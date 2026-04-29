رابرت فلوید، دبیر اجرایی سازمان ناظر بر معاهده جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBTO)، هشدار داد که تشدید تنش‌های جهانی و تضعیف چندجانبه‌گرایی، خطر بازگشت به آزمایش‌های هسته‌ای و حتی استفاده از این سلاح‌ها را افزایش داده است. در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، اعلام کرد که واشینگتن در حال بررسی کاهش نیروهای نظامی خود در آلمان است. این اقدام هم‌زمان با تشدید اختلافات با برلین بر سر «جنگ ایران» مطرح شده است. همچنین، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سیاست‌های آمریکا، افزایش قیمت نفت را نتیجه «توصیه‌های اشتباه» در واشینگتن دانست. برد کوپر، فرمانده سنتکام، نیز اعلام کرد که نیروهای ایالات متحده با جلوگیری از عبور ده‌ها کشتی تجاری، محاصره دریایی علیه ایران را به‌طور موثر اجرا کرده‌اند. علاوه بر این، فوربس در گزارشی تاکید کرد که الگوی جنگ‌های مدرن به «تعداد» و «مقیاس» وابسته شده است. در همین حال، آریا حیدری دهکردی، دانشجوی پزشکی، در اعتراضات اصفهان کشته شد و کارگران و بازنشستگان در شهرهای مختلف دست به تجمع‌های اعتراضی زدند.

رابرت فلوید، دبیر اجرایی سازمان ناظر بر معاهده جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBTO)، هشدار داد که تشدید تنش‌های جهانی و تضعیف چندجانبه‌گرایی، خطر بازگشت به آزمایش‌های هسته‌ای و حتی استفاده از این سلاح‌ها را افزایش داده است.

او تاکید کرد که معاهدات بین‌المللی با فشار فزاینده مواجه‌اند و اقدامات لفظی درباره آزمایش هسته‌ای، نگرانی‌های جدی برای امنیت جهانی ایجاد کرده است. فلوید با اشاره به نقش حیاتی این نهاد در جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، گفت که معاهده منع آزمایش‌های هسته‌ای طی دهه‌های گذشته توانسته تا حد زیادی این آزمایش‌ها را محدود کند. در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، اعلام کرد که واشینگتن در حال بررسی کاهش نیروهای نظامی خود در آلمان است.

این اقدام هم‌زمان با تشدید اختلافات با برلین بر سر «جنگ ایران» مطرح شده است. ترامپ در پیام تروث سوشال گفت که دولت او «در حال مطالعه و بازبینی امکان کاهش نیروها در آلمان» است و تصمیم نهایی در این‌باره به‌زودی اتخاذ خواهد شد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تنش لفظی میان ترامپ و صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، بر سر نحوه مواجهه با ایران افزایش یافته است.

مرتس پیش‌تر گفته بود ایران در مذاکرات برای پایان جنگ، ایالات متحده را «تحقیر» می‌کند؛ اظهاراتی که با واکنش تند ترامپ همراه شد و او گفت مرتس «با داشتن سلاح هسته‌ای توسط ایران مشکلی ندارد. » بر اساس آمارهای رسمی، در حال حاضر حدود ۳۵ هزار نیروی فعال نظامی آمریکا در آلمان مستقر هستند که این کشور را به بزرگ‌ترین میزبان نیروهای آمریکایی در اروپا تبدیل کرده است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سیاست‌های آمریکا، افزایش قیمت نفت را نتیجه «توصیه‌های اشتباه» در واشینگتن دانست. او گفت حتی پس از چند روز، «سناریوهای مورد ادعا» درباره اختلال شدید عملی نشده‌اند. قالیباف در پیامی در شبکه ایکس، که سال‌هاست در ایران فیلتر است، تاکید کرد که با گذشت سه روز «هیچ چاه نفتی منفجر نشده» و این وضعیت می‌تواند ادامه یابد. او همچنین پیشنهاد مطرح‌شده برای تشدید فشارها را «بی‌ارزش» توصیف کرد.

به گفته او، افرادی در دولت آمریکا با ترویج «نظریه محاصره» باعث افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۲۰ دلار شده‌اند و ممکن است این روند تا ۱۴۰ دلار نیز ادامه پیدا کند. قالیباف افزود مشکل اصلی، نه صرفاً این نظریه، بلکه «نوع نگاه» پشت این سیاست‌هاست. برد کوپر، فرمانده سنتکام، اعلام کرد که نیروهای ایالات متحده با جلوگیری از عبور ده‌ها کشتی تجاری، محاصره دریایی علیه ایران را به‌طور موثر اجرا کرده‌اند.

او در پیام تازه‌ای که در حساب ایکس سنتکام منتشر شد، گفت که میلیاردها دلار از درآمد نفتی ایران در نتیجه این اقدامات مسدود شده است. کوپر تاکید کرد که نیروهای آمریکایی تاکنون ۴۲ کشتی تجاری را که تلاش داشتند محاصره را نقض کنند، تغییر مسیر داده‌اند. به گفته او، این اقدامات بخشی از تلاش‌ها برای جلوگیری از ورود و خروج تجارت دریایی به بنادر ایران است.

