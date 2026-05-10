سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ، نسبت به وقوع بارش باران و رعدوبرق در ۲۴ استان و وزش باد شدید همراه با گردوخاک در ۲۵ استان هشدار داد و توصیه‌های ایمنی مهمی را برای شهروندان ارائه کرد.

سازمان هواشناسی کشور در تازه‌ترین گزارش‌های عملیاتی خود، هشدار گسترده و متعددی را برای بخش‌های وسیعی از خاک ایران صادر کرده است که نشان‌دهنده تغییرات شدید جوی در روزهای پیش رو است.

بر اساس این گزارش‌ها، هشدار زردرنگ برای وقوع بارش‌های باران، رعدوبرق و در برخی مناطق مستعد تگرگ در ۲۴ استان مختلف صادر شده است. این سامانه جوی از روز یک‌شنبه بیستم اردیبهشت آغاز شده و در نیمه شمالی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان رضوی و خراسان شمالی اثرگذاری خواهد داشت. در ادامه، روز دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت، ارتفاعات استان‌های مازندران و سمنان در کنار شرق خراسان شمالی و شمال اردبیل تحت تاثیر این بارش‌ها قرار می‌گیرند.

اوج این سامانه در روز سه‌شنبه بیست و دوم اردیبهشت خواهد بود که طی آن استان‌های متعددی از جمله تهران، قم، البرز، زنجان، قزوین، مرکزی، همدان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، شمال خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و نیمه شمالی اصفهان شاهد بارش‌های شدید خواهند بود. در نهایت، روز چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت، این وضعیت در استان‌های شمالی مانند گیلان، مازندران و گلستان و همچنین بخش‌هایی از یزد و خراسان جنوبی تداوم می‌یابد.

پدیده بارش‌های شدید و رعدوبرق با خود مخاطرات متعددی را به همراه دارد که می‌تواند ایمنی شهروندان و زیرساخت‌ها را به خطر اندازد. از جمله این مخاطرات می‌توان به احتمال بالایی بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و ایجاد آب‌گرفتگی در معابر شهری و جاده‌ای اشاره کرد. همچنین لغزندگی شدید جاده‌ها منجر به کندی حرکت خودروها و افزایش احتمال تصادفات، به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی می‌شود.

خطر صاعقه در نقاط مرتفع و وزش بادهای شدید موقت می‌تواند باعث خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی شود و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی را افزایش دهد. در همین راستا، سازمان هواشناسی اکیداً توصیه می‌کند که مردم از توقف یا عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند. همچنین رانندگان باید در سفرهای برون‌شهری نهایت احتیاط را به عمل آورده، با سرعت مطمئن رانندگی کنند و فاصله طولی مناسب را رعایت نمایند.

کوهنوردان و طبیعت‌گردان نیز باید نسبت به شرایط جوی هوشیار باشند و در صورت احتمال وقوع رعدوبرق، از فعالیت در ارتفاعات پرهیز کنند. آمادگی کامل نیروهای امدادی و شهرداری‌ها برای مقابله با هرگونه آب‌گرفتگی و رفع گرفتگی‌ها ضروری است. در کنار سامانه بارش‌ها، سازمان هواشناسی از ورود سامانه دوم خبر داده است که با افزایش گرادیان فشاری همراه است و منجر به وزش بادهای نسبتا شدید تا شدید و ایجاد گردوخاک در ۲۵ استان کشور می‌شود.

این وضعیت در روز یک‌شنبه در استان‌های خوزستان، بوشهر، خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان آغاز شده و در روز دوشنبه به خراسان رضوی و جنوب شرق گسترش می‌یابد. روز سه‌شنبه، وزش باد شدید در تهران، قم، البرز، مرکزی، همدان، کردستان، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی پیش‌بینی می‌شود و در روز چهارشنبه، دایره اثر این سامانه به فارس، کرمان، یزد، سمنان و اکثر استان‌های غرب و شمال غرب کشور می‌رسد.

پیامدهای این سامانه شامل احتمال سقوط اشیاء از ارتفاع، خسارت به داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، شکستن شاخه‌های درختان فرسوده و کاهش شدید دید افقی در محورهای کویری است. افزایش غلظت گردوخاک می‌تواند کیفیت هوا را به شدت کاهش دهد و برای گروه‌های حساس مانند بیماران تنفسی خطرناک باشد. توصیه می‌شود در این شرایط از ماسک‌های بهداشتی استفاده شود، خودروها در کنار درختان کهنسال یا ساختمان‌های نیمه‌کاره پارک نشوند و در انجام فعالیت‌های عمرانی نکات ایمنی به دقت رعایت گردد.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که صدور هشدار زردرنگ به این معناست که پدیده‌ای جوی در حال وقوع است که می‌تواند در سفرهای جاده‌ای و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هدف از این هشدارها، آگاه‌سازی عامه مردم است تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایطی که شدت آن از حالت معمول بیشتر است، به دست آورند.

همچنین این اعلان‌ها به مسئولان مدیریت بحران کمک می‌کند تا تمهیدات پیشگیرانه لازم را برای کاهش خسارات جانی و مالی اتخاذ کنند. با توجه به پیچیدگی‌های جوی در فصل بهار، توصیه می‌شود همواره آخرین اخبار و پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی دنبال شود تا از هرگونه غافلگیری در برابر تغییرات ناگهانی آب و هوا جلوگیری شود و ایمنی جامعه در برابر مخاطرات طبیعی تامین گردد





