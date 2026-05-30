مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت هشدار داده است که مصرف نوشیدنیهای کافئیندار در روزهای گرم سال میتواند منجر به دهیدراته شدن و کمآبی بدن شود.
وی تأکید کرده است که مصرف قهوه، چای پررنگ و نوشابه میتواند به این نتیجه منجر شود. همچنین مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت هشدار داده است که نوشیدنیهای بسیار شیرین نه تنها کمکی به جبران آب بدن نمیکنند، بلکه میتوانند موجب دفع بیشتر مایعات شوند. مصرف نوشیدنیهای بسیار سرد ممکن است مشکلات گوارشی ایجاد کند. وی تأکید کرده است که رعایت نکات تغذیهای و مصرف صحیح مایعات در روزهای گرم سال اهمیت بسیار زیادی دارد.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با تاکید بر مصرف فراوان مایعات، توصیه کرده است که مردم حتی در صورت نداشتن احساس تشنگی نیز به میزان کافی مایعات مصرف کنند و منتظر تشنه شدن نمانند
