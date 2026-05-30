هماهنگی امنیتی و لجستیک برای استقبال از تیم ملی ایران در مکزیک

مقامات باخا کالیفرنیا پس از انتقال مقر تیم ملی ایران از آریزونا به تیخوانا در مکزیک، در حال هماهنگیهای لجستیکی و امنیتی برای استقبال از این تیم هستند.
طبق گزارشها، تیم ملی فوتبال ایران قصد دارد کمپ خود برای جام جهانی را در مرکز خولویتسکینتله (Centro Xoloitzcuintle) واقع در زمین باشگاه خولوس تیخوانا مکزیک برپا کند و انتظار میرود تا پایان هفته آینده وارد تیخوانا شوند. گزارش ایسنا و وبسایت Mexico News Daily حاکی است که مقامات دولتهای مکزیک و ایالت باخا کالیفرنیا بههمراه نمایندگان آژانسهای امنیتی مکزیک و ایالات متحده در روز جمعه برای هماهنگی ورود تیم ملی ایران جلسه برگزار کردهاند.
حدود ۳۰۰ مأمور فدرال همچنین برای تقویت امنیت محل همراه با کارمندان تخصصی فیفا و اعضای هیئت فوتبال ایران به منطقه اعزام خواهند شد. باشگاه خولوس تیخوانا اعلام کرده که با افتخار میزبان تیم ملی ایران خواهد بود و متعهد به ارائه تمام امکانات لازم و هماهنگی با مراجع محلی و فدرال برای تضمین امنیت و آرامش بازیکنان، کادر فنی و هیئت همراه این تیم است.
این اقدام بهعنوان پلی برای تقویت دوستی و تفاهم بین فرهنگها و ملتها توصیف شده و باشگاه از فدراسیون فوتبال ایران و نهادهای بینالمللی ورزشی که به این همکاری اعتماد کردهاند، سپاسگزاری کرده است.
