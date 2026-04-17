پروفسور یوکسل دوغان، متخصص قلب و عروق، رژیمهای غذایی مبتنی بر فستفود و غذاهای رستورانی را عاملی مخرب برای سلامت قلب و عروق و عامل کلیدی در افزایش ابتلا به دیابت نوع ۲ و سندرم متابولیک معرفی کرد.
پروفسور دکتر یوکسل دوغان، متخصص برجسته قلب و عروق در بیمارستان چاملیجا دانشگاه مدیپول استانبول، پرده از خطرات ویرانگر رژیمهای غذایی ناسالم بر سیستم حیاتی قلبی و عروقی برداشت و بر اهمیت حیاتی مصرف غذاهای خانگی و تهیه شده در منزل برای دستیابی به یک زندگی سالم و طولانی تأکید کرد.
این فوق تخصص نامی با اشاره به ماهیت اصلی و ترکیبات تشکیلدهنده محصولات فستفود، که عمده آنها از مواد غذایی صنعتی و فرآوریشده حاصل میشود، اظهار داشت: این دسته از غذاها به طور معمول سرشار از کالریهای بالا، مقادیر بسیار زیاد نمک و قندهای افزوده فراوان هستند. علاوه بر این، چربیهای مورد استفاده در تهیه فستفودها اغلب از نوع ترانس و ناسالم بوده و این مواد غذایی عملاً از فیبر و آنتیاکسیدانهای ضروری برای بدن به شدت فقیر و تهی هستند.
به گفته ایشان، کالری بالای موجود در این غذاها به همراه طعمدهندههای مصنوعی به کار رفته در آنها، اشتها را به طور قابل توجهی افزایش داده و در نتیجه منجر به پدیدهی ناخوشایند چاقی و اضافه وزن مزمن میگردد.
دکتر دوغان در ادامه بحث خود، به تفکیک و تشریح پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت ناشی از مصرف مداوم این دسته از مواد غذایی پرداخت و بر لزوم افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات پنهان و جدی موجود در رژیمهای غذایی مبتنی بر محصولات فرآوریشده تأکید فراوان نمود. مطابق با توضیحات ارائه شده توسط این متخصص برجسته، مصرف صرف فستفودها منجر به ایجاد و شکلگیری یک زنجیره از واکنشهای مخرب و زیانبار در سراسر بدن میشود. قندهای فراوانی که در این محصولات به کار رفتهاند، عامل اصلی افزایش ناگهانی و شدید سطح قند خون هستند. این وضعیت نامطلوب در بازه زمانی کوتاه، خود را به صورت احساس بیحالی و رخوت، ضعف شدید جسمانی و همچنین خوابآلودگی مداوم و آزاردهنده نشان میدهد. تداوم این سبک تغذیه ناسالم و غلط، به تدریج باعث ایجاد مقاومت در برابر هورمون انسولین در بدن شده و همین امر زمینهساز اصلی و اولیه برای ابتلا به بیماری خطرناک دیابت نوع 2 در آینده نزدیک خواهد بود.
دکتر دوغان با لحنی هشدارآمیز، افزود که ترکیب کشنده چاقی مفرط، فشار خون بالا، ابتلا به دیابت و سطح کلسترول بالا، در مجموع منجر به بروز و شکلگیری پدیدهای بسیار خطرناک به نام سندرم متابولیک میشود؛ این وضعیت در واقع یک حالت پیشبیمارگونه است که ریسک وقوع حملات قلبی و سکتههای مغزی را به صورت تصاعدی و غیرقابل پیشبینی افزایش میدهد.
ایشان در پایان سخنان خود، بر این نکته مهم تأکید کردند که کنترل دقیق و مداوم میزان نمک و قند مصرفی در غذاهای خانگی و همچنین اجتناب از به کارگیری مواد افزودنی غیرضروری، سادهترین، عملیترین و مؤثرترین راهکار ممکن برای مقابله با این بیماریهای مرگبار و مهلک است. همچنین، وی خاطرنشان کرد که در غذاهای خانگی، امکان کنترل و تنظیم دقیق میزان نمک، قند و مهمتر از همه، کیفیت روغن مورد استفاده به سادگی فراهم است و در نهایت توصیه اکید نمود که برای حفظ و ارتقاء سلامت قلب، حتماً و بدون قید و شرط از مواد غذایی طبیعی و محصولات تازه و مختص فصل استفاده شود
