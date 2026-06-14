گزارشی از وضعیت تخریب ساختمان‌ها در تهران طی حملات هوایی اخیر و هشدار کارشناسان درباره رعایت نکردن استانداردها در ساخت‌وسازهای جدید.

سرپرست گروه معماران و سازندگان تهران ، محمدرضا حقگو، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد نسبت به وضعیت ساختمان‌های آسیب‌دیده در حملات هوایی اخیر آمریکا و اسرائیل هشدار داده است.

به گفته وی، شهر تهران به دلیل وجود گسل‌های متعدد، مانند بمب ساعتی است و هرگونه ساخت‌وساز جدید یا مرمت باید با رعایت دقیق استانداردهای فنی انجام شود. حقگو بابت ساخت‌وسازهای ارزان‌قیمت که اغلب بدون رعایت اصول ایمنی انجام می‌شود، ابراز نگرانی کرد و تأکید کرد که کوچک‌ترین لرزه‌ها می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به مناطق آسیب‌دیده از حملات هوایی وارد کند.

بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی بنیاد مسکن، شهرداری تهران، سازمان مدیریت بحران و وزارت راه، تهران در مقایسه با سایر استان‌هایی که طی جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه هدف حملات هوایی بودند، بیشترین تعداد خانه‌های تخریب‌شده را داشته است. در جنگ ۱۲ روزه، ۲۵ استان و در جنگ ۴۰ روزه، ۳۰ استان مورد حمله قرار گرفتند، اما تهران به دلیل تعداد اصابت‌های موشک، بمب و پهپاد، بیشترین خسارات را متحمل شد.

بر اساس گزارش رسمی، در جنگ ۱۲ روزه ۸۵۲۰ واحد مسکونی و در جنگ ۴۰ روزه بیش از ۴۴ هزار واحد مسکونی در تهران یا به طور کامل تخریب شده یا نیاز به مقاوم‌سازی، بازسازی یا تعمیرات جزئی داشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد که در طول ۵۲ روز جنگ، به طور میانگین روزانه حدود ۱۰۰۰ واحد مسکونی آسیب دیده است و در هر منطقه تهران بیش از ۲۳۰۰ خانه خسارت دیده است.

بسیاری از این خانه‌ها به طور کامل از بین رفته‌اند یا به آوار تبدیل شده‌اند و نیاز به تخریب و نوسازی کامل دارند. حقگو که خود در هر دو جنگ به ارزیابی میدانی آوارها پرداخته است، تفاوت فاحشی بین حملات پهپادی جنگ ۱۲ روزه و حملات موشکی و بمباران جنگ ۴۰ روزه مشاهده کرده است.

در جنگ ۱۲ روزه، حملات بیشتر با پهپاد بود و فقط نقطه مشخصی از یک ساختمان هدف قرار می‌گرفت، اما در جنگ ۴۰ روزه، موشک‌ها و بمب‌های سنگرشکن باعث تخریب کامل ساختمان‌ها و خسارت شدید به ساختمان‌های مجاور شدند. به عنوان مثال، ساختمان محل سکونت وزیر اطلاعات در خیابان زعفرانیه با موشک هدف قرار گرفت و تنها اسکلت نیمه‌کاری از آن باقی ماند، اما خسارت به ساختمان‌های اطراف بسیار زیاد بود.

همچنین در خیابان ترکمنستان، اطراف فرماندهی پلیس دیپلماتیک، تمام مغازه‌ها و واحدهای مسکونی تخریب شدند. حقگو هشدار می‌دهد که حتی اگر جنگ جدیدی رخ ندهد، تهران به دلیل گسل‌های متعدد و ارزیابی نشدن تأثیر لرزه‌های ناشی از حملات هوایی، در معرض خطر است و کوچک‌ترین زلزله می‌تواند فاجعه‌بار باشد





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تهران حملات هوایی ساخت‌وساز استاندارد خسارت جنگی زلزله

United States Latest News, United States Headlines