساس نقشه‌های nPerf، ثبت اتصال کاربران همراه اول به شبکه نسل پنجم در تهران بیش از دو برابر سایر اپراتورهاست. این برتری با آمار رسمی رگولاتوری درباره سایت‌های فعال همخوانی دارد.

موسسه فرانسوی nPerf در جدیدترین نقشه‌های پوشش شبکه موبایل برای پایتخت، نشان داده که میزان ثبت اتصال کاربران همراه اول به شبکه نسل پنجم در تهران بیش از دو برابر مجموع مشترکان سایر اپراتورهاست. این نقشه‌ها در تاریخ ۱۸ آبان به‌روزرسانی شده‌اند و تصویر دقیق‌تری از وضعیت شبکه ارتباطی کشور ارائه می‌دهند.

این داده‌ها در شرایطی منتشر شده که رگولاتوری، یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نیز گزارش رسمی خود را درباره توسعه شبکه نسل پنجم منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، همراه اول ۲۲ درصد بیشتر از اپراتور دیگر، سایت فعال نسل پنجم دارد. در کنار هم قرار گرفتن این دو منبع، موضوع پوشش 5G را به یکی از مهم‌ترین محورهای رقابت میان اپراتورها تبدیل کرده است.

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تفاوت پوشش 5G همراه اول در نقشه تهران

نقشه nPerf نشان می‌دهد که همراه اول در شمال، مرکز و شرق تهران، نقاط بنفش‌رنگ گسترده‌تری دارد. در سامانه رنگ‌بندی این نقشه‌ها، رنگ بنفش محل ثبت اتصال موفق به شبکه 5G است، در حالی که بخش عمده‌ای از همین محدوده‌ها در نقشه اپراتور دوم با رنگ قرمز، یعنی شبکه 4G+، مشخص شده است.

برای مقایسه دقیق‌تر، تصاویر پوشش دو اپراتور در تهران با کادر و مقیاس یکسان بررسی شده و پیکسل‌های رنگی ثبت‌شده شمارش شده‌اند. طبق این روش، فاصله همراه اول از اپراتور دوم در ثبت اتصال به شبکه 5G بیش از دو برابر است. به بیان ساده، کاربران همراه اول در نقاط بسیار بیشتری از پایتخت توانسته‌اند اینترنت نسل پنجم را عملا تجربه کنند.

دیدگاه تحلیلگران درباره داده‌های nPerf

تحلیلگران حوزه ارتباطات تاکید می‌کنند که برای خوانش علمی نقشه‌های nPerf باید ویژگی‌های فنی این پلتفرم را در نظر گرفت. داده‌های این نقشه بر پایه مشارکت کاربران و تست‌هایی است که از طریق اپلیکیشن nPerf انجام می‌شود. بنابراین خالی بودن یک نقطه از رنگ بنفش، لزوما به معنای نبود پوشش آنتن در آن نقطه نیست و می‌تواند صرفا نشان دهد که کاربری در آن محل تست ثبت نکرده است.

نکته دیگر این است که طبق مستندات شرکت nPerf، داده‌های اندازه‌گیری‌شده تا دو سال روی نقشه باقی می‌مانند. به همین دلیل، تاریخ به‌روزرسانی نقشه به معنای ثبت همه این نقاط در یک روز خاص نیست. نقشه‌ها الزاما نوع دقیق فناوری در هر نقطه را در لحظه مشخص نمی‌کنند، اما به‌عنوان یک شاخص معتبر بین‌المللی، تصویری روشن از تراکم حضور و تجربه واقعی اتصال کاربران ارائه می‌دهند.

سایت‌های نسل پنجم و آمار رسمی رگولاتوری

آمار رسمی رگولاتوری نشان می‌دهد که همراه اول تا پایان بهار امسال، حدود ۲۲ درصد بیشتر از اپراتور دیگر، سایت فعال نسل پنجم را در سراسر کشور نصب و راه‌اندازی کرده است. این آمار زیرساختی با داده‌های کاربرمحور nPerf در تهران همخوانی دارد و نشان می‌دهد که توسعه فیزیکی سایت‌ها به بهبود دسترسی کاربران در نقاط شهری منجر شده است.

برآیند این داده‌ها نشان می‌دهد که همراه اول با ایجاد زیرساخت‌های گسترده‌تر، در ارائه عملیاتی فناوری نسل پنجم گام بلندتری برداشته است. با این حال، برای قضاوت کامل درباره کیفیت خدمات، ترکیب شاخص‌های رسمی و داده‌های میدانی کاربران همچنان ضروری است، زیرا هر یک از این منابع بخشی از واقعیت شبکه را نشان می‌دهند.