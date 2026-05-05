برگزاری ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و هنری در اسکی‌شهر ترکیه به مناسبت هفتصد و پنجاهمین سالگرد درگذشت یونس امره، شاعر و عارف بزرگ آنادولو.

به مناسبت هفتصد و پنجاهمین سالگرد درگذشت یونس امره ، شاعر و عارف بزرگ آنادولو، برنامه‌های بزرگداشتی در شهر اسکی‌شهر ترکیه آغاز شده است. این مراسم که با هدف گرامیداشت یاد و آثار این چهره‌ی تاثیرگذار معنوی و ادبی برگزار می‌شود، در طول ماه مه ادامه خواهد داشت و شامل طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های فرهنگی و هنری است.

یونس امره، یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های تاریخ آنادولو، به عنوان نمادی از صلح، عشق و وحدت شناخته می‌شود و پیام‌های او همچنان در دنیای امروز نیز актуальность خود را حفظ کرده است. برگزاری این مراسم در سالگرد درگذشت او، فرصتی است برای بازخوانی اندیشه‌های یونس امره و بررسی نقش او در شکل‌گیری هویت فرهنگی و معنوی آناتولی.

این برنامه‌ها با همکاری استانداری اسکی‌شهر و با حضور پژوهشگران، هنرمندان و علاقه‌مندان به ادبیات و عرفان برگزار می‌شود و هدف اصلی آن، ترویج پیام‌های صلح و دوستی یونس امره در سطح ملی و بین‌المللی است. مراسم اصلی بزرگداشت در محله‌ی یونس‌امره در شهرستان میهالیچچیک اسکی‌شهر، محل آرامگاه این شاعر بزرگ، برگزار خواهد شد و شامل نشست‌های علمی، برنامه‌های موسیقی، نمایشگاه‌های هنری و سایر فعالیت‌های فرهنگی است.

علاوه بر این، برنامه‌های جانبی متعددی نیز در سراسر استان اسکی‌شهر برگزار می‌شود که به بازتاب پیام‌های جهانی یونس امره می‌پردازد. این برنامه‌ها شامل سخنرانی‌ها، کارگاه‌های آموزشی، اجراهای هنری و نمایشگاه‌های مختلف است که به معرفی ابعاد مختلف شخصیت و آثار یونس امره می‌پردازد. یونس امره در نیمه دوم قرن سیزدهم تا اوایل قرن چهاردهم میلادی می‌زیست و به عنوان یکی از نمایندگان برجسته سنت تصوف ترک-اسلامی شناخته می‌شود.

اثر «رسالة‌النصیحه» و «دیوان اشعار» او، از مهم‌ترین آثار ادبیات ترکی به شمار می‌روند و نقش مهمی در تبدیل زبان ترکی به زبان ادبی داشته‌اند. یونس امره با درآمیختن عشق الهی و محبت انسانی در فلسفه‌ی «مخلوق را به‌خاطر خالق دوست می‌داریم»، به ترویج ارزش‌های اخلاقی و معنوی در جامعه‌ی خود پرداخت و به ایجاد وحدت و همبستگی در آناتولی کمک کرد





