در دومین نشست ویژه کنشگران اجتماعات مردمی، حجتالاسلام موسیپور و وزیر امور خارجه سیدعباس عراقچی به نقش کلیدی حضور مردمی در پیشبرد اهداف استراتژیک کشور و ارتقای دیپلماسی ایران پرداخته و به تجلیل از شهدای جنگهای تحمیلی پرداختند.
دومین جلسه از مجموعهٔ نشستهای کنشگران اجتماعات مردمی کشور ویژه سخنوران، امروز صبح با حضور حجتالاسلام والمسلمین موسیپور، نمایندهٔ ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، و سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجهٔ جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد.
در این مراسم که در ادامهٔ برنامهٔ هماندیشی و تعامل با فعالان عرصههای مردمی برگزار میشد، در ابتدا موسیپور به پاس کردن سالگرد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی پرداخت و با یادآوری شهدای این نبرد، فرماندهان، دانشمندان و مردم مظلوم، بر این نکته تأکید کرد که خون پاک شهدای کشور، سرمایهٔ اقتدار امروز ایران است و بهدلیل این ایثارگری، ایران علیرغم زخمهای وارده، در عرصهٔ جهانی پابرجا و مستحکم باقی مانده است.
او با اشاره به ارزیابیهای بینالمللی از نتایج این جنگ، افزود که ناظران جهانی به وضوح نشان دادهاند ایران توانسته است ارادهٔ خود را بر دشمنان تحمیل کند و معادلات قدرت را نه تنها در سطح منطقه، بلکه در مقیاس جهانی دگرگون سازد
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