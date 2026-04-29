در ایام اخیر، شهرها و شهروندان ایرانی با همت و همکاری نشان دادند که برای بازسازی و احیای فضاهای آسیب‌دیده در اثر حملات آمریکا و اسرائیل آماده‌اند. این روحیه مردمی در سراسر کشور، از تهران تا کوچک‌ترین روستاها، به‌صورت فوری و سازمان‌یافته خود را نشان داد. گزارش‌های جاری نشان می‌دهند که 205 شهر و 117 روستای کشور آسیب دیده‌اند و مردم و مسئولان با همت و سازماندهی، به بازسازی و احیای فضاهای آسیب‌دیده پرداخته‌اند. در همین حال، آخرین قیمت دلار، سکه و طلا نیز اعلام شد.

این روحیه مردمی در سراسر کشور، از تهران تا کوچک‌ترین روستاها، به‌صورت فوری و سازمان‌یافته خود را نشان داد. شهرداری‌ها و مردم محلات با سرعت به خرابه‌های ساختمان‌های آسیب‌دیده رسیدند و با نصب پنجره‌های پلاستیکی، تعویض شیشه‌ها و تمیز کردن مکان‌ها، منظر ویرانی جنگ را از بین بردند. این حرکت‌ها نه تنها نشان‌دهنده روحیه مقاومت بود، بلکه بیانگر میل به بازگشت به زندگی عادی و رهایی از بلای جنگ نیز بود.

بسیاری از شهروندان که شب‌ها در خیابان‌ها پرچم ایران را تکان می‌دادند، در گفت‌وگوهای خود تاکید کردند که جنگ را برای جنگ نمی‌خواهند و هدف نهایی را رهایی از جنگ می‌دانند. این احساس مشترک، علاوه بر ایجاد همدلی، زمینه‌ساز مشارکت فعال مردم در بازسازی شد.

در همین راستا، گزارش‌های جاری نشان می‌دهند که 205 شهر و 117 روستای کشور آسیب دیده‌اند، که در کل کشور، صد هزار واحد مسکونی آسیب دیده است، از این تعداد هزار و 100 واحد نیاز به احداث مجدد دارند. همچنین، 50 بیمارستان و هزار و 200 واحد مدرسه آسیب دیده‌اند که 20 واحد آن تخریب کامل شده و 775 واحد نیز به سرعت بازسازی و به چرخه آموزش بازگشته‌اند.

علاوه بر این، 700 مسجد در تهران نیز برای شرایط بحران تجهیز شده‌اند. این آماره‌ها نشان می‌دهد که با وجود خسارت‌های گسترده، مردم و مسئولان با همت و سازماندهی، به بازسازی و احیای فضاهای آسیب‌دیده پرداخته‌اند. در دهه اخیر، تجربه نشان داده است که رویدادهای فرهنگی و نمایش‌های مردمی که بر پایه فرهنگ و سنت‌های محلی طراحی شده‌اند، می‌توانند در احیای هویت محلات و شهرها نقش مهمی ایفا کنند.

این رویکرد، با زنده‌کردن آیین‌های شهری و خاطرات مردم، به بازسازی هویت‌های یگانه محلات کمک می‌کند و در توافق با روحیه مردم ساکن در هر محل، بهترین موضوعی است که می‌تواند هنگام بازسازی‌های محلات آسیب‌دیده در شهرها مورد ارجاع قرار گیرد. قبلا نیز اشاره شده بود که برای بازسازی‌ها باید فکرنشده و با سرعت اقدام نشود تا به کمک خود مردم محلات، فضاهای جمعی و سبز جدیدی برای محلات تدارک دیده شود.

زیرا در اثر سال‌ها تراکم‌فروشی و ساخت‌وساز با حجم زیاد، بسیاری از محلات شهرهایی مانند تهران بخش عظیمی از فضاهای عمومی خود را از دست داده‌اند و نیاز به پیرایش فضای شهری مطابق میل ساکنان محلات، به‌ویژه در محلات پرتراکم، احساس می‌شود. متأسفانه سراهای محلات در چند ماه اخیر فعالیت چندانی نداشته و گاه تعطیل نیز بوده‌اند. اما زندگی عادی در همین شرایط ناپایدار به‌تدریج از سر گرفته می‌شود.

مردم عادی در همین شرایط تعلیق جنگ، مشتاق شنیدن حرف‌های تازه و امیدبخش یکدیگر در فضاهای جمعی کوچک و بزرگ هستند تا بتوانند شرایط را تاب آورند. این ممکن نخواهد شد مگر با راحت‌تر گذاشتن مردم در انتخاب راه مشارکت اجتماعی برای خود. شک ندارم که خود مردم همه کاربلدند. کافی است اعتماد و آشنایی بیشتر بین‌شان برقرار شود تا ابتکار جوانه زند.

مهم اینجاست که به شهروندان احترام گذاشته و به آنها اجازه داده شود طبق میل و توانایی‌های خود در امور شهر و محله مشارکت کنند. مردم عادی این مرز و بوم سال‌ها شرایط رکود اقتصادی و تورم و صدها فقدان دیگر را تحمل کرده‌اند. هیچ‌کس هم نیست که با جنگ‌طلبان و استعمارگران آمریکایی و اسرائیلی موافق باشد. اما کمبود فضای گفت‌وگوی جمعی نیز تحمل این فشارها را برای مردم عادی سخت‌تر می‌کند.

مردم عادی در محلات نمی‌خواهند فقط با تصاویر و نمایش‌های زیبا و هیجان‌انگیز روبه‌رو باشند و واقعا شایسته است که به‌جای روش‌های دستوری، به روش‌های همدلانه و همیارانه جمعی متوسل شویم تا جوامعی واقعی و ماندگار و پایدار را برای کشورمان بسازیم. از همین همدلی‌هاست که هزاران شیوه مبتکرانه و همیارانه تولید و فرهنگ‌سازی محلی ممکن خواهد شد. در همین حال، آخرین قیمت دلار امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، دلار آزاد ۱۴ هزار تومان گران شد.

همچنین، قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شد.





