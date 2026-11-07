حسین ساجدی‌نیا از وضعیت قرمز پنج استان و نارنجی سایر ۲۰ استان در پی پدیده ال‌نینو خبر داد. آمادگی کامل ۴۱ هزار تیم امدادی برای مقابله با سیل و ریزش‌ها اعلام شد.

حسین ساجدی‌نیا ، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، خبر از فعال‌سازی کامل پروتکل‌های مقابله با بحران‌های آب‌وهوایی داد. این مقام مسئول تأیید کرد که ۲۵ استان کشور در معرض تأثیرات مستقیم بارش‌های شدید ناشی از پدیده ال‌نینو قرار دارند. در این شرایط اضطراری، پنج استان در وضعیت هشدار قرمز و سایر مناطق درگیر در وضعیت نارنجی قرار گرفته‌اند. همزمان، ۴۱ هزار تیم امدادی در سراسر کشور برای پاسخگویی فوری به حوادث احتمالی اعلام آمادگی کرده‌اند.

تأسیس قرارگاه و هماهنگی دستگاه‌ها برای فصل پاییز

این عملیات بزرگ از خردادماه امسال و پس از دریافت هشدارهای دقیق سازمان هواشناسی آغاز شد. سازمان هواشناسی احتمال بارش‌های قابل توجه را در ماه‌های مهر و آبان و تا پایان سال پیش‌بینی کرده بود. پس از این اعلام، حسین ساجدی‌نیا دستور تشکیل قرارگاه ویژه در سازمان مدیریت بحران را صادر کرد. در این قرارگاه، دستگاه‌های اجرایی مختلف، وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و نهادهای امدادی حضور فعال داشتند.

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برنامه‌ریزی‌های جامع و هماهنگ برای مقابله با خطرات آبی، با همکاری مشترک تمام ارکان ذی‌صلاح صورت گرفت. در شهریورماه نیز دستورالعمل‌های مشخص مربوط به بارش‌ها به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. همچنین جلسات هماهنگی متعددی با استانداری‌ها برای سنجش آمادگی‌ها برگزار گردید. این اقدامات زیربنایی باعث شد تا شبکه نظارتی و واکنش سریع در کشور تقویت شود.

جزئیات عملیات امدادی و ظرفیت‌های بسیج شده

بر اساس اعلام رسمی حسین ساجدی‌نیا، عملیات میدانی از ۱۵ مهرماه شروع شد و چندین استان درگیر بارش‌های اولیه شدند. اما در روزهای اخیر، حجم بارندگی به بالاترین میزان خود در این دوره رسیده است. ساجدی‌نیا تصریح کرد که در مجموع ۲۵ استان کشور تحت تأثیر مستقیم این بارش‌های گسترده قرار خواهند گرفت. پنج استان در وضعیت قرمز و بقیه در وضعیت نارنجی قرار دارند.

ظرفیت‌های امدادی کشور برای مقابله با این بحران عظیم، در سطوح بسیار بالایی بسیج شده‌اند. ۴۱ هزار تیم امدادی از سوی دستگاه‌های مختلف در سراسر کشور اعلام آمادگی کرده‌اند. از این تعداد کل، ۱۸ هزار تیم امدادی در حال حاضر وارد عمل شده و در میدان هستند. همچنین بیش از ۴۰ هزار دستگاه و تجهیزات امدادی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

پیامدهای بارش‌ها بر زیرساخت‌ها و جاده‌ها

در استان لرستان، برق حدود ۱۰۰ روستا به دلیل شدت بارش‌ها قطع شد. با اقدام سریع و به‌موقع مجموعه وزارت نیرو، برق این مناطق با موفقیت برقرار شد. این نشان‌دهنده کارایی شبکه پاسخ‌گویی به بحران در بخش انرژی است. اما برخی اختلالات دیگر نیز گزارش شده که نیازمند مراقبت‌های مستمر است.

مسدود شدن چند مسیر ریلی در محدوده استان‌های لرستان و خوزستان نیز رخ داده است. علت اصلی این اختلالات، ریزش کوه، سیلاب و مشکلات مسیر بوده است. خوشبختانه به لطف واکنش سریع، آسیبی به مسافران وارد نشد. مسافران با انتقال از طریق اتوبوس جابجا شدند و مسیرها بازگشایی گردیدند.

وضعیت نهایی و اقدامات پیش‌رو برای هفته آینده

حسین ساجدی‌نیا در پایان صحبت‌های خود بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای روزهای آینده تأکید کرد. تمامی دستگاه‌ها در سراسر کشور در حالت آماده‌باش قرار دارند تا بتوانند هرگونه خطر جدید را مدیریت کنند. تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های موجود، خسارات و آسیب‌های احتمالی به حداقل برسد. این هشدارها نشان‌دهنده حساسیت بالای سازمان مدیریت بحران به پدیده ال‌نینو است.