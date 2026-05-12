هلال احمر ترکیه گوشت را برای نیازمندان در ۳۱ کشور توزیع خواهد کرد

رئیس هلال احمر ترکیه اعلام کردکه امسال یلهزاره نیازمند در ترکیه، غزه و 30 کشور دیگر کمک می‌کنند و گوشت قربانی را بین نیازمندان توزیع می‌کند.

هلال احمر ترکیه برای عید قربان میان نیازمندان در ۳０ کشور گوشت توزیع خواهد کرد. ییلماز، رئیس هلال احمر ترکیه در گفتگو با خبرنگار آنادولو اعلام کرد که امسال قصد دارند به میلیون‌ها نیازمند در ترکیه، غزه و ۳０ کشور دیگر کمک کنند.

گوشت قربانی در ترکیه به کنسرو تبدیل شده و در طول سال بین نیازمندان توزیع می‌شوند. در دو سال گذشته، ییلماز گفت، 1.3 میلیون کنسرو غذای آماده شده برای غزه به داخل منطقه وارد شده و به مردم تحویل داده شده است. هر خانواده ساکن غزه دو کنسرو غذا دریافت کرده است. امسال، کنسروها برای غزه آماده شده اند و برای بردن آنها به عنوان کمک نیز به ترکیه آماده اند.

ییلماز افزود، بخش‌های گوشت قربانی شامل گوشت چرخ‌کرده و خرد شده است. این‌ها محصولات استانداردی هستند که چربی، آب و گوشت آن‌ها به وضوح مشخص شده و پس از باز شدن، پخته و آماده مصرف هستند





