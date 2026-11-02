عبدالله دوم پادشاه اردن در سخنرانی پارلمانی بر ارتباط مستقیم تحقق حقوق فلسطینیان با ثبات منطقه‌ای و هشدار در برابر توسعه‌طلبی‌های اسرائیل تاکید کرد.

عبدالله دوم ، پادشاه اردن ، در سخنرانی افتتاحیه خود در برابر نشست پارلمان این کشور در امان، به شدت به چشمداشت‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل حمله کرد و بر این نکته تأکید نمود که دستیابی به امنیت و ثبات پایدار در خاورمیانه، منوط به تحقق کامل حقوق ملت فلسطین است.

وی با اشاره به ادامه فاجعه انسانی در غزه و حملات مکرر در کرانه باختری و قدس، هشدار داد که درخواست‌های بین‌المللی برای توقف نقض حقوق توسط اسرائیل بدون نتیجه مانده است و هیچ‌کس نباید توهم براندازد که زمان می‌تواند حقایق تاریخی را محو کند.

Also read حمله سایبری به یخچال‌های فروشگاه‌های بلژیک و سوئد

تهدید توسعه‌طلبی‌های اسرائیل برای آینده منطقه

بر اساس گزارش روزنامه اسرائیلی هیوم، عبدالله دوم صراحتاً ابراز داشت که جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه تل‌آویو، بزرگ‌ترین تهدید برای آینده و امیدهای منطقه به شمار می‌رود. پادشاه اردن در این بخش از صحبت‌های خود با لحنی قاطع بیان کرد که راهی برای دستیابی به آرامش در منطقه وجود ندارد، مگر با به رسمیت شناختن حق فلسطینیان برای داشتن سرزمین مستقل خود.

خط قرمزهای امنیتی و تأکید بر حقوق فلسطین

پادشاه اردن در ادامه سخنان خود، با یادآوری خاطرات و اصول ثابت‌قدم خود، هشدار داد که هر کسی تصور کند استبداد مشروعیت می‌بخشد، در اشتباه است و هر آنکس که گمان کند گذر زمان حقیقت را پاک می‌کند، دچار توهم است. وی همچنین تأکید کرد که تصور عقب‌نشینی اردن از اصول خود، کاملاً دور از واقعیت است و مردم فراموش نخواهند کرد که چگونه رفتارهای ناعادلانه در قبال مردم غزه و دیگر بخش‌ها رقم خورده است.

بحران آب و استفاده از آن به عنوان اهرم فشار

عبدالله دوم در بخشی دیگر از سخنرانی خود، به مسئله حیاتی دسترسی به آب و تأثیرات آن بر امنیت ملی اردن پرداخت و اشاره کرد که بخشی از منابع آبی این کشور از طریق خاک اشغالی تأمین می‌شود. پادشاه با تکرار واژه "آب"، اعلام کرد که امنیت آبی یک اولویت ملی است و اجازه نخواهند داد تشنگی شهروندان اردن به گروگان هیچ شرایط سیاسی یا فشاری تبدیل شود، هرچند وی در این بخش نامی مستقیم از اسرائیل نبرد اما اشاره او به مسأله حساس تأمین آب، مستقیماً به روابط دوجانبه اشاره داشت.

پیامدهای منطقه‌ای و واکنش‌های دیپلماتیک

این اظهارنظرهای تند پادشاه اردن، که پیش از این نیز صادرات مواد غذایی به اسرائیل را در اوج جنایات جنگی علیه غزه قطع کرده بود، نشان‌دهنده تشدید تنش‌های دیپلماتیک و تأکید بر مواضع سرسختانه امان در قبال سیاست‌های تل‌آویو است. ترکیب مسائل انسانی غزه، کرانه باختری و بحران منابع آب، چهره‌ای از اتحاد عربی-اردنی را ترسیم می‌کند که در آن امنیت آبی و حقوق فلسطین، محورهای اصلی نگرانی‌های امنیتی منطقه محسوب می‌شوند.