انور قرقاش هشدار داد که خاورمیانه ممکن است با دوره‌ای طولانی از بی‌ثباتی مواجه شود. در همین حال حملات آمریکا به قشم و عدم پیشرفت مذاکرات تهران و واشنگتن، منطقه را در آستانه تنش‌های جدید قرار داده است.

انور قرقاش ، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، روز دوشنبه ۱۸ آبان هشدار داد که منطقه خاورمیانه ممکن است با دوره‌ای طولانی از بی‌ثباتی و فضای امنیتی نامطمئن مواجه شود. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که جنگ هشت‌ماهه میان آمریکا و ایران ، علاوه بر تشدید تنش‌های نظامی، اختلالات گسترده‌ای را در کشتیرانی و تجارت بین‌الملل از مسیر تنگه هرمز ایجاد کرده است.

موضع امارات در برابر جنگ و تهدید بی‌ثباتی

قرقاش با اشاره به ادامه درگیری‌ها بین واشنگتن و تهران اعلام کرد که دستیابی به یک توافق سیاسی جامع برای پایان دادن به این جنگ دشوار به نظر می‌رسد. این مقام ارشد اماراتی تأکید کرد که کشورش از همان ابتدا با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران مخالف بوده و این موضع را به صراحت به مقام‌های واشینگتن ابلاغ نموده است. نگرانی‌های ابوظبی درباره پیامدهای بلندمدت این درگیری بر امنیت حاشیه خلیج فارس افزایش یافته و این کشور تلاش دارد تا با دیپلماسی از گسترش درگیری جلوگیری کند.

Also read تنش ترکیه و جمهوری آذربایجان؛ پایان برادری سیاسی و شفاف‌سازی روابط مالی

در نشست امنیتی گفت‌وگوی منامه پیش از این، قرقاش گفته بود که امارات امیدوار است مذاکرات واشینگتن و تهران به پیشرفتی دیپلماتیک منجر شود، اما در عین حال کشورش برای بدترین سناریوهای احتمالی نیز آماده است. این هشدارها در آستانه دیدارهای کلیدی دیپلماتیک در منطقه مطرح می‌شود که ممکن است سرنوشت مذاکرات آتش‌بس را تعیین کند.

حملات آمریکا به جزیره قشم و اهداف نظامی

احمد نفیسی، معاون سیاسی استانداری هرمزگان، صبح دوشنبه ۱۸ آبان تأیید کرد که در شامگاه یکشنبه ۱۷ آبان حملاتی از سوی آمریکا به مناطقی از جزیره قشم انجام شده است. اگرچه نفیسی بدون ارائه جزئیات مکانی دقیق اعلام کرد که اهداف حملات خارج از محدوده‌های مسکونی، تجاری و زیرساخت‌های خدماتی بوده و هیچ‌گونه خسارتی به زیرساخت‌های حیاتی جزیره وارد نشده است، اما گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای انفجارها و دیده شدن دود در آسمان قشم حکایت از شدت این حمله دارد.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز از اصابت پرتابه‌های آمریکا به جزیره قشم خبر داد. این رویداد در ادامه یک هفته از حملات محدود آمریکا به تأسیسات پدافندی در جنوب ایران قرار می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دو نوبت از آن‌ها خبر داده بود. ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد که در صورت پیشرفت مذاکرات با تهران، احتمال صدور دستور حملات جدید بسیار پایین خواهد بود، اما هشدار داد که در صورت ازسرگیری عملیات، آمریکا اهداف زیرساختی بیشتری از جمله پل‌ها را شناسایی کرده است.

نقش قطر در میانجی‌گری و دیدار کاخ سفید

قطر به عنوان بازیگر اصلی در تلاش‌های میانجی‌گری، نقش حیاتی در انتقال پیام‌های بین تهران و واشنگتن ایفا می‌کند. دفتر ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ روز دوشنبه ۱۸ آبان با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، در کاخ سفید دیدار خواهد کرد. طبق گزارش اکسیوس، محور اصلی این دیدار پشت درهای بسته، تلاش برای دستیابی به آتش‌بس جدید و ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای است.

همچنین جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، پیش از دیدار ترامپ با نخست‌وزیر قطر، به طور جداگانه با او ملاقات خواهد کرد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، همچنین جمعه گذشته در گفت‌وگویی تلفنی با ترامپ درباره تلاش‌های دوحه برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای صحبت کرده است. با این حال، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز یکشنبه گفت که مذاکرات با ایران پیشرفت چندانی نداشته و خواسته‌های ایران را غیرقابل قبول و غیرواقع‌بینانه توصیف کرد.

توسعه راه‌آهن خلیج فارس جایگزین دریایی

در واکنش به اختلال در تنگه هرمز، شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس روز یکشنبه ۱۷ آبان در منامه توافق‌نامه‌ای برای اجرای پروژه شبکه راه‌آهن مشترک به طول دو هزار و ۱۱۷ کیلومتر امضا کردند. این طرح که کویت، عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان را به هم متصل می‌کند، قرار است جابه‌جایی مسافر و کالا را در شرایط بحرانی تضمین کند.

مقام‌های شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرده‌اند که تاکنون حدود ۵۶ درصد این پروژه تکمیل شده و بهره‌برداری کامل از آن تا دسامبر ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی شده است. این پروژه که نخستین بار در سال ۲۰۰۹ تصویب شد، به دلیل مشکلات تأمین مالی، کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ و همه‌گیری کرونا با تأخیر مواجه شده بود. وزیر حمل‌ونقل بحرین پیش از امضای توافق اعلام کرد که بحران‌های منطقه‌ای ضرورت تسریع در تکمیل شبکه‌های حمل‌ونقل جایگزین را برجسته کرده است.