کوپر همچنین گفت در حال حاضر ۴۱ نفتکش حامل حدود ۶۹ میلیون بشکه نفت در وضعیتی قرار دارند که امکان فروش آن‌ها برای ایران وجود ندارد. او ارزش این محموله‌ها را بیش از ۶ میلیارد دلار برآورد کرد و افزود که این منابع مالی از دسترس حکومت ایران خارج شده است.

این مقام نظامی با تاکید بر «اثربخشی بالای» این محاصره دریایی گفت نیروهای ایالات متحده همچنان به اجرای کامل آن متعهد هستند و عملیات نظارتی و کنترلی در منطقه ادامه دارد. به نوشته فوربس، تحولات اخیر در تنگه هرمز و «جنگ ایران» نشان می‌دهد که الگوی جنگ‌های مدرن - از میدان‌های زمینی تا فضا - بیش از هر زمان دیگری به «تعداد» و «مقیاس» وابسته شده است.

این گزارش تاکید می‌کند که اتکا به سامانه‌های محدود و پیچیده، آسیب‌پذیری‌های جدی ایجاد می‌کند. فوربس با اشاره به جنگ‌های اخیر در ایران و اوکراین می‌نویسد که برتری نظامی دیگر نه در تجهیزات پیچیده، بلکه در استفاده گسترده از ابزارهای کم‌هزینه مانند پهپاها و موشک‌ها نهفته است؛ الگویی که در تنگه هرمز به‌وضوح دیده می‌شود، جایی که بازیگران محدود توانسته‌اند جریان انرژی جهانی را مختل کنند و حمل‌ونقل دریایی را تحت تاثیر قرار دهند.

این گزارش همچنین هشدار می‌دهد که در هر درگیری آینده - به‌ویژه در فضا - تنها قابلیت‌هایی تعیین‌کننده خواهند بود که از پیش مستقر شده‌اند، نه پروژه‌هایی که هنوز در مرحله توسعه‌اند. به گفته فوربس، برنامه‌های مبتنی بر وعده‌های بلندمدت بازدارندگی ایجاد نمی‌کنند و تنها استقرار سریع و گسترده فناوری‌های موجود می‌تواند بر محاسبات نظامی رقبا تاثیر بگذارد.

فوربس تاکید می‌کند که آینده جنگ‌ها به تاب‌آوری، افزونگی و توان جایگزینی سریع تجهیزات وابسته است و کشورهایی موفق خواهند بود که بتوانند در مقیاس بالا تولید و استقرار انجام دهند، نه آن‌هایی که صرفاً به فناوری‌های پیچیده و محدود متکی هستند. آریا حیدری دهکردی، ۲۱ ساله و دانشجوی ترم ششم رشته پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، جمعه ۱۹ دی در اعتراضات شهر اصفهان با شلیک گلوله کشته شد.

ماموران پیکر او را ربودند و شش روز بعد در ۲۵ دی ماه به خانواده‌اش تحویل دادند. گرچه خانواده اجازه برگزاری مراسم خاکسپاری برای او نداشتند، اما چهلم این جاویدنام با حضور گسترده مردم همراه شد. بر اساس گزارش‌ها، او در محدوده تقاطع پرستار و پیروزی با اصابت گلوله به پا و گردن کشته شد و در آغوش مادرش جان داد. گزارش‌ها حاکی است خانواده او پیشنهاد ثبت نامش به‌عنوان «شهید» را نپذیرفته‌اند.

هم‌زمان با تشدید مشکلات معیشتی در ایران، کارگران و بازنشستگان بخش‌های مختلف صنعتی در شهرهای اصفهان، درود و اندیمشک دست به تجمع‌های اعتراضی زدند





آزمایش‌های هسته‌ای تنش‌های آمریکا-ایران کاهش نیروهای نظامی آمریکا در آلمان محاصره دریایی ایران اعتراضات اجتماعی در ایران

واکنش روسیه به ادعای انجام آزمایش هسته‌ای در ایرانمیخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پیامی در شبکه مجازی ایکس با اشاره به برخی گمانه زنی ها درباره حوادث لرزه ای در ایران در ۵ اکتبر مبنی بر اینکه احتمالاً این لرزه‌ها ناشی از آزمایش‌های هسته ای بوده است، اعلام کرد: کنوانسیون منع جامع آزمایش‌های اتمی موسوم به سی تی بی تی او (CTBTO)، سیگنال های ۲۵ ایستگاه خود را تجزیه و...

رد ادعای آزمایش هسته‌ای در ایران«سازمان پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای» (CTBTO) زمین‌ لرزه‌های اخیر در سمنان را به ادعاها در خصوص آزمایش سلاح هسته‎‌ای بی‌ارتباط دانست.

