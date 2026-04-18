دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، درباره احتمال باج‌خواهی جمهوری اسلامی در پی افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و حملات اخیر به کشتی‌ها هشدار داده است. این تحولات همزمان با افزایش فشارهای بین‌المللی و تشدید اقدامات نظامی علیه ایران صورت می‌گیرد. در همین حال، تجمعات اعتراضی ایرانیان خارج از کشور ادامه دارد و برخی این اتحاد را به رهبری شاهزاده رضا پهلوی نسبت می‌دهند. همچنین، تنش‌های منطقه‌ای در لبنان و مذاکرات هسته‌ای ایران از دیگر موضوعات مورد توجه هستند.

هشدار شدید ترامپ درباره خطر باج‌خواهی جمهوری اسلامی در پی تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و حملات اخیر به کشتی‌ها، دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، با انتقاد از رویکرد دولت فعلی این کشور، نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای باج‌خواهی در شرایط کنونی هشدار داد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌ها از بسته شدن دوباره تنگه هرمز و حملات به چندین کشتی در این مسیر حیاتی دریایی حکایت دارند.

تنش‌ها در تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان، بار دیگر بالا گرفته و نگرانی‌های جدی را برای جامعه بین‌المللی به همراه آورده است. منابع خبری گزارش داده‌اند که اخیراً دو کشتی با پرچم هند در این تنگه مورد حمله قرار گرفته‌اند. در واکنش به این حوادث، دولت هند سفیر جمهوری اسلامی در دهلی‌نو را احضار کرده و خواستار تسهیل فوری تردد کشتی‌های هندی از این مسیر شده است.

وزیر خارجه هند بر لزوم از سرگیری هرچه سریع‌تر روند عبور و مرور امن کشتی‌های این کشور تأکید کرده است. در همین راستا، هند اقدام به ایجاد یک صندوق بیمه دریایی به ارزش ۱.۴ میلیارد دلار کرده است تا خطرات افزایش یافته در تنگه هرمز را پوشش دهد. از سوی دیگر، مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند که نیروهای نظامی این کشور در حال آماده‌سازی برای سوار شدن بر کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی و توقیف این شناورها در آب‌های بین‌المللی هستند. این اقدامات نشان‌دهنده تشدید رویکرد نظامی در برابر تحولات اخیر است.

همزمان با این تحولات، گزارش‌ها حاکی از برگزاری تجمعات اعتراضی ایرانیان خارج از کشور در گرامیداشت صدمین روز انقلاب ملی است. در گلاسکو، شرکت‌کنندگان شعار «شاه رضا پهلوی» سر دادند. یکی از فعالان در استکهلم در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، اتحاد شکل گرفته میان ایرانیان در سراسر جهان را مدیون «خون مردم ایران و رهبری شاهزاده رضا پهلوی» دانست. این تجمعات در شهرهای مختلفی از جمله برلین نیز برگزار شده و نشان‌دهنده همبستگی بخش‌هایی از جامعه ایرانیان خارج از کشور با خواسته‌های مخالفان جمهوری اسلامی است.

این در حالی است که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که تردد از تنگه هرمز مشروط به دریافت اطلاعات کامل از شناورهای عبوری، صدور گواهی عبور مطابق ضوابط اعلامی، پرداخت هزینه‌های مربوط به خدمات تامین امنیت و ایمنی و حفاظت از محیط‌زیست و حرکت در مسیرهای اعلام شده است. این موضع نشان‌دهنده اعمال کنترل و نظارت بر تردد شناورها در این تنگه است.

در تحولی دیگر، رییس روس‌اتم از آمادگی این شرکت برای همکاری در زمینه رقیق کردن ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران خبر داده است. این موضوع به مذاکرات هسته‌ای و نگرانی‌های بین‌المللی در این زمینه مرتبط است. در منطقه خاورمیانه، حزب‌الله لبنان گزارش‌ها مبنی بر حمله نیروهای این گروه به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان را اتهام بدون مدرک خواند و خواستار مشخص شدن نتیجه تحقیقات ارتش لبنان شد.

پیشتر سازمان ملل متحد از کشته شدن یک نیروی حافظ صلح و زخمی شدن سه نیروی دیگر در جنوب لبنان خبر داده بود. رئیس‌جمهوری فرانسه نیز کشته شدن یک سرباز فرانسوی در حمله جنوب لبنان را تأیید کرده و رئیس‌جمهوری لبنان نیز این حملات را محکوم و بر مجازات عاملان تأکید کرده است. این وقایع نشان‌دهنده پیچیدگی اوضاع امنیتی در منطقه و تأثیرات بالقوه تحولات اخیر بر روابط بین‌المللی است.

وضعیت داخلی جمهوری اسلامی نیز با چالش‌هایی روبروست. فشار خارجی، شکاف در هسته قدرت و سرخوردگی بدنه ایدئولوژیک، نظام را در موقعیتی قرار داده که هرگونه عقب‌نشینی برای بقا می‌تواند به ریزش بیشتر منجر شود. برخی معتقدند که این وضعیت ممکن است محمدباقر قالیباف را ناخواسته به «گورباچف» این نظام بدل کند. این مقایسه با محمد خاتمی در دهه هفتاد خورشیدی مطرح شد؛ زمانی که خاتمی با شعار «گفت‌وگوی تمدن‌ها» و «فضای باز سیاسی» سعی در اصلاحاتی داشت.

در آن زمان، برخی این لقب را برای نقد خاتمی و برخی دیگر از روی امید به تسریع تغییرات به او اطلاق می‌کردند. جامعه لیبرال غرب نیز با پذیرش جمهوری اسلامی به‌عنوان یک واقعیت، به دنبال راهی برای قابل‌هضم کردن آن با چهره‌هایی چون خاتمی بود. با این حال، تحولات اخیر نشان می‌دهد که وضعیت پیچیده‌تر از آن است و فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای همچنان ادامه دارد.

حوادث تنگه هرمز و واکنش‌های بین‌المللی، تنش‌ها را در منطقه به اوج خود رسانده و چشم‌انداز آینده را با ابهامات بیشتری مواجه ساخته است. ادامه این روند می‌تواند منجر به تشدید تحریم‌ها، افزایش فشارهای نظامی و عمیق‌تر شدن بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران شود. با توجه به این شرایط، آینده جمهوری اسلامی و نحوه مدیریت بحران‌های فعلی، موضوعی است که با دقت از سوی جامعه جهانی و مخالفان داخلی و خارجی پیگیری می‌شود.





