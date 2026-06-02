کارزار سهشنبههای نه به اعدام در بیانیهای هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد اعتراضات مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کرده و با توجیه سرکوب، از اجرای احکام اعدامی گسترده استفاده میکند. همچنین برگزاری اعتصاب غذائی در ۵۶ زندان در سراسر ایران و تبعات قانونی فعالان صنفی معلمان از جمله نریمان فرهادی، ادامهدهنده ممنوعیت از کار صلاح حاجیمیرزایی و اخراج فروغ خسروی مورد اشاره قرار گرفته است.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام در بیانیهای هشدار داد که جمهوری اسلامی میکوشد هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند تا به توجیه سیاستهای سرکوب گرانه خود بپردازد.
این بیانیه در هفته صد و بیستو سوم کارزار منتشر شد و بر وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی و تداوم سرکوب و اعدامهای بدون حق دادرسی عادلانه تأکید کرد. کارزار با اشاره به اعدامهای اخیر مانند اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا و کشتهشدن شهروندان کرد در حمله سپاه پس از اعتراضات دیماه، جنبیده است.
صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی مانند رئوف شیخمعروفی و محمد فرجی و هشدار درباره خطر اعدام برای زندانیان گمنام مانند برادران امیری نیز مورد توجه قرار گرفت. در این بیانیه از سازمانهای حقوق بشری بينالمللی خواسته شد اقدام موثر انجام دهند. کنشگران معتقدند جمهوری اسلامی پس از درگیری نظامی اخیر با ایجاد فضای رعب میخواهد مانع طغیان مجدد خشم عمومی شود.
در هفته مذکر در ۵۶ زندان در سراسر ایران اعتصاب غذائی happening است که فهرست جامعی از زندانها شامل زندان اوین، زندان قزلحصار، زندان مرکزی کرج و بسیاری دیگر را در بر میگیرد. همچنین در هفته ۱۱ خرداد، نریمان فرهادی، عضو کانون صنفی فرهنگیان خوزستان، به احساس توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت کشور متهم و به دادسرای ویژه جرایم رایانهای احضار شد.
ممنوعیت از کار صلاح حاجیمیرزایی، فعال صنفی معلمان در سنندج نیز تمدید و حکم لغو پیمان فروغ خسروی، معلم پیمانی اهل بهبهان، صادر شده است
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