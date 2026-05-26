اداره کل هواشناسی استان تهران وزش باد شدید و ورود گردوغبار را از استانهای همجوار پیشبینی میکند؛ طوفان اخیر چهار مصدوم بهوجود آورده و ساکنان باید اقدامات پیشگیرانه را رعایت کنند.
به گزارش ایرنا، اداره کل هواشناسی استان تهران امروز هشدارهای جدی دربارهٔ وضعیت جوی در این استان صادر کرد. بر مبنای آخرین ارزیابیها، در برخی ساعات روز، سرعت باد به طور ناگهانی افزایش یافته و به حالت شدید یا حتی خیلیشدید رسیده است.
این پدیده با نفوذ تودههای گردوغبار از استانهای همجوار ترکیب شده و منجر به کاهش قابل توجه کیفیت هوای شهرهای مختلف میشود. پیشبینی میشود که این شرایط تا پایان روز جاری ادامه یابد و ساکنان مناطق نیمهجنوبی استان، بهویژه در ساعات اوج وزش باد، با خطراتی چون گرد و غبار سنگین و کاهش دید مواجه شوند.
در این راستا، نیروی انتظامی و آتشنشانی توصیه میکنند که مردم از رانندگی در زمانهای پرتلاطم خودداری کنند و در صورت لزوم، وسایل نقلیه را در مکانهای سرپوشیده park کنند. در ادامهٔ پیشبینیهای هواشناسی، از روز پنجشنبه تا شنبه وضعیت آسمان استان تهران بهطور کلی صاف تا کمیابری خواهد بود، اما در برخی ساعتها شاهد افزایش ناگهانی وزش باد خواهیم بود. این شرایط میتواند باعث تکانهای ناخواسته در درختان، نصبهای نیرومند و حتی ساختارهای سبک شود.
دماهای پیشبینی شده برای این دوره، بین ۲۲ تا ۳۲ درجهٔ سانتیگراد متغیر خواهد بود؛ کمترین دما در شبهای چهارشنبه به ۲۲ درجه میرسد و بیشترین دما در روزهای پنجشنبه و جمعه به ۳۲ درجه میرسد. همچنین، در برخی ساعتها احتمال بروز بارشهای پراکنده بارانی نیز وجود دارد که میتواند ترکیب خطرناکتری با بادهای شدید ایجاد کند.
بهعلاوه، سخنگوی اورژانس شهر تهران اعلام کرد که طوفان اخیر باعث جراحت چهار نفر شد؛ این افراد به دلیل سقوط اشیای پرتابشده توسط باد به مراکز درمانی منتقل شدهاند. مسئولین اضطراری تأکید کردند که در صورت بروز هرگونه خسارت یا نیاز به کمک، شهروندان میتوانند با شمارهٔ اضطراری ۱۱۵ تماس بگیرند.
با توجه به شدت باد و خطرات مرتبط، ساکنان مناطق حساس بهخصوص در نواحی نیمهجنوبی استان، توصیه میشود که پنجرهها و درهای منزل را محکم بسته و از ایستادن در فضای باز در زمانهای اوج باد خودداری کنند. این شرایط هوایی تا روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت و پس از آن بهبود جزئی در وزش باد پیشبینی میشود، هرچند امکان بروز بادهای شدید در برخی ساعتها همچنان محفوظ است
