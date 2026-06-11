جورجیا ملونی با تأکید بر ضرورت پایان دادن به بحرانهای خاورمیانه و تضمین امنیت دریانوردی در تنگه هرمز، خواستار آمادگی اتحادیه اروپا برای اعمال تحریمهای هدفمند جدید علیه جمهوری اسلامی شد.
جورجیا ملونی ، نخستوزیر ایتالیا، در سخنرانی اخیر خود در پارلمان این کشور، با لحنی صریح و قاطع نسبت به نقش جمهوری اسلامی ایران در تشدید تنشهای منطقهای هشدار داد.
وی تأکید کرد که ثبات در خاورمیانه تنها در صورتی امکانپذیر است که تمامی بازیگران کلیدی، از جمله تهران، در جهت کاهش خشونتها و تسهیل مسیرهای دیپلماتیک برای پایان دادن به بحرانهای جاری گام بردارند. ملونی به صراحت بیان داشت که اگر ایران به مسیر فعلی خود که از نظر بروکسل و رم اشتباه ارزیابی میشود ادامه دهد، اتحادیه اروپا نباید در اتخاذ تصمیمات سختگیرانه تردید کند.
او معتقد است که ابزارهای فشار دیپلماتیک و اقتصادی باید به گونهای به کار گرفته شوند که تهران را مجبور به بازنگری در سیاستهای خود کند. این اظهارات در حالی مطرح میشود که ایتالیا به عنوان یکی از کشورهای تاثیرگذار در اتحادیه اروپا، به دنبال تقویت جایگاه امنیتی غرب در منطقه است و بر این باور است که سکوت در برابر اقدامات تحریکآمیز تنها منجر به جسارت بیشتر طرف مقابل خواهد شد.
بنابراین، او پیشنهاد کرد که اتحادیه اروپا باید برای اعمال تحریمهای جدید و هدفمند آماده باشد تا پیام روشنی به تهران ارسال کند که هزینههای عدم همکاری با جامعه جهانی به شدت افزایش خواهد یافت. یکی از محورهای اصلی نگرانیهای ملونی و اتحادیه اروپا، موضوع امنیت دریانوردی و آزادی تردد در آبهای بینالمللی، به ویژه در تنگه هرمز است.
این منطقه که یکی از حیاتیترین شریانهای انتقال انرژی در جهان به شمار میرود، بارها شاهد تنشهایی بوده است که تهدیدی جدی برای تجارت جهانی محسوب میشود. در همین راستا، اتحادیه اروپا پیش از این اقداماتی را برای محدود کردن افرادی و نهادهایی که مسئول ایجاد ناامنی در این منطقه بودهاند، اتخاذ کرده است. اما ملونی معتقد است این اقدامات به تنهایی کافی نیست.
وی به مأموریت دریایی آسپیدس اشاره کرد و پیشنهاد داد که این مأموریت باید نقش محوری در پاکسازی مینها و رفع موانع امنیتی در تنگه هرمز ایفا کند. این عملیات پیچیده که احتمالاً در قالب یک ائتلاف استراتژیک به رهبری کشورهای قدرتمند اروپایی مانند فرانسه و بریتانیا سازماندهی خواهد شد، نشاندهنده تغییر رویکرد اروپا از تکیه صرف بر دیپلماسی به سمت حضور نظامی و امنیتی فعالتر در خاورمیانه است.
هدف از این اقدامات، تضمین این است که هیچ کشوری نتواند با استفاده از ابزارهای نظامی یا تهدیدات دریایی، اقتصاد جهانی را به گروگان بگیرد و تردد کشتیهای تجاری را مختل کند. در کنار فشارهای اروپایی، دیدگاههای ایالات متحده آمریکا نیز بر این پرونه سایه افکنده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق و چهره تاثیرگذار در سیاستهای آمریکا، پیش از این به شدت از متحدان اروپایی به دلیل آنچه مشارکت ناکافی در تأمین امنیت کشتیرانی مینامید، انتقاد کرده بود.
ترامپ در اظهارات خود تأکید داشت که بسیاری از کشورهای اروپایی که سالها تحت چتر امنیتی ایالات متحده بودهاند، در زمان نیاز برای پذیرش مسئولیتهای مشترک و نمایش اشتیاق کافی برای مقابله با تهدیدات، دچار تردید شدهاند. این فشارها باعث شده است تا رهبرانی مانند جورجیا ملونی سعی کنند با اتخاذ مواضع سختتر، هم به آمریکا ثابت کنند که اروپا قادر به مدیریت بحرانهای خود است و هم از تضاد احتمالی در استراتژیهای غرب جلوگیری کنند.
در واقع، تقاضای ملونی برای تحریمهای جدید، پاسخی به هر دو فشار است: فشار ناشی از ناامنیهای منطقهای و فشار سیاسی برای همسویی بیشتر با استانداردهای امنیتی سختگیرانه که توسط واشینگتن دنبال میشود. در تحلیل نهایی، میتوان دریافت که رابطه میان اتحادیه اروپا و ایران وارد مرحله جدیدی از تنش شده است.
اگرچه اروپا همواره سعی کرده است از طریق مذاکرات و توافقهای دیپلماتیک، مسائل هستهای و منطقهای را حل و فصل کند، اما به نظر میرسد صبوری بروکسل در حال به پایان رسیدن است. تحریمهای هدفمند که ملونی بر آنها تأکید دارد، احتمالاً بخشهای کلیدی از اقتصاد یا شبکه فرماندهی جمهوری اسلامی را هدف قرار خواهد داد تا فشار بر تصمیمگیران در تهران افزایش یابد.
با این حال، چالش اصلی این است که آیا این تحریمها منجر به تغییر رفتار تهران خواهد شد یا برعکس، باعث افزایش لجاجت و تشدید تنشها در خاورمیانه میگردد. در هر صورت، حضور فعالتر نیروهای دریایی اروپا در خلیج فارس و تنگه هرمز، نشان میدهد که غرب دیگر نمیخواهد تنها نظارهچی بازیهای ژئوپلیتیکی در این منطقه باشد و آماده است تا با ترکیب فشار اقتصادی و حضور نظامی، نظم جدیدی را در امنیت دریانوردی برقرار کند.
این رویکرد جامع میتواند در آینده نزدیک منجر به تغییرات بنیادین در توازن قدرت در خاورمیانه و نحوه تعاملات بینالمللی با جمهوری اسلامی شود
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