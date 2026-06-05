هفته دوم خرداد به پایان رسید، دلار در محدوده ۱۷۰ هزار تومانی ماند

هفته دوم خرداد به پایان رسید و قیمت دلار همچنان در محدوده ۱۷۰ هزار تومانی ماند. معاملهگران معتقدند ابهام در روند مذاکرات ایران و آمریکا و نبود سیگنال سیاسی قطعی، بازارها را در وضعیت انتظار نگاه داشته است.
هفته دوم خرداد در حالی به پایان رسید که قیمت دلار با وجود نوسانات مقطعی، همچنان در محدوده کریدور ۱۷۰ هزار تومانی باقی ماند و طلا و سکه نیز در محدوده مشخصی نوسان داشت.
معاملهگران معتقدند ابهام در روند مذاکرات ایران و آمریکا و نبود سیگنال سیاسی قطعی، بازارها را در وضعیت انتظار نگاه داشته است. قیمت دلار در هفته دوم خرداد نوسانات محدودی را تجربه کرد و در مجموع از محدوده ۱۶۹ هزار تومان در ابتدای هفته به رقم ۱۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان در آخرین معامله روز چهارشنبه رسید.
اگرچه افزایش تنشهای منطقهای و ابهامات سیاسی در مقاطعی تقاضای احتیاطی را تقویت کرد، اما بازار ارز همچنان نتوانست از محدوده نوسانی هفتههای اخیر خارج شود. بررسی روند معاملات نشان میدهد دلار طی روزهای گذشته بیشتر در بازه ۱۶۹ تا ۱۷۴ هزار تومان در رفت و برگشت بوده و معاملهگران برای تعیین موقعیتهای جدید، چشمانتظار مشخص شدن سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا هستند.
در چنین شرایطی، بازار ارز بیش از آنکه تحت تأثیر عوامل اقتصادی باشد، به اخبار سیاسی واکنش نشان میدهد و هر خبر تازهای میتواند مسیر کوتاهمدت قیمتها را تغییر دهد. قیمت طلا و سکه نیز در هفته دوم خرداد در بیشتر روزها کاهشی بود و نوسان محدود قیمت دلار و روند کاهشی اونس جهانی طلا مانع از جهشهای معنادار در بازار طلا شد.
گفتنی است اونس جهانی طلا در لحظه نگارش این گزارش کاهشی است و با افت ۵۸ دلاری در محدوده قیمتی ۴۴۱۹ دلاری در حال معامله است؛ این روند نزولی طلای جهانی در شروع معاملات روز شنبه در صورت افت یا تثبیت قیمت دلار میتواند به افت قیمت طلا و سکه در اولین روز هفته منجر شود. تحلیلگران محدوده ۱۷۲ تا ۱۷۵ هزار تومان را دامنه نوسان کوتاهمدت دلار میدانند و معتقدند تا زمانی که خبر تعیینکنندهای از مذاکرات ایران و آمریکا منتشر نشود، احتمال ادامه رفت و برگشت قیمت در همین محدوده وجود دارد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند انتشار اخبار منفی از روند مذاکرات یا افزایش ریسکهای سیاسی میتواند دلار را به سمت محدوده ۱۷۵ تا ۱۷۷ هزار تومان هدایت کند. در مقابل، هرگونه سیگنال مثبت سیاسی یا کاهش تنشهای منطقهای میتواند زمینه بازگشت قیمت به محدوده ۱۷۰ تا ۱۷۲ هزار تومان را فراهم کند.
فعالان بازار ارز معتقدند آغاز هفته سوم خرداد نیز مانند هفته گذشته بیش از هر عامل دیگری تحت تأثیر اخبار سیاسی خواهد بود و تا زمان روشن شدن چشمانداز مذاکرات، دلار در محدوده فعلی نوسان خواهد کرد. کارشناسان اقتصادی با توجه به افت اونس جهانی معتقدند بازار طلا بخشی از حمایت خود را از دست داده است؛ اما ماندگاری دلار در محدوده ۱۷۳ هزار تومانی همچنان مانع از اصلاح سنگین قیمتها میشود.
تحلیلگران معتقدند در صورت تثبیت دلار در محدوده فعلی، سکه امامی میتواند در بازه ۱۸۲ تا ۱۸۵ میلیون تومان نوسان کند و طلای ۱۸ عیار نیز در کانال ۱۸ میلیون تومانی باقی بماند. آنها در سناریوی افزایشی و در صورت رشد قیمت دلار یا بازگشت اونس جهانی به مسیر صعودی محدوده ۱۸۵ میلیون تومانی را برای سکه امامی و نیمه بالایی کانال ۱۸ میلیون تومانی را برای طلای ۱۸ عیار پیشبینی میکنند.
اما اگر اونس جهانی تحت فشار فروش باقی بماند و همزمان دلار نیز بخشی از رشد هفته گذشته را اصلاح کند، احتمال عقبنشینی سکه امامی به محدوده ۱۸۱ تا ۱۸۲ میلیون تومان و کاهش محدود قیمت طلا وجود خواهد داشت
دلار، طلا، سکه، ایران، آمریکا، مذاکرات، اقتصاد