جمعی از پژوهشگران، متخصصان و اعضای هیئت علمی برجسته در رشتههای باستانشناسی، تاریخ، تاریخ هنر و میراث فرهنگی، حملات اخیر به ایران را محکوم کرده و نسبت به آسیبهای جبرانناپذیر به میراث فرهنگی بشریت هشدار دادهاند. این کارشناسان بینالمللی، ناکارآمدی نهادهای بینالمللی در حفاظت از میراث فرهنگی و حقوق بشر را مورد انتقاد شدید قرار داده و خواستار توقف فوری حملات و پاسخگویی مسئولان شدهاند.
نزدیک به دویست نفر از صاحبنظران برجسته در حوزههای باستانشناسی ، تاریخ، تاریخ هنر و میراث فرهنگی، ضمن ابراز انزجار از حملات اخیر به ایران و تهدیدات متوجه میراث فرهنگی ارزشمند این کشور، نسبت به ناکارآمدی سازمانها و نهادهای بینالمللی مسئول در حفظ این گنجینههای بشری و رعایت حقوق اولیه انسانی، انتقادهای جدی خود را مطرح کردهاند.
این گروه از پژوهشگران و اساتید دانشگاهی در بیانیهای مشترک که روز چهارشنبه، بیست و ششم فروردین ماه، برای اولین بار بر روی وبسایت جامعه باستانشناسی ایران منتشر شد، عمیقاً ناامیدی خود را از ناتوانی نهادهایی که برای صیانت از میراث مشترک بشریت در شرایط بحرانی تاسیس شدهاند، ابراز داشتند. آنان به صراحت هشدار دادند که اقدامات نظامی اخیر در ایران، پتانسیل وارد کردن خساراتی جبرانناپذیر به میراث فرهنگی جهانی را دارد و با استناد به کنوانسیون مهم ۱۹۵۴ لاهه که ناظر بر حفاظت از اموال فرهنگی در زمان درگیریهای مسلحانه است، این اقدامات را نقض آشکار قوانین بینالمللی محسوب میکنند. این بیانیه با امضای چهرههای شناخته شدهای از دانشگاههای معتبر جهان، از جمله مهرنوش سروش از دانشگاه شیکاگو، چارلز ای. جونز از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، لورا مکاتکنی از کالج دانشگاهی کورک، الکساندر بائر از دانشگاه شهری نیویورک، کریستین جانستون از دانشگاه وسترن واشینگتن، لورا مازو از دانشگاه کارولینای شرقی، الکسیس بوتن از دانشگاه ایالتی سونوما، ست ال. سندرز از دانشگاه دالهوزی، کلی بریت از کالج بروکلین، کاترین بلوئن از دانشگاه تورنتو، استفانی سلوور از دانشگاه واشینگتن، کاترین کرنز از دانشگاه شیکاگو و سپیده مزیار، پژوهشگر ارشد باستانشناسی از دانشگاه گوته فرانکفورت، نشاندهنده یک اجماع جهانی در نگرانی از وضعیت میراث فرهنگی ایران است. امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر دو اصل کلیدی کنوانسیون لاهه، یعنی احترام و حفاظت، عنوان کردهاند که ایالات متحده و اسرائیل در هر دو جنبه کوتاهی قابل توجهی داشتهاند. به ویژه، اشاره شده است که دستکم یک اثر تاریخی مهم، کاخ سنا، به طور مستقیم هدف قرار گرفته و تخریب شده است؛ امری که با توجه به قدمت و حساسیت این بنای چند صد ساله، کاملاً قابل پیشبینی بوده است. این پژوهشگران فراتر از اقدامات مستقیم مهاجمان، به شکست گستردهتری اشاره کردهاند: شکست دولتها و نهادهای دیگر در اجرای تعهدات حقوقی بینالمللی که برای محافظت از غیرنظامیان، مراکز درمانی، آموزشی و اماکن فرهنگی در برابر خشونتهای جنگی طراحی شدهاند. آنان تاکید کردهاند که تخریبهای جاری در ایران بار دیگر ثابت میکند که معاهدات و کنوانسیونها، هرچند از نظر ظاهری قوی باشند، بدون پشتوانه سیاسی