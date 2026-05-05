صندوق بینالمللی پول هشدار داده است که ادامه جنگ در خاورمیانه و افزایش قیمت نفت میتواند اقتصاد جهانی را با وضعیت بسیار وخیمی روبهرو کند. در همین حال، تنشها در منطقه افزایش یافته و کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال بازنگری استراتژیهای امنیتی خود هستند.
کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول ، هشدار داد که تورم از همین حالا در حال افزایش است و در صورتی که جنگ در خاورمیانه تا سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند و قیمت نفت به حدود ۱۲۵ دلار در هر بشکه برسد، اقتصاد جهانی میتواند با وضعیت بسیار وخیمتری روبهرو شود.
او گفت ادامه جنگ به این معناست که «سناریو مرجع» این نهاد دیگر قابل تحقق نیست. براساس این سناریو فرض بر آن بود که درگیری کوتاهمدت باشد و رشد اقتصادی جهانی تنها اندکی به ۳.۱ درصد کاهش یابد و تورم کمی به ۴.۴ درصد افزایش پیدا کند.
مدیرعامل صندوق بینالمللی پول گفت که ادامه جنگ، پیشبینی قیمت نفت در حدود یا بالاتر از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه، و افزایش فشارهای تورمی به این معناست که «سناریو بدبینانه» صندوق بینالمللی پول عملاً در حال تحقق است. نشریه فارینافرز، در تحلیلی به اختلافات فزاینده میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اسرائیل درباره آینده خاورمیانه پرداخته و نوشته است این اختلافات تا آنجا پیش رفته که میتوان از پایان تلاشها برای حفظ و گسترش پیمانهای ابراهیم سخن گفت.
فارینافرز این تحلیل را با یک پرسش آغاز کرده است: «در بهار ۲۰۲۴، جمهوری اسلامی برای نخستبار بهطور مستقیم به خاک اسرائیل حمله و بیش از ۳۰۰ پهپاد و موشک به سوی دشمن خود شلیک کرد. نیروهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اردن بهسرعت آنها را رهگیری کردند. پیام برای پایتختهای خلیج فارس روشن بود: وقتی جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، پاسخ تحت رهبری آمریکا فوری و جمعی خواهد بود.
اما پرسشی ناخوشایند و ناگفته باقی ماند: اگر تهران به کشورهای خلیج فارس حمله کند چه خواهد شد؟ » بهنوشته فارینافرز، اکنون پاسخ این پرسش روشن شده است. زمانی که ایالات متحده و اسرائیل در ۹ اسفند جنگ خود علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند، جنگی که دولتهای خلیج فارس با آن مخالف بودند، تهران در پاسخ، فرودگاهها، بندرها، تاسیسات نفتی و واحدهای آبشیرینکن این کشورها را هدف قرار داد.
اگرچه نیروهای آمریکایی به رهگیری بخشی از این حملات کمک کردند، اما به اعتبار منطقه بهعنوان پناهگاهی امن برای کسبوکار جهانی آسیب وارد شد،امری که بیتردید هدف حکومت ایران بود. تهران همچنین عملا تنگه هرمز را بست، صادرات بحرین، کویت و قطر را بهطور کامل متوقف کرد و صادرات عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را مختل ساخت.
بهنوشته فارینافرز در حدود یک دهه گذشته، کشورهای خلیج فارس با اتخاذ سه راهبرد امنیت خود را حفظ میکردند: تلاش برای بیطرف نشان دادن خود در درگیریهای مرتبط با ایران، ایجاد روابط دفاعی عمیق با واشینگتن، و حفظ کانالهای ارتباطی با تهران برای جلوگیری از تشدید نظامی. اما اکنون دولتهای خلیج فارس در حال بازنگری، اگر نه کنار گذاشتن، هر سه راهبرد هستند. کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را محکوم کرد.
دفتر نخستوزیر بریتانیا دوشنبه اعلام کرد که استارمر از حکومت ایران خواسته است برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنشها در خاورمیانه وارد مسیر دیپلماسی شود. استارمر گفت: «ما در کنار امارات متحده عربی ایستادهایم و به دفاع از شرکای خود در خلیج فارس ادامه خواهیم داد. این تشدید تنش باید متوقف شود. ایران باید بهطور معنادار در مذاکرات مشارکت کند تا آتشبس در خاورمیانه پایدار بماند و یک راهحل دیپلماتیک بلندمدت حاصل شود.
» دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت چاههای نفتی ایران بهزودی بهمعنای واقعی کلمه «منفجر» خواهند شد، زیرا این کشور در آستانه اتمام ظرفیت ذخیرهسازی نفت خود قرار دارد. او گفت: «آنها با انفجار طبیعی چاههای نفت خود روبهرو خواهند شد و این مساله، بازیابی را برایشان عملا ناممکن میکند.
»او گفت: «وقتی جریان نفت در زیر زمین و از نظر مکانیکی متوقف میشود، تقریبا در نزدیک به صد درصد موارد، بهمعنای واقعی منفجر میشود و همهچیز اطرافش را از بین میبرد و دیگر هرگز نمیتوان آن نفت را بازیابی کرد. » ترامپ گفت: «به عبارت دیگر، شاید بتوان ۳۰ تا ۴۰ درصد آن را بازگرداند، اما هرگز مثل وضعیت فعلی نخواهد شد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، آسیب بسیار بزرگی به سامانه نفتی یک کشور وارد میشود.
»خبرگزاری رویترز بهنقل از سه منبع آگاه گزارش داد که ارزیابیهای اطلاعاتی ایالات متحده نشان میدهد مدت زمانی که جمهوری اسلامی برای ساخت یک سلاح هستهای نیاز دارد، از تابستان گذشته تغییری نکرده است. در آن هنگام و پس از جنگ ۱۲ روزه تحلیلگران برآورد کرده بودند حمله آمریکا و اسرائیل این جدول زمانی را تا حدود یک سال به عقب رانده است.
بهگفته این منابع، ارزیابیها از برنامه هستهای تهران حتی پس از دو ماه جنگی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تا حدی با هدف جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هستهای آغاز کرد، در مجموع بدون تغییر باقی مانده است. حملات اخیر آمریکا و اسرائیل که از ۹ اسفند آغاز شد، عمدتا بر اهداف نظامی متعارف متمرکز بوده، هرچند اسرائیل شماری از تاسیسات مهم هستهای را هدف قرار داده است.
ثابت ماندن این جدول زمانی نشان میدهد که برای ایجاد اختلال جدی در برنامه هستهای تهران، احتمالا لازم است ذخایر باقیمانده اورانیوم با غنای بالا، نابود یا از ایران خارج شود. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس «پروژه آزادی» ترامپ برای تنگه هرمز را «پروژه بنبست» خواند و گفت: «تحولات هرمز بهروشنی نشان میدهد که برای یک بحران سیاسی، راهحل نظامی وجود ندارد.
» او افزود: «در حالی که مذاکرات با تلاش سخاوتمندانه پاکستان در حال پیشرفت است، آمریکا باید مراقب باشد که بدخواهان بار دیگر آن را به باتلاق نکشانند. امارات هم باید همین احتیاط را داشته باشد.
