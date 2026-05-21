مرکز اطلاعرسانی پلیس سیستان و بلوچستان از هلاکت ۲ نفر از عوامل تروریستی در شهرستان سراوان خبر داد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس سیستان و بلوچستان در اطلاعیهای از هلاکت ۲ نفر از عوامل تروریستی که در شهرستان سراوان اقدام به تیراندازی به سمت مأموران انتظامی کرده بودند، خبر داد.
این درگیری مسلحانه زمانی رخ داد که سرنشینان یک دستگاه خودروی سواری اقدام به تیراندازی به سمت خادمان امنیت کردند. بر اساس این اطلاعیه، مأموران جانبرکف پلیس بلافاصله با آتش پرحجم خود پاسخ این اقدام را دادند که در جریان این درگیری ۲ نفر از مهاجمان به هلاکت رسیدند.
این اطلاعیه می افزاید: در پاکسازی محل درگیری توسط مأموران انتظامی، مقادیر قابلتوجهی سلاح، مهمات و یک دستگاه ماهواره «استارلینک» کشف و ضبط و یک دستگاه خودروی پژو متعلق به این افراد توقیف شد. مرکز اطلاعرسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد که تلاشها برای شناسایی و دستگیری سایر همدستان احتمالی این افراد با جدیت در منطقه ادامه دارد.
در این راستا، مأموران پلیس با تاکید بر ضرورت همکاری مردم در شناسایی و دستگیری تروریستها، از شهروندان محترم برای ارائه اطلاعات در این زمینه دعوت به همکاری میکنند
