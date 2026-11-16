گزارش سی‌ان‌ان از طرح احتمالی جمهوری اسلامی برای ترور مقامات آمریکا با بمب کثیف و سلاح شیمیایی در واشنگتن و واکنش کاخ سفید به این هشدارهای امنیتی.

شبکه خبری سی‌ان‌ان در گزارشی جدید ادعا کرده است که جمهوری اسلامی ایران در حال برنامه‌ریزی برای اجرای حملات احتمالی با استفاده از بمب کثیف یا سلاح شیمیایی در واشنگتن است. این گزارش که به هفت مقام آمریکایی استناد دارد، حکایت از طراحی نقشه‌هایی برای هدف قرار دادن مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ دارد. با این حال، منابع این شبکه تأکید کرده‌اند که هنوز شواهد دقیقی از تصمیم قطعی به اجرای این طرح‌ها وجود ندارد و اختلاف‌نظرهایی درباره توانایی و قصد واقعی تهران برای اجرای این حملات وجود دارد.

جزئیات طرح‌های امنیتی و واکنش کاخ سفید

بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، این نقشه‌ها شامل جزئیات مشخصی از جمله مکان‌ها و اهداف احتمالی هستند که مقامات آمریکایی را به بررسی فوری سناریوهای مقابله باادغام واداشته است. لورن بیس، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای اعلام کرد که آمریکا تمام تهدیدهای احتمالی را زیر نظر دارد، اما در حال حاضر هیچ تهدید معتبری علیه خاک ایالات متحده وجود ندارد. وی همچنین تأکید کرد که مقامات آمریکایی هر روز اطلاعات مربوط به تهدیدهای تهران را بررسی می‌کنند و این برنامه‌ریزی‌ها بیشتر با هدف در اختیار داشتن گزینه‌های مختلف صورت گرفته است.

Also read شکستن ترس‌ها و کسب استقلال: روایت یک زن سعودی از موتورسیکلت‌سواری

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پس از دریافت تهدیدهای جانی علیه خود، خانه‌اش در واشنگتن را ترک کرده و به یک پایگاه نظامی منتقل شده است. این اقدام در پی هشدارهای پیشین انجام شده که تهدید علیه کارکنان آمریکایی در خارج از کشور را نیز در بر می‌گرفت. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که اکسیوس بر اساس یادداشت اطلاعاتی اول آبان جی کلیتون، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، طرح‌های جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن آمریکایی‌ها در خاورمیانه و برخی کشورهای دیگر به مراحل پیشرفته رسیده است.

ماهیت بمب کثیف و سناریوهای پیچیده

بمب کثیف وسیله‌ای است که با انفجار مواد منفجره متعارف، مواد رادیواکتیو را در محیط پراکنده می‌کند و با سلاح هسته‌ای تفاوت دارد. کارشناسان ارزیابی کرده‌اند که تلفات ناشی از چنین حمله‌ای بیشتر مربوط به خود انفجار است تا تابش رادیواکتیو، اما آلودگی محیط می‌تواند استفاده از مناطق آسیب‌دیده را مختل کند. یکی از منابع آگاه به سی‌ان‌ان گفت که این سلاح‌ها بیش از آنکه ابزاری برای حمله دقیق باشند، وسیله‌ای برای ایجاد وحشت‌اند و می‌توانند به بیماری شدید و غیرقابل سکونت شدن بعضی مناطق منجر شوند.

برخی منابع اطلاعاتی آمریکا به ارتباطات عوامل ایرانی دست یافته‌اند که در آن از مخفی شدن مواد مورد نیاز برای ساخت بمب در داخل ایالات متحده سخن گفته شده است. منبع دیگری گفت بسیاری از مقامات امنیت ملی آمریکا احتمال می‌دهند مواد مورد نیاز برای چنین حملاتی از سال‌ها پیش در این کشور جاسازی شده باشد. آنچه تغییر کرده لزوما توانایی جمهوری اسلامی برای اجرای حمله نیست، بلکه انگیزه احتمالی آن برای دست زدن به چنین اقدامی است. با این حال، مقامات آمریکایی درباره اعتبار این اطلاعات اختلاف‌نظر دارند و گزارش سی‌ان‌ان نیز تایید مستقلی درباره وجود چنین موادی ارائه نمی‌کند.

واکنش‌های دیپلماتیک و چالش‌های نظارتی

سخنگوی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل اعلام کرد که مقامات ایران استفاده از سلاح‌های شیمیایی را تحت هر شرایطی کاملا نامشروع می‌دانند و گزارش‌های مربوط به آن را رد کردند. اما این سخنگو به طور مشخص به موضوع نقشه احتمالی استفاده از بمب کثیف نپرداخت. همچنین برخی مقامات آمریکایی اطلاعات ارائه‌شده از سوی اسرائیل را بخشی از تلاش اسرائیل برای ترغیب واشینگتن به ازسرگیری عملیات گسترده نظامی می‌دانند، در حالی که گروهی دیگر بر ضرورت جدی گرفتن آن تاکید داشتند.

مقامات وزارت دفاع آمریکا پرسش‌های سی‌ان‌ان را به دفتر مدیر اطلاعات ملی ارجاع دادند و این دفتر از اظهارنظر خودداری کرد. شناسایی و خنثی کردن نقشه‌ها پیش از اجرای احتمالی به یکی از چالش‌های اصلی آمریکا تبدیل شده است. این چالش با اختلاف بر سر تمدید یکی از قوانین کلیدی نظارت اطلاعاتی این کشور گره خورده است. مقامات ارشد آمریکا با هشدار درباره خطر افزایش تهدیدها، خواستار تمدید قانون جمع‌آوری ارتباطات اتباع خارجی شدند که اعتبارش در ژوئن پایان یافت.