جدی، عملاً بیاثر باقی میمانند. تورج دریایی، مورخ و استاد دانشگاه برجسته ایرانی در آمریکا و یکی از امضاکنندگان این بیانیه، در گفتگو با رادیو فردا، بر شفافیت قوانین بینالمللی در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ تاکید کرده است. او بیان داشته که در هر منازعهای، تخریب میراث فرهنگی بشریت اکیداً ممنوع است و موزهها، بناهای تاریخی و محوطههای باستانی به عنوان یادگارها و بازماندههای تمدن بشری، نه تنها متعلق به یک کشور خاص، بلکه متعلق به تمام جهان هستند و نباید مورد حمله قرار گیرند. این بیانیه از دولتهای آمریکا و اسرائیل و سایر کشورهای دخیل در این درگیریها خواسته است تا فوراً هرگونه اقدام نظامی را که منجر به آسیب، تهدید یا قرار گرفتن غیرقانونی اموال فرهنگی ایران در معرض خطر میشود، متوقف کنند. همچنین، از آنان خواسته شده است که حفاظت از میراث فرهنگی را در تمامی برنامهریزیهای نظامی، تعیین اهداف و رویههای عملیاتی خود مد نظر قرار دهند و خود را از نظر حقوقی و مالی مسئول مستندسازی، ارزیابی فوری خسارات پس از جنگ و بازسازی متناسب با میزان تخریب وارده به میراث ایران و جهان بدانند. هستی پودفروش، کارشناس میراث فرهنگی، در مصاحبه با رادیو فردا، به عملکرد یونسکو در ایران اشاره کرده و بیان داشته که انتقادات بیشتر متوجه سازمانهای زیرمجموعه یونسکو که در ایران فعالیت دارند، است. وی توضیح داده که این سازمانها باید با یونسکو همکاری فعالتری داشته باشند تا بتوانند از حمایت این نهاد بینالمللی بهرهمند شوند. او به مسئله عدم پرداخت حق عضویت ایران به یونسکو اشاره کرده و این موضوع را عاملی دانسته که باعث نادیده گرفته شدن حق رای ایران و در نهایت عدم دریافت حمایتهای لازم در شرایط بحرانی کنونی دانسته است. پژوهشگران و استادان دانشگاه در بیانیه خود، علاوه بر موارد فوق، از تمامی کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه درخواست کردهاند که با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک، سیاسی و نهادی، ایالات متحده و اسرائیل را به رعایت این کنوانسیون وادار کنند. در همین راستا، رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، اعلام کرده است که در حوزه میراث فرهنگی، ۱۴۰ اثر دچار خسارت شدهاند که از این میان، ۶۳ اثر در تهران، ۲۳ اثر در اصفهان و ۱۲ اثر در کردستان قرار دارند و این خسارات در مجموع در ۲۰ استان پراکنده است. او همچنین میزان خسارت مالی وارده به حوزه میراث فرهنگی را هفت و نیم هزار میلیارد تومان و در حوزه گردشگری حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. نکته قابل تامل این است که روند تخریب، حتی پس از پایان آتشبس نیز ادامه داشته است؛ به عنوان مثال، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گزارش داده که ریزش تزئینات کاخ چهلستون پس از پایان حملات هوایی همچنان ادامه داشته و نسبت به دوران جنگ شدت گرفته است. هستی پودفروش در خصوص تداوم این روند تخریب، توضیح داده که بمبارانهای نزدیک به بناهای تاریخی میتواند منجر به آسیب دیدن پی و ستونهای این سازهها شود، آسیبهایی که ممکن است در زمان جنگ یا حتی مدتی پس از آن نیز قابل تشخیص نباشند
