معاون هواشناسی مازندران از کاهش دما، بارش برف و تگرگ در مناطق کوهستانی استان در هفته آینده خبر داد.

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی مازندران با اعلام کاهش دما در هفته آینده، از پیش‌بینی هوای سرد و بارش برف و تگرگ در مناطق کوهستانی خبر داد. احمد اسدی با اشاره به پیش‌بینی ‌های یک هفته آینده، اظهار داشت که آسمان استان در روزهای جمعه و شنبه (۲۱ و ۲۲ فروردین)، صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و احتمال مه صبحگاهی در مناطق ساحلی و جلگه‌ای وجود دارد. در ارتفاعات، گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود که روز یکشنبه (۲۳ فروردین)، آسمان صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود، اما از بعدازظهر با افزایش ابر، وزش باد در ارتفاعات نیمه‌غربی استان و احتمال رگبار و رعدوبرق پراکنده دور از انتظار نیست. \اسدی به تشریح وضعیت روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۲۴ و ۲۵ فروردین) پرداخت و گفت: در روز دوشنبه، آسمان نیمه ابری تا ابری خواهد بود و از صبح در ارتفاعات غربی و از بعدازظهر در تمام مناطق استان شاهد وزش باد نسبتاً شدید، رگبار و رعدوبرق خواهیم بود. در مناطق کوهستانی نیز بارش برف و احتمال تگرگ وجود دارد. وی ادامه داد: روز سه‌شنبه، شاهد هوای ابری با کاهش دما، بارندگی (در مناطق کوهستانی بارش برف و احتمال تگرگ) و وزش باد نسبتاً شدید خواهیم بود و از اواخر وقت از ناپایداری هوا کاسته شده و ابرها پراکنده می‌شوند. معاون هواشناسی مازندران در مورد وضعیت هوای روز چهارشنبه (۲۶ فروردین) نیز گفت: آسمان نیمه‌ابری خواهد بود و گاهی با افزایش ابر و وزش باد همراه است. این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده تغییرات جوی قابل توجهی در هفته آینده است که نیازمند آمادگی‌های لازم از سوی مردم و مسئولان است. به ویژه در مناطق کوهستانی که بارش برف و تگرگ پیش‌بینی شده، احتیاط‌های لازم باید در نظر گرفته شود.\در ادامه، اسدی به اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع در خصوص شرایط جوی اشاره کرد و گفت: اطلاع‌رسانی‌های لازم از طریق رسانه‌های رسمی و کانال‌های اطلاع‌رسانی هواشناسی انجام خواهد شد. وی همچنین از مردم خواست تا با دنبال کردن اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی، از سفرهای غیرضروری در شرایط نامساعد جوی خودداری کنند و نسبت به ایمنی خود و اطرافیانشان توجه کافی داشته باشند. اسدی در پایان تأکید کرد که هواشناسی مازندران با تمام توان، اطلاعات دقیق و به‌روز را در اختیار مردم قرار می‌دهد تا از هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود. این پیش‌بینی‌ها بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده از ایستگاه‌های هواشناسی و مدل‌های پیش‌بینی انجام می‌شود و به طور مداوم به‌روزرسانی می‌شود. همچنین، وی به پیش‌بینی‌های مشابه در سایر نقاط کشور و جهان اشاره کرد و گفت که تغییرات آب و هوایی یک پدیده جهانی است و نیازمند همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های ناشی از آن است. توجه به پیش‌بینی‌ها و هشدارهای هواشناسی، نقش مهمی در کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی ایفا می‌کند و می‌تواند به حفظ جان و مال مردم کمک شایانی کند





