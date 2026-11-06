ایالات متحده مردم ایران را به ماندن در خانه هشدار داد و هشت صرافی کانادایی را به دلیل دور زدن تحریم‌ها و ارتباط با سپاه پاسداران تحریم کرد.

یک مقام نظامی ارشد ایالات متحده اعلام کرد که واشنگتن نگرانی جدی درباره امنیت و ایمنی شهروندان ایران دارد و به آنان توصیه کرده است در صورت تشدید تنش‌های نظامی، در منازل خود باقی بمانند. این هشدار مستقیماً به مکان‌یابی تسلیحات و مراکز فرماندهی سپاه پاسداران در محله‌های مسکونی اشاره دارد و غیرنظامیان را از نزدیکی به این اماکن باز می‌دارد.

هشدار ایالات متحده درباره سپاه پاسداران

این مقام آمریکایی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال تاکید کرد که سپاه پاسداران تجهیزات نظامی، تسلیحات و مراکز فرماندهی خود را در کنار خانه‌های مردم مستقر کرده است. وی رهبران جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را متهم کرد که خود در تاسیسات مستحکم و پناهگاه‌های زیرزمینی پنهان شده‌اند و از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. این مقام نظامی خواستار انجام اقدامات احتیاطی توسط شهروندان شد و اعلام کرد امن‌ترین مکان برای غیرنظامیان ایرانی، داخل خانه‌هایشان است.

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آمادگی نظامی آمریکا و اسرائیل

گزارش نیویورک‌تایمز در تاریخ ۱۲ آبان نشان می‌دهد ارتش آمریکا با استقرار کشتی‌های جنگی و بمب‌افکن‌های بیشتر در منطقه، برای احتمال ازسرگیری عملیات آماده شده است. اجرای این حملات به تصمیم دونالد ترامپ بستگی دارد و واشنگتن برنامه فوری برای حمله ندارد اما برای ادامه جنگ آماده است. گزارش‌های پیشین اکسیوس نیز حاکی از آن بود که بنیامین نتانیاهو خواستار حمله فوری پس از انتخابات میان‌دوره‌ای است.

تحریم صرافی‌های کانادایی و سپاه

وزارت خزانه‌داری آمریکا در جمعه ۱۵ آبان هشت صرافی کانادایی از جمله میلیون، امین و نیا را به دلیل تسهیل تبدیل ریال به ارزهای دیجیتال تحریم کرد. این شرکت‌ها تراکنش‌های مرتبط با سپاه پاسداران را امکان‌پذیر کرده و کانال‌های مالی حکومت ایران را تقویت می‌کنند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که این وزارتخانه کانال‌های مالی ایران را در هر نقطه جهان شناسایی و مختل خواهد کرد.

ارتباط صرافی‌ها با قاچاقچیان مواد مخدر

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری، برخی از این صرافی‌ها با رایان ودینگ، قاچاقچی مواد مخدر کانادایی، همکاری داشته‌اند. ودینگ از سال ۲۰۲۶ با این شرکت‌ها برای پول‌شویی میلیاردها دلار درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کرد و وجوه را به دارایی‌های دیجیتال تبدیل می‌نمود. شرکت دایورس ترید با نام تجاری صرافی میلیون نیز در استان انتاریو فعالیت داشته و وجوهی معادل صدها هزار دلار به آدرس‌های مرتبط با تروریسم ارسال کرده است.