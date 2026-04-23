اظهارات شاهزاده رضا پهلوی در مورد اجتناب‌ناپذیر بودن جنگ در صورت تداوم حکومت جمهوری اسلامی، همراه با هشدار ارتش اسرائیل به غیرنظامیان لبنانی و بحث‌های داخلی در ایران پیرامون مذاکرات با آمریکا، نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها در منطقه است. همچنین، خبر اخذ عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز و مواضع تند نمایندگان مجلس در مورد مذاکره با آمریکا، ابعاد مختلف این تحولات را نشان می‌دهد.

در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اخیر، اظهارات شاهزاده رضا پهلوی مبنی بر اجتناب‌ناپذیر بودن جنگ‌های بیشتر در صورت تداوم حکومت جمهوری اسلامی ، بازتاب گسترده‌ای داشته است.

ایشان با اشاره به وضعیت نابسامان کنونی، بر لزوم تغییر نظام حاکم در ایران تاکید کرده‌اند. همزمان، ارتش اسرائیل بار دیگر به غیرنظامیان لبنانی هشدار داده است تا از بازگشت به روستاهای جنوب لبنان خودداری کنند. این هشدار در حالی صادر می‌شود که آتش‌بسی شکننده بین اسرائیل و حزب‌الله برقرار است. سخنگوی ارتش اسرائیل، افیخای ادرعی، دلیل این هشدار را ادامه فعالیت‌های تروریستی حزب‌الله عنوان کرده و خواستار حفظ امنیت ساکنان شده است.

در داخل ایران نیز، بحث‌ها پیرامون مذاکرات احتمالی با آمریکا ادامه دارد. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، معاون سابق رئیس‌جمهور، پاکستان را به دلیل وابستگی مالی به عربستان سعودی و نفوذ آمریکا، کشور مناسبی برای میانجی‌گری ندانسته و بلوچستان پاکستان را به دلیل حضور سرویس‌های امنیتی امارات و حمایت از گروه‌های تجزیه‌طلب، محیطی نامناسب برای مذاکره توصیف کرده است.

از سوی دیگر، حسن فضل‌الله، نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان، آمادگی خود را برای ادامه آتش‌بس در صورت پایبندی کامل اسرائیل اعلام کرده است. در مجلس شورای اسلامی نیز، مواضع تندی علیه مذاکره با آمریکا اتخاذ شده است. حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس، هرگونه مذاکره را تا زمانی که آمریکا به شکست اقرار نکرده، ممنوع اعلام کرده و خواستار هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشورهایی شده که امکانات خود را در اختیار گروه‌های تروریستی قرار می‌دهند.

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع مجلس، بر اتفاق نظر قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی در مورد مقاومت در برابر دشمنان تاکید کرده است. محمدجعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه خاتم‌الانبیا، با لحنی قاطعانه، از عدم اجازه ورود آمریکایی‌ها به ایران تا زمانی که یک پاسدار در این کشور زنده است، خبر داده است.

عباس موسوی، مسئول تشریفات ریاست‌جمهوری، روند توافق را زمان‌بر و مذاکره با دشمن را در شرایط جنگی دشوار توصیف کرده و از ناظران خواستار صبر و حوصله شده است. همزمان با این تحولات، خبرهایی مبنی بر اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز منتشر شده است. محسن سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، تایید کرده که جمهوری اسلامی از این کشتی‌ها وجوهی را دریافت می‌کند و میزان این وجوه را خود تعیین می‌کند.

این اقدام، در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. در عرصه بین‌المللی، شرکت هواپیمایی اسکاندیناوی (اس‌ای‌اس) به دلیل افزایش قیمت سوخت هواپیما، هزار پرواز خود را در ماه آوریل لغو کرده است. همچنین، سخنگوی کاخ سفید، کارولین لیویت، خواستار تحویل اورانیوم غنی‌شده توسط جمهوری اسلامی به آمریکا برای پایان دادن به جنگ شده است. دونالد ترامپ نیز برای تمدید آتش‌بس، خواستار دریافت پاسخ یکپارچه از جمهوری اسلامی شده، اما مهلتی تعیین نکرده است.

این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی و حساسیت وضعیت کنونی در منطقه و جهان است و نیازمند دیپلماسی فعال و هوشمندانه برای حل مشکلات و دستیابی به صلح و ثبات است





