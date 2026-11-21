معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از بستری شدن ۳۰ بیمار و یک فوتی قطعی در نیشابور خبر داد و دستور دستگیری توزیع‌کنندگان را تایید کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با ارائه آمار تکان‌دهنده از وضعیت سلامت در این شهر، گزارش داد که تا ساعت ۱۹ روز شنبه ۳۰ آبان، تعداد ۳۰ نفر بر اثر مسمومیت شدید ناشی از مصرف مشروبات الکلی در بیمارستان‌های شهرستان نیشابور بستری شده‌اند. این رویداد سلامتی منجر به فوت یکی از بیماران شده و دو بیمار دیگر نیز در وضعیت حاد و مشکوک به مرگ مغزی به سر می‌برند که تشخیص قطعی آن نیازمند تایید نهایی کمیسیون پزشکی متخصص است.

جزئیات بستری بیماران در بیمارستان‌های نیشابور

میلاد تقدیسی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، با تشریح دقیق وضعیت فیزیکی و پزشکی بیماران بستری شده، اظهار داشت که در بیمارستان ۲۲ بهمن نیشابور، تعداد ۲۱ نفر تحت مراقبت هستند که پنج نفر از این افراد به دلیل کاهش شدید سطح هوشیاری در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری شده‌اند. همچنین در بیمارستان پیامبر اعظم (ص) تعداد ۷ نفر بستری هستند که سه نفر از آنان در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند و دو نفر دیگر در بخش داخلی بیمارستان حکیم تحت نظارت پزشکان قرار دارند.

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عواقب کشنده مسمومیت الکلی و علائم هشداردهنده

تقدیسی با هشدار جدی نسبت به مخاطرات جانی و غیرقابل جبران مصرف مشروبات الکلی، تصریح کرد که مسمومیت ناشی از این مواد سمی می‌تواند به سرعت به اندام‌های حیاتی بدن از جمله عصب بینایی و سیستم بینایی، سیستم عصبی مرکزی و مغز، کلیه‌ها، کبد، قلب و همچنین دستگاه تنفسی آسیب‌های ساختاری و عملکردی وارد کند که این آسیب‌ها حتی ممکن است منجر به فوت فوری یا ناتوانی دائمی شود.

وی خاطرنشان کرد که با توجه به اینکه بروز علائم مسمومیت الکلی ممکن است با تأخیر زمانی همراه باشد و بیمارانی تا ساعت‌ها پس از مصرف احساس ناکامی نکنند، در صورت مشاهده نشانه‌هایی مانند تاری دید ناگهانی، سرگیجه‌های شدید، تهوع مکرر، تنگی نفس، بی‌حالی عمومی یا کاهش سطح هوشیاری، تماس فوری و بدون اتلاف وقت با اورژانس ۱۱۵ ضروری است و افراد بیمار و همراهان آن‌ها باید از هرگونه اقدام خوددرمانی و مصرف داروهای بدون تجویز پزشک جداً خودداری کنند.

دستگیری عاملان توزیع مشروبات الکلی توسط پلیس

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور، سرهنگ مجتبی موهبتی، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد که پس از دریافت گزارش فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مرگ مشکوک یک جوان ۲۷ ساله در بیمارستان و مسمومیت الکلی تعدادی دیگر از شهروندان، دستور ویژه و فوری برای بررسی تخصصی موضوع صادر شد تا ریشه‌های توزیع مواد مخدر و الکلی در سطح شهر شناسایی و ریشه‌کن شوند.

سرهنگ مجتبی موهبتی افزود که تیم‌های دایره اطلاعات کلانتری ۱۴ رحمت با انجام ردزنی‌های دقیق پلیسی و اشراف کامل اطلاعاتی، موفق شدند ۸ نفر از متهمان و عوامل اصلی تهیه و توزیع مشروبات الکلی را شناسایی کنند و پس از هماهنگی‌های قانونی لازم، این فرد کلیدی دستگیر شد که در بازرسی از مخفیگاه او، مقادیری مشروبات الکلی کشف و ضبط گردید.

ادامه تحقیقات پلیسی و آمار مسمومیت در نیشابور

وی با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم دستگیر شده، مقادیری مشروبات الکلی کشف شد، خاطرنشان کرد که با دستورات تخصصی صادر شده از سوی مقامات قضایی، تحقیقات تکمیلی درباره سایر ابعاد این ماجرا همچنان ادامه دارد تا تمام زنجیره توزیع این مواد مخرب کشف و تمامی مظنونان به چنگال قانون سپرده شوند. رئیس بیمارستان لقمان حکیم نیز پیش‌تر اشاره کرده بود که یک‌سوم از ۶۰ هزار مراجعه سالانه به اورژانس، مربوط به مسمومیت است که این آمار نشان‌دهنده گسترش این بحران اجتماعی و سلامتی در منطقه است.