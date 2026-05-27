رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی هواشناسی اصفهان از پیش‌بینی وزش باد شدید و احتمال وقوع توفان‌های لحظه‌ای در استان تا اواسط هفته آینده هشدار داد. این شرایط همراه با خیزش گردوخاک محلی و کاهش کیفیت هوا خواهد بود. همچنین تغییرات دمایی شامل کاهش حداقل دما و افزایش حداکثر دما در نظر گرفته شده است.

لیلا امینی، رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان ، در توضیح وضعیت جوی استان برای روزهای پیش رو هشدار داد که از امروز تا اواسط هفته آینده در بیشتر مناطق استان وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در برخی ساعات احتمال توفان ‌های لحظه‌ای وجود دارد.

این شرایط به ویژه در ساعات بعد از ظهر شدت خواهد یافت و در مناطق مستعد، خیزش گردوخاک محلی و فعال‌شدن کانون‌های داخلی گردوغبار غیرمنتظره نیست. همچنین ورود گردوخاک از مرزهای غربی کشور می‌تواند به کاهش کیفیت هوا و افت میدان دید در بسیاری از نقاط استان منجر شود. از سوی دیگر، در طی ۲۴ ساعت آینده حداقل دمای استان بین یک تا دو درجه کاهش می‌یابد، اما دمای حداکثر روند افزایشی را خواهد داشت.

امینی با اشاره به دمای پیش‌بینی‌شده برای شهرهای مختلف استان اعلام کرد که خور و بیابانک با دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه و بوئین‌میاندشت با هفت درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین منطقه پیش‌بینی می‌شود. دمای کلان‌شهر اصفهان نیز در شبانه‌روز آینده بین ۱۸ تا ۳۴ درجه سانتی‌گراد نوسان خواهد داشت





