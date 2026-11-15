سیدمحمدرضا موالی‌زاده ضمن ابراز تأسف از جان‌باختن هموطنان در واژگونی اتوبوس نفت در دهلران، وضعیت بیماران را در بیمارستان گنجویان دزفول تشریح کرد.

سیدمحمدرضا موالی‌زاده در تاریخ ۲۴ آبان ماه با حضور در محل حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفت در محور دهلران به ایلام ، جزئیات این سانحه تلخ را برای رسانه‌ها تشریح کرد. این مسئول با بیان اینکه متأسفانه در پی این رخداد جمعی از هموطنان جان خود را از دست داده‌اند، بر لزوم بررسی دقیق شرایط مرگ و میر تأکید ورزید.

تشریح وضعیت انتقال بیماران به دزفول

سیدمحمدرضا موالی‌زاده افزود که تعدادی از مصدومان این حادثه تلخ، برای دریافت مراقبت‌های ویژه به بیمارستان گنجویان دزفول منتقل شده‌اند. وی با اشاره به اینکه شرایط بیماران به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار داشت که برخی از مصدومان در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند و اکثریت بیماران نیز در بخش‌های عادی تحت درمان قرار دارند. موالی‌زاده اعلام کرد که روند درمان در جریان است و امیدوار است بیماران در شرایط مناسب و بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص یابند.

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بررسی عوامل موثر بر سوانح رانندگی در ایران

سیدمحمدرضا موالی‌زاده با اشاره به اینکه حجم سوانح و تصادفات رانندگی در کشور در سطح بالایی قرار دارد، بر نیاز مبرم به ایمن‌سازی جاده‌ها و تغییر رفتارهای خطرناک رانندگی تأکید کرد. او عنوان کرد که عوامل متعددی از جمله کیفیت جاده‌ها، نوع خودروهای به‌کار رفته در مسیرها، مهارت رانندگان و همچنین عوامل محیطی محیطی در وقوع چنین حوادثی دخیل هستند. موالی‌زاده خاطرنشان ساخت که باید تمام تلاش خود را برای فراهم کردن شرایط ایمن جهت رانندگی به کار گرفت تا از تکرار اینگونه وقایع جلوگیری شود.

تأثیر مستقیم حادثه بر خانواده‌های صنعت نفت

این حادثه ناگوار نه تنها خسارت جانی جبران‌ناپذیری به بار آورده، بلکه تأثیر عمیقی بر خانواده‌های صنعت نفت گذاشته است. اتوبوس حامل کارکنان این صنعت در مسیر دهلران به ایلام دچار واژگونی شده که منجر به ایجاد شوک در میان همکاران و خانواده‌های آنان شده است. سیدمحمدرضا موالی‌زاده با حضور در کنار مصدومان و خانواده‌های قربانیان، تلاش کرد تا تسلی قلبی برای این گروه ارائه دهد و ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با مراجع قضایی و انتظامی، وعده پیگیری برای شناسایی دقیق متوقفان و مقصران را داد.

اقدامات پیشگیرانه و برنامه‌های آتی وزارت نفت

در ادامه صحبت‌های خود، سیدمحمدرضا موالی‌زاده به برنامه‌های آتی وزارت نفت برای ارتقای ایمنی ناوگان حمل و نقل کارکنان اشاره کرد. او بیان داشت که پس از بررسی نهایی گزارش‌های کارشناسی، تدابیر جدیدی برای ایمن‌سازی اتوبوس‌ها و کنترل رانندگان اعمال خواهد شد. این اقدامات شامل نصب سیستم‌های نظارتی پیشرفته، انجام معاینات دوره‌ای دقیق‌تر برای رانندگان و همچنین به‌روزرسانی قوانین رانندگی برای پرسنل شرکت نفت است تا از بروز حوادث مشابه در آینده جلوگیری به عمل آید.

همکاری دستگاه‌های امدادی و درمانی در مدیریت بحران

مدیریت بحران در این استان و شهرهای مجاور با همکاری کامل دستگاه‌های امدادی و درمانی در صحنه حاضر شدند تا به بهترین شکل ممکن به مصدومان رسیدگی کنند. بیمارستان گنجویان دزفول با پذیرش تعدادی از مصدومان این حادثه، نشان داد که آمادگی لازم برای مقابله با حوادث بزرگ را دارد. سیدمحمدرضا موالی‌زاده از زحمات پزشکان، پرستاران و کادر درمانی که شبانه‌روز برای نجات جان بیماران تلاش می‌کنند، قدردانی کرد و اعلام نمود که وزارت نفت تمام توان خود را برای حمایت از بیماران و خانواده‌های ایشان به کار خواهد گرفت.